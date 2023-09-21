Suudi Arabistan Veliaht Prensi'nden 'İsrail ile normalleşme' açıklaması: Her gün yaklaşıyoruz

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Uçaklar ne kadar güvenli?
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
Erdoğan, BM Genel Kurulu'na hitap etti
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
GÜN ORTASI
Diyanet'ten 23 milyon liralık harcama
12:00
90 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
13:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
6 dk
DEVRİMCİ HALK OZANI
Cenaze töreni 12 Eylül döneminin ilk büyük kitle gösterisiydi
15:38
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
SESLİ HABER
‘ABD, Ukrayna’nın başarısızlıkları devam ederken Zelenskiy’den marka yaptı’
17:44
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
12 dk
SESLİ HABER
‘Avrupa’nın hıçkırığı Türkiye’nin umurunda değil’
18:42
3 dk
SESLİ HABER
Azerbaycan: “Karabağ’daki terörle mücadele operasyonu başarılı ilerliyor”
18:50
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
5 dk
SESLİ HABER
Batı basını: Konstantinovka'daki trajedi Ukrayna hatası sonucu yaşandı
19:33
1 dk
SESLİ HABER
Teslim olmak için sığınaklarından çıkan Ukraynalı askerlerin görüntüsü paylaşıldı
20:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
1 dk
SEYİR HALİ
Ali Çağatay'la Seyir Hali
07:01
119 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
1 dk
FETHİ YILMAZ'LA 30 DAKİKA
Gündemin öne çıkan köşe yazıları
10:30
37 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
15 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
10 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:00
90 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
13:50
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Yapay Zeka ile ilgili her detay
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20230921/suudi-arabistan-veliaht-prensinden-israil-ile-normallesme-aciklamasi-her-gun-yaklasiyoruz-1075638475.html
Suudi Arabistan Veliaht Prensi'nden 'İsrail ile normalleşme' açıklaması: Her gün yaklaşıyoruz
Suudi Arabistan Veliaht Prensi'nden 'İsrail ile normalleşme' açıklaması: Her gün yaklaşıyoruz
- Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, ABD'nin arabuluculuğunu yürüttüğü ülkesiyle İsrail'in normalleşmeye her gün yaklaştığını söyledi. 21.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-21T01:00+0300
2023-09-21T01:00+0300
dünya
muhammed bin selman
abd
abd
fox
iran
israil
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/09/13/1061356491_0:95:3071:1822_1920x0_80_0_0_3a5ba048211ce9e75620d91746158d3c.jpg
ABD'nin Fox televizyonundaki röportajına ilişkin tanıtım videosu yayınlanan Muhammed bin Selman, İsrail ile ABD'nin arabuluculuğunda yürütülen normalleşme görüşmelerine ilişkin konuştu.Muhammed bin Selman, İsrail ile normalleşmeye ilişkin "Her gün yaklaşıyoruz" dedi.İsrail ile normalleşme konusunda Filistin meselesinin kendileri için çok önemli olduğunu vurgulayan Muhammed bin Selman, İran'ın nükleer silah elde etmesinin "kötü bir adım" olacağını, bunu kullanmanın mümkün olmadığını ve "nükleer silah kullanmanın dünyanın kalanıyla bir savaşa yol açabileceğini" söyledi.'Eğer ki onlar üretirse biz de ediniriz'İran'ın nükleer silah elde etmesi sorulan Suudi Arabistan Veliaht Prensi "Eğer ki onlar üretirse biz de ediniriz" ifadesini kullandı.İsrail ve Suudi Arabistan'ın herhangi bir diplomatik ilişkisi bulunmuyor. ABD ise Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Fas, Sudan gibi Arap ülkeleriyle olduğu gibi Suudi Arabistan'ın da İsrail'le normalleşme anlaşması imzalaması için arabuluculuk yürütüyor.Suudi Arabistan'ın, normalleşme için İsrail'den Filistin meselesine ilişkin somut adım atmasını istediği belirtilirken, ABD'den de "güvenlik teminatı" ve "sivil amaçlı nükleer güç" talep ettiği paylaşılıyor.İsrail'de aşırı sağcı isimlerin kritik görevlere geldiği, ülke tarihinin "en sağ kabinesi" diye tanımlanan hükümetin başındaki Netanyahu'nun ise Filistinlilere ilişkin taviz vermekte zorlanacağı değerlendiriliyor.
https://sputniknews.com.tr/20230418/netanyahu-suudi-arabistan-ile-normallesme-ve-baris-istiyoruz-1069819711.html
abd
iran
israil
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/09/13/1061356491_159:0:2890:2048_1920x0_80_0_0_d6e2382cc7539aedfcb4c97451f0d082.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
muhammed bin selman, abd, abd, fox, iran, israil
muhammed bin selman, abd, abd, fox, iran, israil

Suudi Arabistan Veliaht Prensi'nden 'İsrail ile normalleşme' açıklaması: Her gün yaklaşıyoruz

01:00 21.09.2023
© İHA / CHRISTOPHE PETIT TESSONMuhammed bin Selman
Muhammed bin Selman - Sputnik Türkiye, 1920, 21.09.2023
© İHA / CHRISTOPHE PETIT TESSON
Abone olTelegram
- Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, ABD'nin arabuluculuğunu yürüttüğü ülkesiyle İsrail'in normalleşmeye her gün yaklaştığını söyledi.
ABD'nin Fox televizyonundaki röportajına ilişkin tanıtım videosu yayınlanan Muhammed bin Selman, İsrail ile ABD'nin arabuluculuğunda yürütülen normalleşme görüşmelerine ilişkin konuştu.
Muhammed bin Selman, İsrail ile normalleşmeye ilişkin "Her gün yaklaşıyoruz" dedi.
İsrail ile normalleşme konusunda Filistin meselesinin kendileri için çok önemli olduğunu vurgulayan Muhammed bin Selman, İran'ın nükleer silah elde etmesinin "kötü bir adım" olacağını, bunu kullanmanın mümkün olmadığını ve "nükleer silah kullanmanın dünyanın kalanıyla bir savaşa yol açabileceğini" söyledi.

'Eğer ki onlar üretirse biz de ediniriz'

İran'ın nükleer silah elde etmesi sorulan Suudi Arabistan Veliaht Prensi "Eğer ki onlar üretirse biz de ediniriz" ifadesini kullandı.
İsrail ve Suudi Arabistan'ın herhangi bir diplomatik ilişkisi bulunmuyor. ABD ise Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Fas, Sudan gibi Arap ülkeleriyle olduğu gibi Suudi Arabistan'ın da İsrail'le normalleşme anlaşması imzalaması için arabuluculuk yürütüyor.
Suudi Arabistan'ın, normalleşme için İsrail'den Filistin meselesine ilişkin somut adım atmasını istediği belirtilirken, ABD'den de "güvenlik teminatı" ve "sivil amaçlı nükleer güç" talep ettiği paylaşılıyor.
İsrail'de aşırı sağcı isimlerin kritik görevlere geldiği, ülke tarihinin "en sağ kabinesi" diye tanımlanan hükümetin başındaki Netanyahu'nun ise Filistinlilere ilişkin taviz vermekte zorlanacağı değerlendiriliyor.
Benyamin Netanyahu - Sputnik Türkiye, 1920, 18.04.2023
DÜNYA
İsrail Başbakanı Netanyahu: Suudi Arabistan ile normalleşme ve barış istiyoruz
18 Nisan, 00:27
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала