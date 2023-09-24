https://sputniknews.com.tr/20230924/israil-suudi-arabistan-ile-iliskilerini-normallestirmeye-hazirlaniyor--1075724157.html

İsrail, Suudi Arabistan ile ilişkilerini normalleştirmeye hazırlanıyor

İsrail, Suudi Arabistan ile ilişkilerini normalleştirmeye hazırlanıyor

İsrail Stratejik İlişkiler Bakanı Ron Dermer, İsrail'in Suudi Arabistan ile ilişkilerini normalleştirmeye hazırlandığı ifade etti. 24.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-24T13:38+0300

2023-09-24T13:38+0300

2023-09-24T13:38+0300

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israil'le normalleşme

benyamin netanyahu

israil başbakanı benyamin (bibi) netanyahu

suudi veliaht prensi muhammed bin selman (mbs)

veliaht prens muhammed bin selman

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ABD'li bir medya kuruluşunun İsrail Stratejik İlişkiler Bakanı Ron Dermer'e dayandırdığı haberine göre, Tel Aviv ve Riyad yakında iki ülke arasındaki ilişkileri normalleştirecek bir anlaşmaya varabilir.İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun 'sırdaşların biri' olarak lanse ettiği Dermer, bu hafta Suudilerle yakın gelecekte bir 'normalleşme anlaşması' yapılacağına inandığını söyledi. Dermer, "Belki yıl sonunda belki de yıl başından sonra, her anlamda önümüzdeki birkaç ay içinde bunu gerçekleştirebileceğimize inanıyorum" dedi. Netanyahu da bu hafta BM Genel Kurulu'nda İsrail'in Suudi Arabistan ile 'tarihi bir barış anlaşmasının eşiğinde' olduğuna inandığını söylemiş, "Böyle bir barış Arap-İsrail çatışmasını sona erdirmek için uzun bir yol kat edecektir. Diğer Arap devletlerini de İsrail ile ilişkilerini normalleştirmeye teşvik edecektir" demişti.İsrail, 1980'de Mısır ve 1994'te Ürdün ilişkilerinin normalleşmesinden yıllar sonra, 2020'de Arap ülkeleriyle ilişkilerini normalleştirmeyi amaçlayan önemli bir adımla BAE, Bahreyn ve Fas ile ilişkilerini düzeltmeye başladı.

https://sputniknews.com.tr/20230921/suudi-arabistan-veliaht-prensinden-israil-ile-normallesme-aciklamasi-her-gun-yaklasiyoruz-1075638475.html

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