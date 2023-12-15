https://sputniknews.com.tr/20231215/israil-medyasi-kara-operasyonu-sonrasi-gazzede-uluslararasi-birlik-konuslandirilacak-1078490888.html

İsrail medyası: Kara operasyonu sonrası Gazze'de uluslararası birlik konuşlandırılacak

İsrail medyası: Kara operasyonu sonrası Gazze'de uluslararası birlik konuşlandırılacak

İsrail hükümetinin kara operasyonu sonrası ABD, Fransa ve Almanya'dan oluşan uluslararası bir birliğin Gazze'ye girmesi üzerinde çalıştığı dile getirildi. 15.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-15T11:45+0300

2023-12-15T11:45+0300

2023-12-15T11:45+0300

israil- filistin çatışması

israil

filistin

abd

almanya

gazze

gazze şeridi

fransa

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İsrail'de yayın yapan bir televizyon kanalının haberine göre İsrail idari makamlarının Gazze Şeridi'ndeki iş dünyasının temsilcilerinin yanı sıra Filistin hükümetinden yetkilileri de içereceği bir plan üzerinden çalışıldığı öne sürüldü.İsrail iktidarının kara operasyonunun tamamlanmasının ardından ABD, Fransa ve Almanya'nın da katılımıyla Gazze Şeridi'nde uluslararası bir birlik konuşlandırılması olasılığı üzerinde çalıştığı aktarıldı.Önerilen seçeneklerden birinde, idari yetkililer arasında Gazze Şeridi'ndeki iş dünyasının temsilcileri ve Filistin hükümetinden yetkililerin de yer alacağı ifade edildi. Söz konusu uluslararası birliğin Gazze'de ne kadar kalacağına ilişkin bir bilgi verilmedi.Televizyon kanalının haberinde bu projenin önümüzdeki günlerde ABD'li üst düzey yetkililere sunulacağı dile getirildi.

https://sputniknews.com.tr/20231212/netanyahu-savas-bittikten-sonra-gazzenin-guvenliginden-yalnizca-israil-sorumlu-olacak-1078357805.html

israil

filistin

almanya

gazze

gazze şeridi

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israil, filistin, abd, almanya, gazze, gazze şeridi, fransa