Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi: ABD, Gazze konusunda kararlı adımlar atılmasını engelliyor

Türkiye
SON DAKİKA | TFF toplantısı ertelendi: Süresiz ertelenen lig maçları değerlendirilecek
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Küresel Organize Suçlar Endeksi'nde Türkiye 15. sırada
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
8 dk
FETHİ YILMAZ’LA 30 DAKİKA
Hakem yumruklayan Faruk Koca kim?
10:30
31 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:01
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
7 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Avukat Akalın: 'Hakem Meler'deki kırığa kimin sebebiyet verdiği önemli'
12:05
84 dk
HABER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
FUTBOL SAATİ
Hakemlere saldırı ve tarihteki olaylar
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Yerel seçimlere giderken İYİ Parti'nin oyları ne durumda?
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘Canlarını yakmadıkları toplum kalmadı. Asya’dan Güney Amerika’ya birçok toplumun canını yaktılar’
16:05
80 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
7 dk
SESLİ HABER
Kongre üyesi Greene: ‘ABD, Ukrayna’da barış değil savaş istiyor’
17:40
1 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: ‘ABD için Gazze diye bir şey yok, insanlık adına herhangi bir şey beklenmemeli’
17:52
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
SESLİ HABER
Sarkozy: ‘Ukrayna NATO’ya, Türkiye AB’ye alınmamalı’
18:15
2 dk
SESLİ HABER
Filistinli Bakan: ‘ABD, Gazze’de sivillere karşı işlenen suçlarda kilit rol oynuyor’
18:26
2 dk
SESLİ HABER
ABD'li Senatör: ‘Zelenskiy'in para için Washington'a gelmesi utanç verici’
18:34
1 dk
SESLİ HABER
Macaristan: ‘Ukrayna'yla üyelik müzakeresi başlatması sorumsuzca bir adım olur’
18:55
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
11 dk
SESLİ HABER
Filistin kökenli İngiliz doktor: ‘Dünya Gazze'deki savaşı durdurmalı’
19:17
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
'İYİ Parti tel tel dökülüyor'
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
7 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Yönetim ve aidat sorunları
12:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20231213/rusyanin-bm-daimi-temsilcisi-abd-gazze-konusunda-kararli-adimlar-atilmasini-engelliyor-1078401420.html
Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi: ABD, Gazze konusunda kararlı adımlar atılmasını engelliyor
Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi: ABD, Gazze konusunda kararlı adımlar atılmasını engelliyor
Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nebenzya ABD'nin Gazze konusunda kararlı adımlar atmasının engellendiğini söyledi. 13.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-13T11:41+0300
2023-12-13T11:42+0300
israil- filistin çatışması
vasiliy nebenzya
birleşmiş milletler (bm)
israil
israil-filistin
gazze
gazze şeridi
filistin
israil-filistin sorunu
abd
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/03/08/1054510867_0:70:1353:831_1920x0_80_0_0_4f5211657fe303fa1ff1932331a6b7cb.jpg
Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, BM Genel Kurulu'nun acil özel oturumunda yaptığı konuşmada, BM Güvenlik Konseyi'nin ABD'nin tutumu nedeniyle bugüne kadar Gazze Şeridi'ndeki çözüm konusunda kararlı adımlar atamadığını söyledi.Nebenzya açıklamasında şu sözleri kaydetti:Nebenzya konuşmasında diğer ülkelerin ABD temsilcilerinden, Washington sahada sessiz bir ikili diplomasi yürüttüğü sürece, kimsenin bunu bozmamak için müdahale etmesine gerek olmadığını duyduklarını söyledi.Nebenzya, "BM Güvenlik Konseyi'nin bunca zamandır kararlı bir adım atamamasının ana nedeni budur" diye vurguladı.Nebenzya konuşmasında, "Amerikan tarafı ateşkes çağrısı yaparak aslında öldürme ruhsatı verdi ve şimdi Gazze'deki çatışmanın her yeni kurbanının tüm sorumluluğunu taşıyor. BM Güvenlik Konseyi'nin geri kalan üyeleri ve genel olarak BM üyeleri bu suçu onlarla paylaşmamalıdır" diye ekledi.Nebenzya Gazze Şeridindeki durumu Leningrad ablukası ile karşılaştırdıRusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya Gazze Şeridi'ndeki durumu Leningrad ablukasına benzetti.Nebenzya, BM Genel Kurulu'nun acil özel oturumundaki konuşmasında, "Bir dizi Güvenlik Konseyi üyesi ve Güvenlik Konseyi'nin yeni üyeleriyle birlikte BAE ve Mısır tarafından düzenlenen Refah Sınır Kapısı'na yaptığımız geziden yeni döndüm. Bu gezi bize bölgede neler olduğu konusunda daha iyi bir fikir verdi" dedi.Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi konuşmasını şu sözlerle sürdürdü:Nebenzya konuşmasında Refah'ı ziyaret eden Güvenlik Konseyi üyelerinin tüm muhataplarından tek bir şey duyduğunu söyledi: "Bu katliamı durdurmak gerekiyor."Nebenzya, "Aklıma İkinci Dünya Savaşı sırasında Nazilerin Leningrad'a uyguladığı ve yaklaşık 900 gün süren; bombardıman ve açlık sebebiyle bir milyondan fazla Leningradlının hayatına mal olan abluka geliyor. Gazze'nin kaderi de aynı mı? Bunun bizim zamanımızda gerçekleşiyor olması akıl almaz bir şey" diyerek sözlerini tamamladı.
https://sputniknews.com.tr/20231018/nebenzya-bm-guvenlik-konseyinin-bir-kez-daha-batili-ulkelerin-isteklerinin-rehinesi-oldu-1076482960.html
israil
gazze
gazze şeridi
filistin
leningrad
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/03/08/1054510867_77:0:1277:900_1920x0_80_0_0_eebd22821a13d2d8e85d7f502133695c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
vasiliy nebenzya, birleşmiş milletler (bm), israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, filistin, israil-filistin sorunu, abd, leningrad kuşatması, leningrad
vasiliy nebenzya, birleşmiş milletler (bm), israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, filistin, israil-filistin sorunu, abd, leningrad kuşatması, leningrad

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi: ABD, Gazze konusunda kararlı adımlar atılmasını engelliyor

11:41 13.12.2023 (güncellendi: 11:42 13.12.2023)
© SputnikRusya’nın BM Daimi Temsilcisi Nebenzya
Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Nebenzya - Sputnik Türkiye, 1920, 13.12.2023
© Sputnik
Abone ol
Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nebenzya ABD'nin Gazze konusunda kararlı adımlar atmasının engellendiğini söyledi.
Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, BM Genel Kurulu'nun acil özel oturumunda yaptığı konuşmada, BM Güvenlik Konseyi'nin ABD'nin tutumu nedeniyle bugüne kadar Gazze Şeridi'ndeki çözüm konusunda kararlı adımlar atamadığını söyledi.
Nebenzya açıklamasında şu sözleri kaydetti:
Bunca zamandır BM bünyesindeki kolektif çabaların arzu edilen sonuca ulaşmadığını acı bir şekilde not etmek zorundayız. Ancak bunun nedeni çok taraflı diplomasinin durması değildir. Bugün de dahil olmak üzere bazılarının söylediği gibi bunun nedeni Güvenlik Konseyi'nin amacını yerine getirememesi de değildir. Olayları doğru isimleriyle adlandıralım. Bunun nedeni ABD'nin tüm barışı koruma çabalarının önünde durmasıdır. ABD en başından beri çok taraflı diplomasiyi açıkça reddetmiştir.
Nebenzya konuşmasında diğer ülkelerin ABD temsilcilerinden, Washington sahada sessiz bir ikili diplomasi yürüttüğü sürece, kimsenin bunu bozmamak için müdahale etmesine gerek olmadığını duyduklarını söyledi.
Nebenzya, "BM Güvenlik Konseyi'nin bunca zamandır kararlı bir adım atamamasının ana nedeni budur" diye vurguladı.
Nebenzya konuşmasında, "Amerikan tarafı ateşkes çağrısı yaparak aslında öldürme ruhsatı verdi ve şimdi Gazze'deki çatışmanın her yeni kurbanının tüm sorumluluğunu taşıyor. BM Güvenlik Konseyi'nin geri kalan üyeleri ve genel olarak BM üyeleri bu suçu onlarla paylaşmamalıdır" diye ekledi.

Nebenzya Gazze Şeridindeki durumu Leningrad ablukası ile karşılaştırdı

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya Gazze Şeridi'ndeki durumu Leningrad ablukasına benzetti.
Nebenzya, BM Genel Kurulu'nun acil özel oturumundaki konuşmasında, "Bir dizi Güvenlik Konseyi üyesi ve Güvenlik Konseyi'nin yeni üyeleriyle birlikte BAE ve Mısır tarafından düzenlenen Refah Sınır Kapısı'na yaptığımız geziden yeni döndüm. Bu gezi bize bölgede neler olduğu konusunda daha iyi bir fikir verdi" dedi.
Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi konuşmasını şu sözlerle sürdürdü:

Hastanedeki sakat çocuklar, tüm ailesini kaybetmiş ama bir çocuk doğurmuş uzuvları kesik bir anne, Mısır'da, İsrail'de ve sonra tekrar Mısır'da sayısız kontrolden geçmeyi bekleyen ve daha sonra çok az sayıda Gazze'ye girmesine izin verilen yardım yüklü yüzlerce hazır kamyon...

Nebenzya konuşmasında Refah'ı ziyaret eden Güvenlik Konseyi üyelerinin tüm muhataplarından tek bir şey duyduğunu söyledi: "Bu katliamı durdurmak gerekiyor."
Nebenzya, "Aklıma İkinci Dünya Savaşı sırasında Nazilerin Leningrad'a uyguladığı ve yaklaşık 900 gün süren; bombardıman ve açlık sebebiyle bir milyondan fazla Leningradlının hayatına mal olan abluka geliyor. Gazze'nin kaderi de aynı mı? Bunun bizim zamanımızda gerçekleşiyor olması akıl almaz bir şey" diyerek sözlerini tamamladı.
Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Nebenzya - Sputnik Türkiye, 1920, 18.10.2023
DÜNYA
Nebenzya: BM Güvenlik Konseyi bir kez daha Batılı ülkelerin isteklerinin rehinesi oldu
18 Ekim, 19:23
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала