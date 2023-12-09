https://sputniknews.com.tr/20231209/suudi-arabistan-gazzede-ateskes-icin-yeterli-caba-gosterilmedi-1078249622.html

Suudi Arabistan: Gazze'de ateşkes için yeterli çaba gösterilmedi

Suudi Arabistan: Gazze'de ateşkes için yeterli çaba gösterilmedi

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Uluslararası toplumun Gazze Şeridi'nde ateşkesin sağlanması için yeterince çaba göstermediğini belirtti. 09.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-09T16:06+0300

2023-12-09T16:06+0300

2023-12-09T16:06+0300

israil- filistin çatışması

faysal bin ferhan

suudi arabistan

israil

israil-filistin

gazze şeridi

gazze

ateşkes

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Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığının X hesabından yapılan açıklamada Ferhan, ABD'nin başkenti Washington'daki Wilson Uluslararası Merkezi'nde Katar, Ürdün ve Mısır dışişleri bakanlarıyla yapılan oturumda konuştu.Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:İsrail'in Gazze'deki saldırılarının ve gerilimi tırmandırmasının kabul edilemez olduğunu ve tüm uluslararası kanunları ve insancıl hukuku ihlal ettiğini vurgulayan Ferhan, 'derhal ateşkes' çağrısında bulundu.Ferhan, Gazze Şeridi'ndeki krizin boyutu göz önüne alındığında, Gazze'ye ulaştırılan yardımın yeterli olmadığına dikkati çekerek, uluslararası topluma acilen daha fazla tıbbi, gıda ve diğer yardımlar için güvenli yollar sağlama çağrısı yaptı.

https://sputniknews.com.tr/20230924/israil-suudi-arabistan-ile-iliskilerini-normallestirmeye-hazirlaniyor--1075724157.html

suudi arabistan

israil

gazze şeridi

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