https://sputniknews.com.tr/20231101/abd-disisleri-bakani-blinken-cuma-gunu-israile-gidecek-1076955356.html
ABD Dışişleri Bakanı Blinken İsrail'e gidecek
ABD Dışişleri Bakanı Blinken İsrail'e gidecek
Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Blinken'in Cuma günü İsrail'i ziyaret etmesi bekleniyor. 01.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-01T12:17+0300
2023-11-01T12:17+0300
2023-11-01T12:19+0300
antony blinken
matthew miller
abd dışişleri bakanlığı
abd dışişleri
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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller yaptığı açıklamada, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in Cuma günü İsrail'e gitmesinin beklendiğini söyledi. Miller açıklamasında, "Bakan Blinken Cuma günü İsrail hükümetinin üyeleriyle görüşmek üzere İsrail'e gidecek ve daha sonra bölgede başka temaslarda bulunacak" dedi.Blinken 12 Ekim'de İsrail'i ziyaret ederek Başbakan Benyamin Netanyahu'nun savaş kabinesiyle yaklaşık sekiz saat süren bir toplantı yapmış müttefiklerle koordinasyon sağlamak üzere beş ülkeye daha uğradığı bölgesel bir tura başlamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20231031/tarihe-gecen-blinken-protestosu-senatoda-israil-icin-istenen-yardimla-alakali-konusamadi-1076930331.html
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antony blinken, matthew miller, abd dışişleri bakanlığı, abd dışişleri, israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu, resmi ziyaret, hamas
antony blinken, matthew miller, abd dışişleri bakanlığı, abd dışişleri, israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu, resmi ziyaret, hamas
ABD Dışişleri Bakanı Blinken İsrail'e gidecek
12:17 01.11.2023 (güncellendi: 12:19 01.11.2023) Abone ol
Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Blinken'in Cuma günü İsrail'i ziyaret etmesi bekleniyor.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller yaptığı açıklamada, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in Cuma günü İsrail'e gitmesinin beklendiğini söyledi.
Miller açıklamasında, "Bakan Blinken Cuma günü İsrail hükümetinin üyeleriyle görüşmek üzere İsrail'e gidecek ve daha sonra bölgede başka temaslarda bulunacak" dedi.
Blinken 12 Ekim'de İsrail'i ziyaret ederek Başbakan Benyamin Netanyahu'nun savaş kabinesiyle yaklaşık sekiz saat süren bir toplantı yapmış müttefiklerle koordinasyon sağlamak üzere beş ülkeye daha uğradığı bölgesel bir tura başlamıştı.