https://sputniknews.com.tr/20231213/rusyanin-bm-daimi-temsilcisi-abd-gazze-konusunda-kararli-adimlar-atilmasini-engelliyor-1078401420.html

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi: ABD, Gazze konusunda kararlı adımlar atılmasını engelliyor

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi: ABD, Gazze konusunda kararlı adımlar atılmasını engelliyor

Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nebenzya ABD'nin Gazze konusunda kararlı adımlar atmasının engellendiğini söyledi. 13.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-13T11:41+0300

2023-12-13T11:41+0300

2023-12-13T11:42+0300

israil- filistin çatışması

vasiliy nebenzya

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israil

israil-filistin

gazze

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filistin

israil-filistin sorunu

abd

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Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, BM Genel Kurulu'nun acil özel oturumunda yaptığı konuşmada, BM Güvenlik Konseyi'nin ABD'nin tutumu nedeniyle bugüne kadar Gazze Şeridi'ndeki çözüm konusunda kararlı adımlar atamadığını söyledi.Nebenzya açıklamasında şu sözleri kaydetti:Nebenzya konuşmasında diğer ülkelerin ABD temsilcilerinden, Washington sahada sessiz bir ikili diplomasi yürüttüğü sürece, kimsenin bunu bozmamak için müdahale etmesine gerek olmadığını duyduklarını söyledi.Nebenzya, "BM Güvenlik Konseyi'nin bunca zamandır kararlı bir adım atamamasının ana nedeni budur" diye vurguladı.Nebenzya konuşmasında, "Amerikan tarafı ateşkes çağrısı yaparak aslında öldürme ruhsatı verdi ve şimdi Gazze'deki çatışmanın her yeni kurbanının tüm sorumluluğunu taşıyor. BM Güvenlik Konseyi'nin geri kalan üyeleri ve genel olarak BM üyeleri bu suçu onlarla paylaşmamalıdır" diye ekledi.Nebenzya Gazze Şeridindeki durumu Leningrad ablukası ile karşılaştırdıRusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya Gazze Şeridi'ndeki durumu Leningrad ablukasına benzetti.Nebenzya, BM Genel Kurulu'nun acil özel oturumundaki konuşmasında, "Bir dizi Güvenlik Konseyi üyesi ve Güvenlik Konseyi'nin yeni üyeleriyle birlikte BAE ve Mısır tarafından düzenlenen Refah Sınır Kapısı'na yaptığımız geziden yeni döndüm. Bu gezi bize bölgede neler olduğu konusunda daha iyi bir fikir verdi" dedi.Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi konuşmasını şu sözlerle sürdürdü:Nebenzya konuşmasında Refah'ı ziyaret eden Güvenlik Konseyi üyelerinin tüm muhataplarından tek bir şey duyduğunu söyledi: "Bu katliamı durdurmak gerekiyor."Nebenzya, "Aklıma İkinci Dünya Savaşı sırasında Nazilerin Leningrad'a uyguladığı ve yaklaşık 900 gün süren; bombardıman ve açlık sebebiyle bir milyondan fazla Leningradlının hayatına mal olan abluka geliyor. Gazze'nin kaderi de aynı mı? Bunun bizim zamanımızda gerçekleşiyor olması akıl almaz bir şey" diyerek sözlerini tamamladı.

https://sputniknews.com.tr/20231018/nebenzya-bm-guvenlik-konseyinin-bir-kez-daha-batili-ulkelerin-isteklerinin-rehinesi-oldu-1076482960.html

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gazze şeridi

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