https://sputniknews.com.tr/20230924/israil-suudi-arabistan-ile-iliskilerini-normallestirmeye-hazirlaniyor--1075724157.html
İsrail, Suudi Arabistan ile ilişkilerini normalleştirmeye hazırlanıyor
İsrail, Suudi Arabistan ile ilişkilerini normalleştirmeye hazırlanıyor
İsrail Stratejik İlişkiler Bakanı Ron Dermer, İsrail'in Suudi Arabistan ile ilişkilerini normalleştirmeye hazırlandığı ifade etti. 24.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-24T13:38+0300
2023-09-24T13:38+0300
2023-09-24T13:38+0300
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israil'le normalleşme
benyamin netanyahu
israil başbakanı benyamin (bibi) netanyahu
suudi veliaht prensi muhammed bin selman (mbs)
veliaht prens muhammed bin selman
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ABD'li bir medya kuruluşunun İsrail Stratejik İlişkiler Bakanı Ron Dermer'e dayandırdığı haberine göre, Tel Aviv ve Riyad yakında iki ülke arasındaki ilişkileri normalleştirecek bir anlaşmaya varabilir.İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun 'sırdaşların biri' olarak lanse ettiği Dermer, bu hafta Suudilerle yakın gelecekte bir 'normalleşme anlaşması' yapılacağına inandığını söyledi. Dermer, "Belki yıl sonunda belki de yıl başından sonra, her anlamda önümüzdeki birkaç ay içinde bunu gerçekleştirebileceğimize inanıyorum" dedi. Netanyahu da bu hafta BM Genel Kurulu'nda İsrail'in Suudi Arabistan ile 'tarihi bir barış anlaşmasının eşiğinde' olduğuna inandığını söylemiş, "Böyle bir barış Arap-İsrail çatışmasını sona erdirmek için uzun bir yol kat edecektir. Diğer Arap devletlerini de İsrail ile ilişkilerini normalleştirmeye teşvik edecektir" demişti.İsrail, 1980'de Mısır ve 1994'te Ürdün ilişkilerinin normalleşmesinden yıllar sonra, 2020'de Arap ülkeleriyle ilişkilerini normalleştirmeyi amaçlayan önemli bir adımla BAE, Bahreyn ve Fas ile ilişkilerini düzeltmeye başladı.
https://sputniknews.com.tr/20230921/suudi-arabistan-veliaht-prensinden-israil-ile-normallesme-aciklamasi-her-gun-yaklasiyoruz-1075638475.html
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israil, suudi arabistan, abd, normalleşme, israil'le normalleşme, benyamin netanyahu, israil başbakanı benyamin (bibi) netanyahu, suudi veliaht prensi muhammed bin selman (mbs), veliaht prens muhammed bin selman
İsrail, Suudi Arabistan ile ilişkilerini normalleştirmeye hazırlanıyor
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İsrail Stratejik İlişkiler Bakanı Ron Dermer, İsrail'in Suudi Arabistan ile ilişkilerini normalleştirmeye hazırlandığı ifade etti.
ABD'li bir medya kuruluşunun İsrail Stratejik İlişkiler Bakanı Ron Dermer'e dayandırdığı haberine göre, Tel Aviv ve Riyad yakında iki ülke arasındaki ilişkileri normalleştirecek bir anlaşmaya varabilir.
İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun 'sırdaşların biri' olarak lanse ettiği Dermer, bu hafta Suudilerle yakın gelecekte bir 'normalleşme anlaşması' yapılacağına inandığını söyledi. Dermer, "Belki yıl sonunda belki de yıl başından sonra, her anlamda önümüzdeki birkaç ay içinde bunu gerçekleştirebileceğimize inanıyorum" dedi.
Netanyahu da bu hafta BM Genel Kurulu'nda İsrail'in Suudi Arabistan ile 'tarihi bir barış anlaşmasının eşiğinde' olduğuna inandığını söylemiş, "Böyle bir barış Arap-İsrail çatışmasını sona erdirmek için uzun bir yol kat edecektir. Diğer Arap devletlerini de İsrail ile ilişkilerini normalleştirmeye teşvik edecektir" demişti.
İsrail, 1980'de Mısır ve 1994'te Ürdün ilişkilerinin normalleşmesinden yıllar sonra, 2020'de Arap ülkeleriyle ilişkilerini normalleştirmeyi amaçlayan önemli bir adımla BAE, Bahreyn ve Fas ile ilişkilerini düzeltmeye başladı.