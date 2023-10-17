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Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko: Batı, Orta Doğu'daki çatışmayı İran aleyhine çevirmeye çalışıyor
Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko: Batı, Orta Doğu'daki çatışmayı İran aleyhine çevirmeye çalışıyor
Lukaşenko, Batı'nın Orta Doğu'daki çatışmanın yönünü İran'a karşı yönlendirdiğini ifade etti. 17.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-17T14:29+0300
2023-10-17T14:29+0300
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aleksandr lukaşenko
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belarus lideri lukaşenko’dan erdoğan’a cumhuriyet bayramı mesajı
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Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Batı'nın Orta Doğu'daki çatışmayı İran'a karşı yönlendirdiğini söyledi ve Tahran'a bu politikalara birlikte karşı koymak üzere işbirliği çağrısında bulundu.Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'nun İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Muhammed Muhbir ile yaptığı görüşmede şu cümlelere yer verdiği duyuruldu:Lukaşenko ayrıca Batı'dan gelen bu tür baskılara verilecek yanıtın dost ülkelerin işbirliği olmasını gerektiğinin altını çizderek daha yakın çalışmaları ve bu saldırılara karşı koymak için işbirliği yapılması gerektiğine vurgu yaptı.'Belarus, İran'ın yaptırımlara nasıl direndiği konusundaki deneyimiyle ilgileniyor'Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, İran'ın yaptırımlara karşı direnme konusundaki deneyimiyle ilgilendiklerini söyledi.Lukaşenko, Belarus'u ziyaret eden olan İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Muhammed Muhbir ile yaptığı görüşme esnasında yaptırımlar konusuna ilişkin şu cümleleri dile getirdi:Lukaşenko, toplantıda ayrıca İran yönetimiyle işbirliğinin geliştirilmesine yönelik bir plan üzerinde çalışma konusunda varılan mutabakatı da hatırlatarak, "İran ile ticaret hacmimizin ve genel olarak işbirliğimizin daha başarılı bir şekilde gelişmesi için öngörülebilir gelecek ve önümüzdeki uzun yıllar için kesinlikle bir eylem planı üzerinde çalışacağımız konusunda anlaştık" dedi.Lukaşenko, "İran'la ilişkilerde edindiğimiz tecrübeye dayanarak en önemli şeyin, sizin ve bizim bürokrasimizin çok hızlı çalışmayı öğrenmesi gerektiğini" vurgulayarak "Eğer bir konuda anlaşmışsak, bu zamanında yerine getirilmelidir. Bizim için en önemli şey yaptırımlar ve baskı değil, zamandır. Bürokratik engeller yüzünden zaman kaybetmemiz mümkün değil" cümlesinin altını çizdi.Yaptırımlardan kaynaklı kalkınma düzeyinin İran'da kalkınma düzeyini düşürmediğini aksine önemli ölçüde arttırdığını ifade eden Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko görüşmede son olarak şu cümlelere yer verdi:
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aleksandr lukaşenko, belarus devlet başkanı aleksandr lukaşenko, belarus lideri lukaşenko’dan erdoğan’a cumhuriyet bayramı mesajı, iran, tahran, israil, abd
aleksandr lukaşenko, belarus devlet başkanı aleksandr lukaşenko, belarus lideri lukaşenko’dan erdoğan’a cumhuriyet bayramı mesajı, iran, tahran, israil, abd

Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko: Batı, Orta Doğu'daki çatışmayı İran aleyhine çevirmeye çalışıyor

14:29 17.10.2023
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Aleksandr Lukaşenko - Sputnik Türkiye, 1920, 17.10.2023
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Lukaşenko, Batı'nın Orta Doğu'daki çatışmanın yönünü İran'a karşı yönlendirdiğini ifade etti.
Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Batı'nın Orta Doğu'daki çatışmayı İran'a karşı yönlendirdiğini söyledi ve Tahran'a bu politikalara birlikte karşı koymak üzere işbirliği çağrısında bulundu.
Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'nun İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Muhammed Muhbir ile yaptığı görüşmede şu cümlelere yer verdiği duyuruldu:
Dünyadaki durum giderek ısınıyor. Orta Doğu krizi, bize dost olmayan ülkelerin - ABD ve Batı - bu çatışmanın yönünü devamlı olarak İran'a karşı yönlendirmesine katkıda bulunuyor. Bunu daha iyi hissediyorsunuz.
Lukaşenko ayrıca Batı'dan gelen bu tür baskılara verilecek yanıtın dost ülkelerin işbirliği olmasını gerektiğinin altını çizderek daha yakın çalışmaları ve bu saldırılara karşı koymak için işbirliği yapılması gerektiğine vurgu yaptı.

'Belarus, İran'ın yaptırımlara nasıl direndiği konusundaki deneyimiyle ilgileniyor'

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, İran'ın yaptırımlara karşı direnme konusundaki deneyimiyle ilgilendiklerini söyledi.
Lukaşenko, Belarus'u ziyaret eden olan İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Muhammed Muhbir ile yaptığı görüşme esnasında yaptırımlar konusuna ilişkin şu cümleleri dile getirdi:
Belarus'un içinde bulunduğu durumu biliyorsunuz. Sizin içinde bulunduğunuz durumla hemen hemen aynı. Devletlerimize uygulanan baskının eşi benzeri görülmemiştir. Ancak siz buna bir dereceye kadar direnmeyi öğrendiniz. Ve sizin deneyimleriniz bizim için çok önemli.
Lukaşenko, toplantıda ayrıca İran yönetimiyle işbirliğinin geliştirilmesine yönelik bir plan üzerinde çalışma konusunda varılan mutabakatı da hatırlatarak, "İran ile ticaret hacmimizin ve genel olarak işbirliğimizin daha başarılı bir şekilde gelişmesi için öngörülebilir gelecek ve önümüzdeki uzun yıllar için kesinlikle bir eylem planı üzerinde çalışacağımız konusunda anlaştık" dedi.
Lukaşenko, "İran'la ilişkilerde edindiğimiz tecrübeye dayanarak en önemli şeyin, sizin ve bizim bürokrasimizin çok hızlı çalışmayı öğrenmesi gerektiğini" vurgulayarak "Eğer bir konuda anlaşmışsak, bu zamanında yerine getirilmelidir. Bizim için en önemli şey yaptırımlar ve baskı değil, zamandır. Bürokratik engeller yüzünden zaman kaybetmemiz mümkün değil" cümlesinin altını çizdi.
Yaptırımlardan kaynaklı kalkınma düzeyinin İran'da kalkınma düzeyini düşürmediğini aksine önemli ölçüde arttırdığını ifade eden Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko görüşmede son olarak şu cümlelere yer verdi:
Umarım ziyaretiniz sizi hayal kırıklığına uğratmaz. Çok fazla soru var, konuşacak çok şey var. Bu nedenle görüşmemizin iyi bir pratik sonucu olacağını da umuyorum.
Aleksandr Lukaşenko - Sputnik Türkiye, 1920, 03.10.2023
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