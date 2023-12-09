https://sputniknews.com.tr/20231209/suudi-arabistan-gazzede-ateskes-icin-yeterli-caba-gosterilmedi-1078249622.html
Suudi Arabistan: Gazze'de ateşkes için yeterli çaba gösterilmedi
Suudi Arabistan: Gazze'de ateşkes için yeterli çaba gösterilmedi
Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Uluslararası toplumun Gazze Şeridi'nde ateşkesin sağlanması için yeterince çaba göstermediğini belirtti. 09.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-09T16:06+0300
2023-12-09T16:06+0300
2023-12-09T16:06+0300
israil- filistin çatışması
faysal bin ferhan
suudi arabistan
israil
israil-filistin
gazze şeridi
gazze
ateşkes
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Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığının X hesabından yapılan açıklamada Ferhan, ABD'nin başkenti Washington'daki Wilson Uluslararası Merkezi'nde Katar, Ürdün ve Mısır dışişleri bakanlarıyla yapılan oturumda konuştu.Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:İsrail'in Gazze'deki saldırılarının ve gerilimi tırmandırmasının kabul edilemez olduğunu ve tüm uluslararası kanunları ve insancıl hukuku ihlal ettiğini vurgulayan Ferhan, 'derhal ateşkes' çağrısında bulundu.Ferhan, Gazze Şeridi'ndeki krizin boyutu göz önüne alındığında, Gazze'ye ulaştırılan yardımın yeterli olmadığına dikkati çekerek, uluslararası topluma acilen daha fazla tıbbi, gıda ve diğer yardımlar için güvenli yollar sağlama çağrısı yaptı.
https://sputniknews.com.tr/20230924/israil-suudi-arabistan-ile-iliskilerini-normallestirmeye-hazirlaniyor--1075724157.html
suudi arabistan
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faysal bin ferhan, suudi arabistan, israil, israil-filistin, gazze şeridi, gazze, ateşkes
faysal bin ferhan, suudi arabistan, israil, israil-filistin, gazze şeridi, gazze, ateşkes
Suudi Arabistan: Gazze'de ateşkes için yeterli çaba gösterilmedi
Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Uluslararası toplumun Gazze Şeridi'nde ateşkesin sağlanması için yeterince çaba göstermediğini belirtti.
Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığının X hesabından yapılan açıklamada Ferhan, ABD'nin başkenti Washington'daki Wilson Uluslararası Merkezi'nde Katar, Ürdün ve Mısır dışişleri bakanlarıyla yapılan oturumda konuştu.
Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
Güvenlik ve istikrarı sağlamak için barışa bağlı kalmanın önemini" vurgulayan Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı, "Ortaklarımızla bazı güzel görüşmeler yaptık ancak ne yazık ki uluslararası toplum Gazze Şeridi'nde ateşkesi sağlamak için yeterli çaba göstermedi.
İsrail'in Gazze'deki saldırılarının ve gerilimi tırmandırmasının kabul edilemez olduğunu ve tüm uluslararası kanunları ve insancıl hukuku ihlal ettiğini vurgulayan Ferhan, 'derhal ateşkes' çağrısında bulundu.
Ferhan, Gazze Şeridi'ndeki krizin boyutu göz önüne alındığında, Gazze'ye ulaştırılan yardımın yeterli olmadığına dikkati çekerek, uluslararası topluma acilen daha fazla tıbbi, gıda ve diğer yardımlar için güvenli yollar sağlama çağrısı yaptı.