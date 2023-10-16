https://sputniknews.com.tr/20231016/cin-disisleri-bakani-filistin-ve-israilin-bariscil-diyaloga-ihtiyaci-var-1076381722.html
Çin Dışişleri Bakanı: Filistin ve İsrail'in barışçıl diyaloga ihtiyacı var
Çin Dışişleri Bakanı: Filistin ve İsrail'in barışçıl diyaloga ihtiyacı var
Çin Dışişleri Bakanı Yi, Filistin ve İsrail arasındaki silahlı çatışmanın daha fazla kötüleşmesini önlemenin gerekliliğine vurgu yaparak Filistin ve İsrail... 16.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-16T14:47+0300
2023-10-16T14:47+0300
2023-10-16T14:47+0300
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Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Filistin-İsrail barış diyaloğunun yeniden tesis edilmesi gerektiğini söyledi. Çinli yetkililer, Filistin ve İsrail arasındaki silahlı çatışmanın yol açtığı insani felaketin daha da kötüleşmesini önlemenin gerekli olduğunu düşündüklerini açıkladı.Çinli diplomat Pekin'de Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile yaptığı görüşmede şunları vurguladı: Wang Yi'nin de daha önce Filistin meselesi'nin "iki halk için iki devlet" ilkesi temelinde çözülmesi gerektiğini açıklamıştı. Wang Yi, Çin'in sivilleri tehdit eden her türlü tedbiri kabul edilemez bulduğunu da sözlerine ekledi. Çin Dışişleri Bakanı, Filistin halkının haklarını korumak için bir yol haritası oluşturulması gerektiğine de işaret etti.
https://sputniknews.com.tr/20231015/cin-disisleri-bakanidan-filistin-aciklamasi-tarihsel-haksizliga-derhal-son-verilmeli-1076363718.html
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çin, wang yi, sergey lavrov, israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu, hamas, israil ordusu (idf)
çin, wang yi, sergey lavrov, israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu, hamas, israil ordusu (idf)
Çin Dışişleri Bakanı: Filistin ve İsrail'in barışçıl diyaloga ihtiyacı var
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Çin Dışişleri Bakanı Yi, Filistin ve İsrail arasındaki silahlı çatışmanın daha fazla kötüleşmesini önlemenin gerekliliğine vurgu yaparak Filistin ve İsrail arasında diyalogun yeniden sağlanması gerketiğini ifade etti.
Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Filistin-İsrail barış diyaloğunun yeniden tesis edilmesi gerektiğini söyledi. Çinli yetkililer, Filistin ve İsrail arasındaki silahlı çatışmanın yol açtığı insani felaketin daha da kötüleşmesini önlemenin gerekli olduğunu düşündüklerini açıkladı.
Çinli diplomat Pekin'de Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile yaptığı görüşmede şunları vurguladı:
Şimdi yangını durdurmak ve her iki tarafın da müzakere masasına dönmesine yardımcı olmak son derece gereklidir. Acil insani yardım için bir kanal oluşturmalı ve insani felaketin yayılmasını önlemeliyiz.
Wang Yi'nin de daha önce Filistin meselesi'nin "iki halk için iki devlet" ilkesi temelinde çözülmesi gerektiğini açıklamıştı. Wang Yi, Çin'in sivilleri tehdit eden her türlü tedbiri kabul edilemez bulduğunu da sözlerine ekledi. Çin Dışişleri Bakanı, Filistin halkının haklarını korumak için bir yol haritası oluşturulması gerektiğine de işaret etti.