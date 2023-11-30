https://sputniknews.com.tr/20231130/israil-ispanyadaki-buyukelcisini-geri-cagirdi-1077961177.html

İsrail, İspanya'daki büyükelçisini geri çağırdı

İsrail, İspanya'daki büyükelçisini geri çağırdı

İsrail Dışişleri Bakanı Cohen, İspanya Başbakanı Sanchez'in İsrail'in sistematik bir şekilde Filistin topraklarını işgal ettiğine yönelik açıklamalarının... 30.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-30T17:43+0300

2023-11-30T17:43+0300

2023-11-30T17:49+0300

israil- filistin çatışması

eli cohen

israil başbakanı benyamin (bibi) netanyahu

israil

ispanya başbakanı pedro sanchez

pedro sanchez

madrid

israil dışişleri bakanlığı

büyükelçi

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İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, “İspanya Başbakanı’nın asılsız suçlamaları tekrarlayan çirkin sözlerinin ardından İsrail’in İspanya Büyükelçisini arayıp Kudüs’e istişareler için geri çağırmaya karar verdim” diye yazdı.Ülkesinin uluslararası hukuka göre davrandığını ifade eden Cohen, İsrail'in Madrid Büyükelçisi'ni istişarelerde bulunmak üzere geri çağırma kararı aldığını belirtti.Cohen, Hamas'ı ortadan kaldırıp İsrailli esirlerin tamamı serbest bırakılıncaya kadar Gazze'ye yönelik saldırılara devam edeceklerini kaydetti.Gazze Şeridi'ndeki 7 Ekim katliamının ve mevcut durumun tek bir sorumlusunun Hamas olduğunu belirten Cohen, Hamas'ın Gazze Şeridi sakinlerine olduğu kadar İsrail vatandaşlarına karşı da savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar işlediğini belirtti.Netanyahu'dan İspanya'nın İsrail Büyükelçisini çağırma talimatı Başbakan Benyamin Netanyahu, İspanya Başbakanı tarafından yapılan yorumların ardından Dışişleri Bakanı Eli Cohen'e İspanya'nın İsrail büyükelçisini çağırma talimatı vermişti.İsrail Başbakanlık Ofisi’nden yapılan açıklamada, “Başbakan Netanyahu, Hamas hareketi üyelerinin başkentimiz Kudüs’te İsraillileri öldürdüğü gün İspanya Başbakanının yaptığı açıklamanın ardından Dışişleri Bakanı Eli Cohen’e, İspanya’nın İsrail Büyükelçisini sohbete çağırarak uyarıda bulunması talimatını verdi” dendi.İspanya Başbakanı Sanchez verdiği demeçte, "İsrail'in sistematik bir şekilde Filistin'in topraklarını, Batı Şeria'yı işgal ettiğini gördük. Şimdi de Gazze'de olanları görüyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20231130/ispanya-basbakani-sanchez-israil-filistinin-topraklarini-sistematik-bir-sekilde-isgal-ediyor-1077949754.html

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eli cohen, israil başbakanı benyamin (bibi) netanyahu, israil, ispanya başbakanı pedro sanchez, pedro sanchez, madrid, israil dışişleri bakanlığı, büyükelçi