'Gazze'ye kuşatma tamamlandı': Netanyahu'dan 'para' talimatı

Filistin ile İsrail güçleri arasındaki çatışmalar, 28. gününde de devam ediyor. Abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını aralıksız sürdüren İsrail'in, mülteci kamplarına saldırısının yankıları sürüyor.
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, İsrail’in havadan ve karadan saldırılar düzenlediği Gazze Şeridi’ndeki savaşın kendilerine ekonomik maliyetler çıkardığını belirterek, bunları “tereddüt etmeden ödeyeceklerini” söyledi. Savaş ekonomisine ilişkin konuşan Netanyahu, “para musluklarının açılması ve ihtiyacı olan herkese para dökülmesi” talimatı verdiğini kaydetti.
Bir başka açıklamasında Netanyahu, İsrail ordusunun karadan girdiği abluka altındaki Gazze Şeridi şehir merkezinin kenar mahallelerine ulaştıklarını ve "acı kayıpları olduğunu" söyledi.
İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari ise, Gazze şehrine yönelik kuşatmanın tamamlandığını, ateşkes seçeneğinin de masada olmadığını belirtti.
Bölgedeki son durum
İsrail, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 315’i asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail, saldırılarda 3 bin 760'ı çocuk, 2 bin 326'sı kadın olmak üzere 9 bin 61 Filistinliyi öldürürken, en az 32 bin kişiyi yaraladı.
Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesi de İsrail ordusu tarafından hedef gösterilirken İsrail ordusu El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini vurdu, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayı'na bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini bombaladı.
Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesi de İsrail ordusu tarafından hedef gösterilirken İsrail ordusu El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini vurdu, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayı'na bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini bombaladı.
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