https://sputniknews.com.tr/20231213/rusyanin-bm-daimi-temsilcisi-abd-gazze-konusunda-kararli-adimlar-atilmasini-engelliyor-1078401420.html
Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi: ABD, Gazze konusunda kararlı adımlar atılmasını engelliyor
Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi: ABD, Gazze konusunda kararlı adımlar atılmasını engelliyor
Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nebenzya ABD'nin Gazze konusunda kararlı adımlar atmasının engellendiğini söyledi. 13.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-13T11:41+0300
2023-12-13T11:41+0300
2023-12-13T11:42+0300
israil- filistin çatışması
vasiliy nebenzya
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Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, BM Genel Kurulu'nun acil özel oturumunda yaptığı konuşmada, BM Güvenlik Konseyi'nin ABD'nin tutumu nedeniyle bugüne kadar Gazze Şeridi'ndeki çözüm konusunda kararlı adımlar atamadığını söyledi.Nebenzya açıklamasında şu sözleri kaydetti:Nebenzya konuşmasında diğer ülkelerin ABD temsilcilerinden, Washington sahada sessiz bir ikili diplomasi yürüttüğü sürece, kimsenin bunu bozmamak için müdahale etmesine gerek olmadığını duyduklarını söyledi.Nebenzya, "BM Güvenlik Konseyi'nin bunca zamandır kararlı bir adım atamamasının ana nedeni budur" diye vurguladı.Nebenzya konuşmasında, "Amerikan tarafı ateşkes çağrısı yaparak aslında öldürme ruhsatı verdi ve şimdi Gazze'deki çatışmanın her yeni kurbanının tüm sorumluluğunu taşıyor. BM Güvenlik Konseyi'nin geri kalan üyeleri ve genel olarak BM üyeleri bu suçu onlarla paylaşmamalıdır" diye ekledi.Nebenzya Gazze Şeridindeki durumu Leningrad ablukası ile karşılaştırdıRusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya Gazze Şeridi'ndeki durumu Leningrad ablukasına benzetti.Nebenzya, BM Genel Kurulu'nun acil özel oturumundaki konuşmasında, "Bir dizi Güvenlik Konseyi üyesi ve Güvenlik Konseyi'nin yeni üyeleriyle birlikte BAE ve Mısır tarafından düzenlenen Refah Sınır Kapısı'na yaptığımız geziden yeni döndüm. Bu gezi bize bölgede neler olduğu konusunda daha iyi bir fikir verdi" dedi.Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi konuşmasını şu sözlerle sürdürdü:Nebenzya konuşmasında Refah'ı ziyaret eden Güvenlik Konseyi üyelerinin tüm muhataplarından tek bir şey duyduğunu söyledi: "Bu katliamı durdurmak gerekiyor."Nebenzya, "Aklıma İkinci Dünya Savaşı sırasında Nazilerin Leningrad'a uyguladığı ve yaklaşık 900 gün süren; bombardıman ve açlık sebebiyle bir milyondan fazla Leningradlının hayatına mal olan abluka geliyor. Gazze'nin kaderi de aynı mı? Bunun bizim zamanımızda gerçekleşiyor olması akıl almaz bir şey" diyerek sözlerini tamamladı.
https://sputniknews.com.tr/20231018/nebenzya-bm-guvenlik-konseyinin-bir-kez-daha-batili-ulkelerin-isteklerinin-rehinesi-oldu-1076482960.html
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vasiliy nebenzya, birleşmiş milletler (bm), israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, filistin, israil-filistin sorunu, abd, leningrad kuşatması, leningrad
vasiliy nebenzya, birleşmiş milletler (bm), israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, filistin, israil-filistin sorunu, abd, leningrad kuşatması, leningrad
Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi: ABD, Gazze konusunda kararlı adımlar atılmasını engelliyor
11:41 13.12.2023 (güncellendi: 11:42 13.12.2023)
Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nebenzya ABD'nin Gazze konusunda kararlı adımlar atmasının engellendiğini söyledi.
Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, BM Genel Kurulu'nun acil özel oturumunda yaptığı konuşmada, BM Güvenlik Konseyi'nin ABD'nin tutumu nedeniyle bugüne kadar Gazze Şeridi'ndeki çözüm konusunda kararlı adımlar atamadığını söyledi.
Nebenzya açıklamasında şu sözleri kaydetti:
Bunca zamandır BM bünyesindeki kolektif çabaların arzu edilen sonuca ulaşmadığını acı bir şekilde not etmek zorundayız. Ancak bunun nedeni çok taraflı diplomasinin durması değildir. Bugün de dahil olmak üzere bazılarının söylediği gibi bunun nedeni Güvenlik Konseyi'nin amacını yerine getirememesi de değildir. Olayları doğru isimleriyle adlandıralım. Bunun nedeni ABD'nin tüm barışı koruma çabalarının önünde durmasıdır. ABD en başından beri çok taraflı diplomasiyi açıkça reddetmiştir.
Nebenzya konuşmasında diğer ülkelerin ABD temsilcilerinden, Washington sahada sessiz bir ikili diplomasi yürüttüğü sürece, kimsenin bunu bozmamak için müdahale etmesine gerek olmadığını duyduklarını söyledi.
Nebenzya, "BM Güvenlik Konseyi'nin bunca zamandır kararlı bir adım atamamasının ana nedeni budur" diye vurguladı.
Nebenzya konuşmasında, "Amerikan tarafı ateşkes çağrısı yaparak aslında öldürme ruhsatı verdi ve şimdi Gazze'deki çatışmanın her yeni kurbanının tüm sorumluluğunu taşıyor. BM Güvenlik Konseyi'nin geri kalan üyeleri ve genel olarak BM üyeleri bu suçu onlarla paylaşmamalıdır" diye ekledi.
Nebenzya Gazze Şeridindeki durumu Leningrad ablukası ile karşılaştırdı
Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya Gazze Şeridi'ndeki durumu Leningrad ablukasına benzetti.
Nebenzya, BM Genel Kurulu'nun acil özel oturumundaki konuşmasında, "Bir dizi Güvenlik Konseyi üyesi ve Güvenlik Konseyi'nin yeni üyeleriyle birlikte BAE ve Mısır tarafından düzenlenen Refah Sınır Kapısı'na yaptığımız geziden yeni döndüm. Bu gezi bize bölgede neler olduğu konusunda daha iyi bir fikir verdi" dedi.
Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi konuşmasını şu sözlerle sürdürdü:
Hastanedeki sakat çocuklar, tüm ailesini kaybetmiş ama bir çocuk doğurmuş uzuvları kesik bir anne, Mısır'da, İsrail'de ve sonra tekrar Mısır'da sayısız kontrolden geçmeyi bekleyen ve daha sonra çok az sayıda Gazze'ye girmesine izin verilen yardım yüklü yüzlerce hazır kamyon...
Nebenzya konuşmasında Refah'ı ziyaret eden Güvenlik Konseyi üyelerinin tüm muhataplarından tek bir şey duyduğunu söyledi: "Bu katliamı durdurmak gerekiyor."
Nebenzya, "Aklıma İkinci Dünya Savaşı sırasında Nazilerin Leningrad'a uyguladığı ve yaklaşık 900 gün süren; bombardıman ve açlık sebebiyle bir milyondan fazla Leningradlının hayatına mal olan abluka geliyor. Gazze'nin kaderi de aynı mı? Bunun bizim zamanımızda gerçekleşiyor olması akıl almaz bir şey" diyerek sözlerini tamamladı.