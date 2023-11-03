'Gazze'ye kuşatma tamamlandı': Netanyahu'dan 'para' talimatı

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, İsrail’in havadan ve karadan saldırılar düzenlediği Gazze Şeridi’ndeki savaşın kendilerine ekonomik maliyetler çıkardığını belirterek, bunları “tereddüt etmeden ödeyeceklerini” söyledi. Savaş ekonomisine ilişkin konuşan Netanyahu, “para musluklarının açılması ve ihtiyacı olan herkese para dökülmesi” talimatı verdiğini kaydetti.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail, saldırılarda 3 bin 760'ı çocuk, 2 bin 326'sı kadın olmak üzere 9 bin 61 Filistinliyi öldürürken, en az 32 bin kişiyi yaraladı.



Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesi de İsrail ordusu tarafından hedef gösterilirken İsrail ordusu El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini vurdu, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayı'na bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini bombaladı.