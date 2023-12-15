https://sputniknews.com.tr/20231215/israil-medyasi-kara-operasyonu-sonrasi-gazzede-uluslararasi-birlik-konuslandirilacak-1078490888.html
İsrail medyası: Kara operasyonu sonrası Gazze'de uluslararası birlik konuşlandırılacak
İsrail medyası: Kara operasyonu sonrası Gazze'de uluslararası birlik konuşlandırılacak
İsrail hükümetinin kara operasyonu sonrası ABD, Fransa ve Almanya'dan oluşan uluslararası bir birliğin Gazze'ye girmesi üzerinde çalıştığı dile getirildi. 15.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-15T11:45+0300
2023-12-15T11:45+0300
2023-12-15T11:45+0300
israil- filistin çatışması
israil
filistin
abd
almanya
gazze
gazze şeridi
fransa
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İsrail'de yayın yapan bir televizyon kanalının haberine göre İsrail idari makamlarının Gazze Şeridi'ndeki iş dünyasının temsilcilerinin yanı sıra Filistin hükümetinden yetkilileri de içereceği bir plan üzerinden çalışıldığı öne sürüldü.İsrail iktidarının kara operasyonunun tamamlanmasının ardından ABD, Fransa ve Almanya'nın da katılımıyla Gazze Şeridi'nde uluslararası bir birlik konuşlandırılması olasılığı üzerinde çalıştığı aktarıldı.Önerilen seçeneklerden birinde, idari yetkililer arasında Gazze Şeridi'ndeki iş dünyasının temsilcileri ve Filistin hükümetinden yetkililerin de yer alacağı ifade edildi. Söz konusu uluslararası birliğin Gazze'de ne kadar kalacağına ilişkin bir bilgi verilmedi.Televizyon kanalının haberinde bu projenin önümüzdeki günlerde ABD'li üst düzey yetkililere sunulacağı dile getirildi.
https://sputniknews.com.tr/20231212/netanyahu-savas-bittikten-sonra-gazzenin-guvenliginden-yalnizca-israil-sorumlu-olacak-1078357805.html
israil
filistin
almanya
gazze
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israil, filistin, abd, almanya, gazze, gazze şeridi, fransa
israil, filistin, abd, almanya, gazze, gazze şeridi, fransa
İsrail medyası: Kara operasyonu sonrası Gazze'de uluslararası birlik konuşlandırılacak
İsrail hükümetinin kara operasyonu sonrası ABD, Fransa ve Almanya'dan oluşan uluslararası bir birliğin Gazze'ye girmesi üzerinde çalıştığı dile getirildi.
İsrail'de yayın yapan bir televizyon kanalının haberine göre İsrail idari makamlarının Gazze Şeridi'ndeki iş dünyasının temsilcilerinin yanı sıra Filistin hükümetinden yetkilileri de içereceği bir plan üzerinden çalışıldığı öne sürüldü.
İsrail iktidarının kara operasyonunun tamamlanmasının ardından ABD, Fransa ve Almanya'nın da katılımıyla Gazze Şeridi'nde uluslararası bir birlik konuşlandırılması olasılığı üzerinde çalıştığı aktarıldı.
Önerilen seçeneklerden birinde, idari yetkililer arasında Gazze Şeridi'ndeki iş dünyasının temsilcileri ve Filistin hükümetinden yetkililerin de yer alacağı ifade edildi. Söz konusu uluslararası birliğin Gazze'de ne kadar kalacağına ilişkin bir bilgi verilmedi.
Televizyon kanalının haberinde bu projenin önümüzdeki günlerde ABD'li üst düzey yetkililere sunulacağı dile getirildi.