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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20231209/iskocyada-filistine-destek-gosterisi-hepimiz-filistinliyiz-1078254116.html
İskoçya’da Filistin’e destek gösterisi: 'Hepimiz Filistinliyiz'
İskoçya’da Filistin’e destek gösterisi: 'Hepimiz Filistinliyiz'
İskoçya’nın başkenti Edinburgh’da düzenlenen Filistin’e destek yürüyüşünde yüzlerce kişi, “İşgali durdurun, soykırımı desteklemeyin” sloganı atarak, İsrail ve... 09.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-09T17:30+0300
2023-12-09T17:43+0300
israil- filistin çatışması
iskoçya
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filistin
israil-filistin
israil-filistin sorunu
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İskoçya’nın başkenti Edinburgh’da yüzlerce kişi Filistin’e destek için yürüdü.İsrail’e destek veren Barclays Bankası’nın önünde toplanan Filistin destekçileri, banka ve diğer İsrail destekçisi kurumlar aleyhinde sloganlar attı. “Acil Ateşkes, özgür Filistin, soykırımı durdurun” pankartları taşıyan göstericiler, “Hepimiz Filistinliyiz, işgali durdurun, soykırımı desteklemeyin” ve “Nehirden denize Filistin özgür kalacak” sloganları attı.İsrail’in Batı’nın ve ABD’nin desteğiyle Gazze Şeridi’ne bomba yağdırdığını belirten Filistin destekçileri, “Utanın” sloganları atarak yürüyüşe devam etti.
https://sputniknews.com.tr/20231209/suudi-arabistan-gazzede-ateskes-icin-yeterli-caba-gosterilmedi-1078249622.html
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iskoçya, ingiltere, filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu, gazze, israil
iskoçya, ingiltere, filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu, gazze, israil

İskoçya’da Filistin’e destek gösterisi: 'Hepimiz Filistinliyiz'

17:30 09.12.2023 (güncellendi: 17:43 09.12.2023)
© AP Photo / Luca Brunoİsrail Gazze Filistin Refah Sınır Kapısı saldırı hastane Filistinli çocuk
İsrail Gazze Filistin Refah Sınır Kapısı saldırı hastane Filistinli çocuk - Sputnik Türkiye, 1920, 09.12.2023
© AP Photo / Luca Bruno
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İskoçya’nın başkenti Edinburgh’da düzenlenen Filistin’e destek yürüyüşünde yüzlerce kişi, “İşgali durdurun, soykırımı desteklemeyin” sloganı atarak, İsrail ve destekçilerine tepki gösterdi.
İskoçya’nın başkenti Edinburgh’da yüzlerce kişi Filistin’e destek için yürüdü.
İsrail’e destek veren Barclays Bankası’nın önünde toplanan Filistin destekçileri, banka ve diğer İsrail destekçisi kurumlar aleyhinde sloganlar attı. “Acil Ateşkes, özgür Filistin, soykırımı durdurun” pankartları taşıyan göstericiler, “Hepimiz Filistinliyiz, işgali durdurun, soykırımı desteklemeyin” ve “Nehirden denize Filistin özgür kalacak” sloganları attı.
İsrail’in Batı’nın ve ABD’nin desteğiyle Gazze Şeridi’ne bomba yağdırdığını belirten Filistin destekçileri, “Utanın” sloganları atarak yürüyüşe devam etti.
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile resmi ziyaret çerçevesinde Tahran'da bulunan Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal Bin Ferhan bir araya geldi. - Sputnik Türkiye, 1920, 09.12.2023
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