https://sputniknews.com.tr/20231227/filistin-buyukelcisi-rusyanin-baris-konferansi-duzenleme-onerisini-destekliyoruz-1079037869.html
Filistin Büyükelçisi: Rusya’nın barış konferansı düzenleme önerisini destekliyoruz
Filistin Büyükelçisi: Rusya’nın barış konferansı düzenleme önerisini destekliyoruz
Filistin’in Rusya Büyükelçisi Abdelhafiz Nofal, Filistin'in Moskova'nın BM Güvenlik Konseyi, Arap Birliği ve İslam İşbirliği Teşkilatı üyelerinin katılımıyla... 27.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-27T13:24+0300
2023-12-27T13:24+0300
2023-12-27T13:24+0300
israil- filistin çatışması
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ortadoğu
doğu akdeniz
arap birliği
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Filistin’in Rusya Büyükelçisi Abdelhafiz Nofal, Filistin'in Moskova'nın BM Güvenlik Konseyi, Arap Birliği ve İslam İşbirliği Teşkilatı üyelerinin katılımıyla bir barış konferansı düzenleme önerisini desteklediğini belirtti.Filistin’in Rusya Büyükelçisi Nofal, Sputnik’e demecinde Filistin'in Moskova'nın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Arap Birliği ve İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) üyelerinin katılımıyla bir barış konferansı düzenleme önerisini desteklediğini ifade etti.Büyükelçi Nofal, “Adil ve kalıcı bir çözüme giden yegane yolun Güvenlik Konseyi, Arap Birliği ve İslam İşbirliği Teşkilatı'na üye devletlerin katılımıyla uluslararası hukuki kararların, ‘iki devletli çözüm’ ilkesinin ve Arap Barış Girişimi’nin temelinde bir uluslararası barış konferansının düzenlenmesi olduğu konusunda Rusya ile aynı fikirdeyiz” diye konuştu.Daha önce Moskova'da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Suudi Arabistan, Ürdün, Mısır, Endonezya, Filistin dışişleri bakanları ile İİT Genel Sekreterinin yer aldığı Arap Birliği ve İslam İşbirliği Teşkilatı ortak komitesi heyetinin üyeleri arasında toplantı gerçekleştirilmişti. Toplantıda Lavrov, AB, ABD, Rusya ve BM'nin arabulucularının katılımıyla oluşturulan ‘Ortadoğu Dörtlüsü'nün’ çabalarının başarısız olması ile Moskova’nın Filistin-İsrail sorununa iki devletli çözüm sağlamak için bir ‘dış destek’ mekanizması oluşturulmasının gerekli olduğunu düşündüğünü açıklamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20231227/abbastan-savas-sonrasi-gazzede-yetkiyi-ustlenmek-icin-3-sart-1079001486.html
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filistin, israil-filistin, rusya, ortadoğu, doğu akdeniz, arap birliği, mısır
filistin, israil-filistin, rusya, ortadoğu, doğu akdeniz, arap birliği, mısır
Filistin Büyükelçisi: Rusya’nın barış konferansı düzenleme önerisini destekliyoruz
Filistin’in Rusya Büyükelçisi Abdelhafiz Nofal, Filistin'in Moskova'nın BM Güvenlik Konseyi, Arap Birliği ve İslam İşbirliği Teşkilatı üyelerinin katılımıyla bir barış konferansı düzenleme önerisini desteklediğini belirtti.
Filistin’in Rusya Büyükelçisi Abdelhafiz Nofal, Filistin'in Moskova'nın BM Güvenlik Konseyi, Arap Birliği ve İslam İşbirliği Teşkilatı üyelerinin katılımıyla bir barış konferansı düzenleme önerisini desteklediğini belirtti.
Filistin’in Rusya Büyükelçisi Nofal, Sputnik’e demecinde Filistin'in Moskova'nın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Arap Birliği ve İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) üyelerinin katılımıyla bir barış konferansı düzenleme önerisini desteklediğini ifade etti.
Büyükelçi Nofal, “Adil ve kalıcı bir çözüme giden yegane yolun Güvenlik Konseyi, Arap Birliği ve İslam İşbirliği Teşkilatı'na üye devletlerin katılımıyla uluslararası hukuki kararların, ‘iki devletli çözüm’ ilkesinin ve Arap Barış Girişimi’nin temelinde bir uluslararası barış konferansının düzenlenmesi olduğu konusunda Rusya ile aynı fikirdeyiz” diye konuştu.
Daha önce Moskova'da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov
ile Suudi Arabistan, Ürdün, Mısır, Endonezya, Filistin dışişleri bakanları ile İİT Genel Sekreterinin yer aldığı Arap Birliği ve İslam İşbirliği Teşkilatı ortak komitesi heyetinin üyeleri arasında toplantı gerçekleştirilmişti. Toplantıda Lavrov, AB, ABD, Rusya ve BM'nin arabulucularının katılımıyla oluşturulan ‘Ortadoğu Dörtlüsü'nün
’ çabalarının başarısız olması ile Moskova’nın Filistin-İsrail sorununa iki devletli çözüm sağlamak için bir ‘dış destek’ mekanizması oluşturulmasının gerekli olduğunu düşündüğünü açıklamıştı.