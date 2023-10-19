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İsrail'in AB ve NATO Büyükelçisi: Durmayacağız, İsrail sonuna kadar gidecek ve Hamas'ı yok edecek
İsrail'in AB ve NATO Büyükelçisi: Durmayacağız, İsrail sonuna kadar gidecek ve Hamas'ı yok edecek
İsrail'in AB ve NATO Misyonu Başkanı Regev, İsrail'in Hamas'ı yok etmek için sonuna kadar gideceğini ifade etti. 19.10.2023, Sputnik Türkiye
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İsrail'in AB ve NATO Büyükelçisi Haim Regev, İsrail'in Hamas'ı yok etmek için sonuna kadar gideceğini ve Avrupa Birliği'nin terör tehdidinin Avrupa'ya yayılmasını önlemek için İsrail'i desteklemesi gerektiğini açıkladı.Regev açıklamasında şu ifadelere yer verdi:Regev bu sürecin "bir dizi talihsiz sonuca" yol açacağını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü: "Ancak Avrupa İsrail'i desteklemek için birleşik bir cephe oluşturmazsa, diğerleri bunu fark edecek ve bundan faydalanacaktır. Umarım Avrupalılar bunu teröristler peşlerine düştükten sonra anlamazlar."Diplomat değerlendirmesinde İsrail'in kara operasyonu fikrinden vazgeçmesi için baskı göreceğini söyleyerek açıklamasını, "İşte bu yüzden Avrupa'nın desteğine ihtiyacımız var ve bundan hiç şüphe duymamalıyız" cümlesiyle sonlandırdı.
https://sputniknews.com.tr/20231019/israil-savunma-bakani-gorevi-basariyla-tamamlayana-kadar-devam-edecegiz-1076518739.html
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İsrail'in AB ve NATO Büyükelçisi: Durmayacağız, İsrail sonuna kadar gidecek ve Hamas'ı yok edecek

18:32 19.10.2023
© AA / Ali JadallahGazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü: İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi'ni bombalaması sonucu ölü sayısı 500'e yükseldi. Saldırı sonucu çok sayıda yarılı, Gazze kentindeki Şifa hastanesine kaldırıldı.
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü: İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi'ni bombalaması sonucu ölü sayısı 500'e yükseldi. Saldırı sonucu çok sayıda yarılı, Gazze kentindeki Şifa hastanesine kaldırıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2023
© AA / Ali Jadallah
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İsrail'in AB ve NATO Misyonu Başkanı Regev, İsrail'in Hamas'ı yok etmek için sonuna kadar gideceğini ifade etti.
İsrail'in AB ve NATO Büyükelçisi Haim Regev, İsrail'in Hamas'ı yok etmek için sonuna kadar gideceğini ve Avrupa Birliği'nin terör tehdidinin Avrupa'ya yayılmasını önlemek için İsrail'i desteklemesi gerektiğini açıkladı.
Regev açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
Durmayacağız. İsrail sonuna kadar gidecek ve Hamas'ı yok edecek.
Regev bu sürecin "bir dizi talihsiz sonuca" yol açacağını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü: "Ancak Avrupa İsrail'i desteklemek için birleşik bir cephe oluşturmazsa, diğerleri bunu fark edecek ve bundan faydalanacaktır. Umarım Avrupalılar bunu teröristler peşlerine düştükten sonra anlamazlar."
Diplomat değerlendirmesinde İsrail'in kara operasyonu fikrinden vazgeçmesi için baskı göreceğini söyleyerek açıklamasını, "İşte bu yüzden Avrupa'nın desteğine ihtiyacımız var ve bundan hiç şüphe duymamalıyız" cümlesiyle sonlandırdı.
Yoav Gallant - Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2023
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