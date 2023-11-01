https://sputniknews.com.tr/20231101/abd-disisleri-bakani-blinken-cuma-gunu-israile-gidecek-1076955356.html

ABD Dışişleri Bakanı Blinken İsrail'e gidecek

ABD Dışişleri Bakanı Blinken İsrail'e gidecek

Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Blinken'in Cuma günü İsrail'i ziyaret etmesi bekleniyor. 01.11.2023, Sputnik Türkiye

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antony blinken

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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller yaptığı açıklamada, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in Cuma günü İsrail'e gitmesinin beklendiğini söyledi. Miller açıklamasında, "Bakan Blinken Cuma günü İsrail hükümetinin üyeleriyle görüşmek üzere İsrail'e gidecek ve daha sonra bölgede başka temaslarda bulunacak" dedi.Blinken 12 Ekim'de İsrail'i ziyaret ederek Başbakan Benyamin Netanyahu'nun savaş kabinesiyle yaklaşık sekiz saat süren bir toplantı yapmış müttefiklerle koordinasyon sağlamak üzere beş ülkeye daha uğradığı bölgesel bir tura başlamıştı.

https://sputniknews.com.tr/20231031/tarihe-gecen-blinken-protestosu-senatoda-israil-icin-istenen-yardimla-alakali-konusamadi-1076930331.html

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