https://sputniknews.com.tr/20231020/abd-temsilciler-meclisinin-musluman-uyesi-olum-tehditleri-aliyorum-1076561588.html
ABD Temsilciler Meclisi’nin Müslüman üyesi: Ölüm tehditleri alıyorum
ABD Temsilciler Meclisi’nin Müslüman üyesi: Ölüm tehditleri alıyorum
ABD Temsilciler Meclisi’nin Demokrat Partili üyesi Ilhan Omar, Müslüman olduğu ve İsrail’in Gazze’deki eylemlerini eleştirdiği için kendisinin ve ailesinin... 20.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-20T21:55+0300
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ölüm tehdidi
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NBC televizyonu, ABD Temsilciler Meclisi’nin Minnesota’dan seçilen üyesi Ilhan Omar’ın aldığı ses kayıtlarını yayımladı. Bu ses kayıtlarında, Omar’ın ‘terörist’ olduğu, onu ve çocuklarını takip eden ‘bir grup intikamcının’ onların adreslerini öğrendiği ve bu bilgiyi onları öldürecek kişilere ilettiği iddia ediliyor. Müslüman politikacı, geçen hafta Kongre Binası polisinin, İsrail’i eleştiren Kongre üyelerini potansiyel tehditler konusunda uyardığını anlattı.Omar, “Bu, benim ve ailemin hayatını doğrudan tehlikeye attı, çalışanlarımı sırf işlerini yaptıkları için travmatik sözlü tacize maruz bıraktı... Daha da önemlisi bu, milyonlarca Amerikalı Müslümanı tehdit ediyor” açıklamasında bulundu.Kongre üyesi, destekçileri “bu zehirli saldırıları yaparken” sessiz kalan Cumhuriyetçi liderleri tehditlerden sorumlu tuttu.Haberde, Amerikalı Müslümanların toplumda artan gerilimden ve saldırı ihtimalinden korktuğu ifade edildi. Bu ölçekte bir durumun, 11 Eylül 2001’de New York’ta düzenlenen saldırıdan bu yana ilk kez görüldüğü kaydedildi.
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abd, abd temsilciler meclisi, ilhan omar, abd kongresi, müslüman, ölüm tehdidi
abd, abd temsilciler meclisi, ilhan omar, abd kongresi, müslüman, ölüm tehdidi
ABD Temsilciler Meclisi’nin Müslüman üyesi: Ölüm tehditleri alıyorum
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ABD Temsilciler Meclisi’nin Demokrat Partili üyesi Ilhan Omar, Müslüman olduğu ve İsrail’in Gazze’deki eylemlerini eleştirdiği için kendisinin ve ailesinin ölüm tehditleri aldığını belirtti.
NBC televizyonu, ABD Temsilciler Meclisi’nin Minnesota’dan seçilen üyesi Ilhan Omar’ın aldığı ses kayıtlarını yayımladı. Bu ses kayıtlarında, Omar’ın ‘terörist’ olduğu, onu ve çocuklarını takip eden ‘bir grup intikamcının’ onların adreslerini öğrendiği ve bu bilgiyi onları öldürecek kişilere ilettiği iddia ediliyor.
Müslüman politikacı, geçen hafta Kongre Binası polisinin, İsrail’i eleştiren Kongre üyelerini potansiyel tehditler konusunda uyardığını anlattı.
Omar, “Bu, benim ve ailemin hayatını doğrudan tehlikeye attı, çalışanlarımı sırf işlerini yaptıkları için travmatik sözlü tacize maruz bıraktı... Daha da önemlisi bu, milyonlarca Amerikalı Müslümanı tehdit ediyor” açıklamasında bulundu.
Kongre üyesi, destekçileri “bu zehirli saldırıları yaparken” sessiz kalan Cumhuriyetçi liderleri tehditlerden sorumlu tuttu.
Haberde, Amerikalı Müslümanların toplumda artan gerilimden ve saldırı ihtimalinden korktuğu ifade edildi. Bu ölçekte bir durumun, 11 Eylül 2001’de New York’ta düzenlenen saldırıdan bu yana ilk kez görüldüğü kaydedildi.