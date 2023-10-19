https://sputniknews.com.tr/20231019/israilin-ab-ve-nato-buyukelcisi-durmayacagiz-israil-sonuna-kadar-gidecek-ve-hamasi-yok-edecek-1076529392.html

İsrail'in AB ve NATO Büyükelçisi: Durmayacağız, İsrail sonuna kadar gidecek ve Hamas'ı yok edecek

İsrail'in AB ve NATO Büyükelçisi: Durmayacağız, İsrail sonuna kadar gidecek ve Hamas'ı yok edecek

İsrail'in AB ve NATO Misyonu Başkanı Regev, İsrail'in Hamas'ı yok etmek için sonuna kadar gideceğini ifade etti. 19.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-19T18:32+0300

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İsrail'in AB ve NATO Büyükelçisi Haim Regev, İsrail'in Hamas'ı yok etmek için sonuna kadar gideceğini ve Avrupa Birliği'nin terör tehdidinin Avrupa'ya yayılmasını önlemek için İsrail'i desteklemesi gerektiğini açıkladı.Regev açıklamasında şu ifadelere yer verdi:Regev bu sürecin "bir dizi talihsiz sonuca" yol açacağını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü: "Ancak Avrupa İsrail'i desteklemek için birleşik bir cephe oluşturmazsa, diğerleri bunu fark edecek ve bundan faydalanacaktır. Umarım Avrupalılar bunu teröristler peşlerine düştükten sonra anlamazlar."Diplomat değerlendirmesinde İsrail'in kara operasyonu fikrinden vazgeçmesi için baskı göreceğini söyleyerek açıklamasını, "İşte bu yüzden Avrupa'nın desteğine ihtiyacımız var ve bundan hiç şüphe duymamalıyız" cümlesiyle sonlandırdı.

https://sputniknews.com.tr/20231019/israil-savunma-bakani-gorevi-basariyla-tamamlayana-kadar-devam-edecegiz-1076518739.html

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