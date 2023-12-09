https://sputniknews.com.tr/20231209/iskocyada-filistine-destek-gosterisi-hepimiz-filistinliyiz-1078254116.html
İskoçya’da Filistin’e destek gösterisi: 'Hepimiz Filistinliyiz'
İskoçya’da Filistin’e destek gösterisi: 'Hepimiz Filistinliyiz'
İskoçya’nın başkenti Edinburgh’da düzenlenen Filistin’e destek yürüyüşünde yüzlerce kişi, “İşgali durdurun, soykırımı desteklemeyin” sloganı atarak, İsrail ve... 09.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-09T17:30+0300
2023-12-09T17:30+0300
2023-12-09T17:43+0300
israil- filistin çatışması
iskoçya
ingiltere
filistin
israil-filistin
israil-filistin sorunu
gazze
israil
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/14/1077567383_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_134a2465a16c5f0eeaab0ace61f5bd5c.jpg
İskoçya’nın başkenti Edinburgh’da yüzlerce kişi Filistin’e destek için yürüdü.İsrail’e destek veren Barclays Bankası’nın önünde toplanan Filistin destekçileri, banka ve diğer İsrail destekçisi kurumlar aleyhinde sloganlar attı. “Acil Ateşkes, özgür Filistin, soykırımı durdurun” pankartları taşıyan göstericiler, “Hepimiz Filistinliyiz, işgali durdurun, soykırımı desteklemeyin” ve “Nehirden denize Filistin özgür kalacak” sloganları attı.İsrail’in Batı’nın ve ABD’nin desteğiyle Gazze Şeridi’ne bomba yağdırdığını belirten Filistin destekçileri, “Utanın” sloganları atarak yürüyüşe devam etti.
https://sputniknews.com.tr/20231209/suudi-arabistan-gazzede-ateskes-icin-yeterli-caba-gosterilmedi-1078249622.html
iskoçya
ingiltere
filistin
gazze
israil
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/14/1077567383_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_16a4aed8f79572bb3d960414690b9593.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
iskoçya, ingiltere, filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu, gazze, israil
iskoçya, ingiltere, filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu, gazze, israil
İskoçya’da Filistin’e destek gösterisi: 'Hepimiz Filistinliyiz'
17:30 09.12.2023 (güncellendi: 17:43 09.12.2023)
İskoçya’nın başkenti Edinburgh’da düzenlenen Filistin’e destek yürüyüşünde yüzlerce kişi, “İşgali durdurun, soykırımı desteklemeyin” sloganı atarak, İsrail ve destekçilerine tepki gösterdi.
İskoçya’nın başkenti Edinburgh’da yüzlerce kişi Filistin’e destek için yürüdü.
İsrail’e destek veren Barclays Bankası’nın önünde toplanan Filistin destekçileri, banka ve diğer İsrail destekçisi kurumlar aleyhinde sloganlar attı. “Acil Ateşkes, özgür Filistin, soykırımı durdurun” pankartları taşıyan göstericiler, “Hepimiz Filistinliyiz, işgali durdurun, soykırımı desteklemeyin” ve “Nehirden denize Filistin özgür kalacak” sloganları attı.
İsrail’in Batı’nın ve ABD’nin desteğiyle Gazze Şeridi’ne bomba yağdırdığını belirten Filistin destekçileri, “Utanın” sloganları atarak yürüyüşe devam etti.