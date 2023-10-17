https://sputniknews.com.tr/20231017/belarus-devlet-baskani-lukasenko-bati-orta-dogudaki-catismayi-iran-aleyhine-cevirmeye-calisiyor-1076420770.html

Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko: Batı, Orta Doğu'daki çatışmayı İran aleyhine çevirmeye çalışıyor

Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko: Batı, Orta Doğu'daki çatışmayı İran aleyhine çevirmeye çalışıyor

Lukaşenko, Batı'nın Orta Doğu'daki çatışmanın yönünü İran'a karşı yönlendirdiğini ifade etti. 17.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-17T14:29+0300

2023-10-17T14:29+0300

2023-10-17T14:29+0300

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Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Batı'nın Orta Doğu'daki çatışmayı İran'a karşı yönlendirdiğini söyledi ve Tahran'a bu politikalara birlikte karşı koymak üzere işbirliği çağrısında bulundu.Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'nun İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Muhammed Muhbir ile yaptığı görüşmede şu cümlelere yer verdiği duyuruldu:Lukaşenko ayrıca Batı'dan gelen bu tür baskılara verilecek yanıtın dost ülkelerin işbirliği olmasını gerektiğinin altını çizderek daha yakın çalışmaları ve bu saldırılara karşı koymak için işbirliği yapılması gerektiğine vurgu yaptı.'Belarus, İran'ın yaptırımlara nasıl direndiği konusundaki deneyimiyle ilgileniyor'Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, İran'ın yaptırımlara karşı direnme konusundaki deneyimiyle ilgilendiklerini söyledi.Lukaşenko, Belarus'u ziyaret eden olan İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Muhammed Muhbir ile yaptığı görüşme esnasında yaptırımlar konusuna ilişkin şu cümleleri dile getirdi:Lukaşenko, toplantıda ayrıca İran yönetimiyle işbirliğinin geliştirilmesine yönelik bir plan üzerinde çalışma konusunda varılan mutabakatı da hatırlatarak, "İran ile ticaret hacmimizin ve genel olarak işbirliğimizin daha başarılı bir şekilde gelişmesi için öngörülebilir gelecek ve önümüzdeki uzun yıllar için kesinlikle bir eylem planı üzerinde çalışacağımız konusunda anlaştık" dedi.Lukaşenko, "İran'la ilişkilerde edindiğimiz tecrübeye dayanarak en önemli şeyin, sizin ve bizim bürokrasimizin çok hızlı çalışmayı öğrenmesi gerektiğini" vurgulayarak "Eğer bir konuda anlaşmışsak, bu zamanında yerine getirilmelidir. Bizim için en önemli şey yaptırımlar ve baskı değil, zamandır. Bürokratik engeller yüzünden zaman kaybetmemiz mümkün değil" cümlesinin altını çizdi.Yaptırımlardan kaynaklı kalkınma düzeyinin İran'da kalkınma düzeyini düşürmediğini aksine önemli ölçüde arttırdığını ifade eden Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko görüşmede son olarak şu cümlelere yer verdi:

https://sputniknews.com.tr/20231003/lukasenko-ab-baskasina-bagimli-bir-cephelesme-politikasi-izliyor-1075984489.html

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aleksandr lukaşenko, belarus devlet başkanı aleksandr lukaşenko, belarus lideri lukaşenko’dan erdoğan’a cumhuriyet bayramı mesajı, iran, tahran, israil, abd