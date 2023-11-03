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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20231103/gazzeye-kusatma-tamamlandi-netanyahudan-para-talimati-1077020677.html
'Gazze'ye kuşatma tamamlandı': Netanyahu'dan 'para' talimatı
'Gazze'ye kuşatma tamamlandı': Netanyahu'dan 'para' talimatı
İsrail güçleri ve Filistin arasındaki çatışmalar 28. gününe girerken İsrail'in saldıranlarında yaşamını yitiren Filistinli sayısı 9 bini geçti. İsrail... 03.11.2023, Sputnik Türkiye
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İsrail Gazze saldırı bomba İsrail ordusu - Sputnik Türkiye

'Gazze'ye kuşatma tamamlandı': Netanyahu'dan 'para' talimatı

08:34 03.11.2023 (güncellendi: 08:36 03.11.2023)
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İsrail güçleri ve Filistin arasındaki çatışmalar 28. gününe girerken İsrail'in saldıranlarında yaşamını yitiren Filistinli sayısı 9 bini geçti. İsrail tarafında ise bin 400'den fazla İsrailli hayatını kaybetti. Netanyahu, "para musluklarının açılması ve ihtiyacı olan herkese para dökülmesi" talimatı verdiğini ifade etti.
Filistin ile İsrail güçleri arasındaki çatışmalar, 28. gününde de devam ediyor. Abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını aralıksız sürdüren İsrail'in, mülteci kamplarına saldırısının yankıları sürüyor.
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, İsrail’in havadan ve karadan saldırılar düzenlediği Gazze Şeridi’ndeki savaşın kendilerine ekonomik maliyetler çıkardığını belirterek, bunları “tereddüt etmeden ödeyeceklerini” söyledi. Savaş ekonomisine ilişkin konuşan Netanyahu, “para musluklarının açılması ve ihtiyacı olan herkese para dökülmesi” talimatı verdiğini kaydetti.
Bir başka açıklamasında Netanyahu, İsrail ordusunun karadan girdiği abluka altındaki Gazze Şeridi şehir merkezinin kenar mahallelerine ulaştıklarını ve "acı kayıpları olduğunu" söyledi.
İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari ise, Gazze şehrine yönelik kuşatmanın tamamlandığını, ateşkes seçeneğinin de masada olmadığını belirtti.

Bölgedeki son durum

İsrail, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 315’i asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail, saldırılarda 3 bin 760'ı çocuk, 2 bin 326'sı kadın olmak üzere 9 bin 61 Filistinliyi öldürürken, en az 32 bin kişiyi yaraladı.

Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesi de İsrail ordusu tarafından hedef gösterilirken İsrail ordusu El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini vurdu, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayı'na bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini bombaladı.
İsrail-Filistin çatışmasındaki son durumu, telegram ve canlı blogdan takip edebilirsiniz.
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