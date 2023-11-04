https://sputniknews.com.tr/20231104/israil-hukumet-sozcusu-nasrallahin-konusmasi-cok-sikici-1077051063.html

İsrail Hükümet Sözcüsü: Nasrallah'ın konuşması çok sıkıcı

İsrail Hükümet Sözcüsü: Nasrallah'ın konuşması çok sıkıcı

İsrail Hükümet Sözcüsü Elon Levy, Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın bugünkü konuşmasını "çok sıkıcı" olarak niteledi. 04.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-04T01:03+0300

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israil- filistin çatışması

hizbullah

lübnan

israil-filistin

israil

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İsrail Hükümet Sözcüsü Levy, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "Nasrallah'ın bugünkü konuşmasının çok sıkıcı" olduğunu söyledi.Alaylı bir şekilde "Ciddi bir soru. Nasrallah'ın konuşmalarını hazırlayan İsrail ordusunun Hizbullah'a düzenlediği son saldırılarda öldürüldü mü?" ifadelerini kullandı.Nasrallah, 7 Ekim'den bu yana ilk kez bugün video konferans aracılığıyla açıklamalarda bulunarak, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının yanı sıra Hizbullah'ın bölgedeki faaliyetlerini değerlendirmişti."Lübnan cephesi olarak biz 8 Ekim'den bu yana savaştayız ve bununla yetinmeyeceğiz" diyen Nasrallah, "Lübnan cephesi tüm ihtimallere açık. Hepimizin her ihtimale ve seçeneğe hazırlıklı olması gerekiyor" şeklinde konuşmuştu.Nasrallah, "Bölgedeki cephelerin genişlemesini engellemek isteyen herkes Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıyı durdurmalı" ifadeleriyle çatışmaların bölgeye yayılabileceği uyarısında bulunmuştu.

https://sputniknews.com.tr/20231103/abdden-hizbullaha-israil-hamas-arasindaki-catismalardan-faydalanmamasi-uyarisi-1077050484.html

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