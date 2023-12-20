İsrail ordusundan ‘Gazze'nin tamamını Beyt Hanun gibi yapacağız’ tehdidi

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
HPV aşısı, asgari ücrete dayandı
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
8 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Sokak köpeklerinin rehabilite edilmesi
12:06
84 dk
HABER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
FUTBOL SAATİ
Şampiyonlar liginin değişen statüsü
14:05
54 dk
ANKARA FARKI
Ankara'dan son kulis bilgileri
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘ABD, İsrail’in açtığı Pandora’nın Kutusu nedeniyle 21. yüzyılın en ciddi sorunuyla karşı karşıya’
16:05
81 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
7 dk
SESLİ HABER
Pentagon’dan ABD Kongresi’ne rapor: Ukrayna’ya ayrılan fon 30 Aralık’ta bitiyor
17:40
1 dk
SESLİ HABER
Sırbistan'daki koalisyon ortağı: ‘NATO'ya girmek istemiyoruz’
17:52
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
SESLİ HABER
Trump’tan ‘Ortadoğu ve Ukrayna’ itirafı: ABD’nin hatası nedeniyle kontrolden çıktı
18:16
1 dk
SESLİ HABER
Alman Savunma Bakanı: ‘AB ülkeleri, silahlanma sürecini hızlandırmalı’
18:28
1 dk
SESLİ HABER
Rus uzman Truhaçev: AB’nin Türkiye’deki özgürlüklere yönelik eleştirisi kelime oyunu
18:39
2 dk
SESLİ HABER
ABD basını: ‘Rusya'dan ayrılan Batılı şirketler 103 milyar dolar zarar etti’
18:52
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
9 dk
SESLİ HABER
Eski Pentagon danışmanı: Irak, ABD için çok büyük bir stratejik felaket oldu
19:14
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Moody's'ten Türkiye yorumu
07:05
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Süper Lig'de yönetim kaosu
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
8 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Ekmek ve gıda fiyatları ne durumda?
12:05
85 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Yeşilçamın beybabası: Hulusi Kentmen
13:46
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Google davayı kaybetti: 700 milyon dolar ödeyecek
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
2024 yılının öne çıkan yatırım trendleri
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20231220/israilli-ordusundan-gazzenin-tamamini-beyt-hanun-gibi-yapacagiz-tehdidi-1078652103.html
İsrail ordusundan ‘Gazze'nin tamamını Beyt Hanun gibi yapacağız’ tehdidi
İsrail ordusundan ‘Gazze'nin tamamını Beyt Hanun gibi yapacağız’ tehdidi
İsrail ordusunda görevli bir subay, “Gazze'nin tamamını Beyt Hanun gibi yapacakları" tehdidinde bulundu. 20.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-20T17:14+0300
2023-12-20T17:14+0300
israil- filistin çatışması
israil ordusu
gazze
gazze şeridi
filistin
israil-filistin
benyamin netanyahu
abd
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0c/0a/1078260233_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3169220010e728ff0070bede9438c4be.jpg
İsrail ordusunda 2908'inci taburun bölük komutanı olduğu belirtilen İsrailli asker Yair Ben David'in taburdaki askerlere hitap eden konuşması son günlerde sosyal medyada yer aldı.Konuşmanın geçtiği yer ve tarihin belirtilmediği videoda, Ben David, 7 Ekim'de acı bir darbe aldıklarını, İsrail halkının onurunun zedelendiğini söyledi.Ben David, "Şimon ve Levi'nin Nablus'ta yaptığını 2908'inci tabur Beyt Hanun'da yaptı. Ancak görev henüz bitmedi; tamamını Beyt Hanun gibi yapmamız gereken Gazze var. Gazze'nin Beyt Hanun gibi görünmesi gerekiyor" dedi.Bölük komutanı, "Neden biliyor musunuz? Lübnan'da, Batı Şeria'da ve çevremizde oturup, İsrail halkının onuruna zarar vermenin mümkün olduğunu düşünen bütün bu halklardan duyulan korku artık yeter" diye konuştu.İlk kısmı bitirdiklerini ancak bunun sadece başlangıç olduğunu belirten Ben David, şunları söyledi:İsrail güçlerinin karadan Gazze'ye giriş yaptığı ilk bölgelerden biri olan Gazze'nin kuzeyindeki bölgede meydana gelen büyük yıkıma işaret eden Ben David, askerlere hitaben, "Beyt Hanun'da kutsal ve harika bir iş çıkardınız" ifadesini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20231220/rusya-disisleri-bakani-lavrov-dis-gucler-gazze-catismasini-savasi-koruklemek-icin-kullaniyor-1078650148.html
gazze
gazze şeridi
filistin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0c/0a/1078260233_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_5a2dfb3423ce147bc73bee93d29df935.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
israil ordusu, gazze, gazze şeridi, filistin, israil-filistin, benyamin netanyahu, abd
israil ordusu, gazze, gazze şeridi, filistin, israil-filistin, benyamin netanyahu, abd

İsrail ordusundan ‘Gazze'nin tamamını Beyt Hanun gibi yapacağız’ tehdidi

17:14 20.12.2023
© AFP 2023 / JALAA MAREYİsrail ordusu Gazze Filistin savaş çatışma asker
İsrail ordusu Gazze Filistin savaş çatışma asker - Sputnik Türkiye, 1920, 20.12.2023
© AFP 2023 / JALAA MAREY
Abone ol
İsrail ordusunda görevli bir subay, “Gazze'nin tamamını Beyt Hanun gibi yapacakları" tehdidinde bulundu.
İsrail ordusunda 2908'inci taburun bölük komutanı olduğu belirtilen İsrailli asker Yair Ben David'in taburdaki askerlere hitap eden konuşması son günlerde sosyal medyada yer aldı.
Konuşmanın geçtiği yer ve tarihin belirtilmediği videoda, Ben David, 7 Ekim'de acı bir darbe aldıklarını, İsrail halkının onurunun zedelendiğini söyledi.
Ben David, "Şimon ve Levi'nin Nablus'ta yaptığını 2908'inci tabur Beyt Hanun'da yaptı. Ancak görev henüz bitmedi; tamamını Beyt Hanun gibi yapmamız gereken Gazze var. Gazze'nin Beyt Hanun gibi görünmesi gerekiyor" dedi.
Bölük komutanı, "Neden biliyor musunuz? Lübnan'da, Batı Şeria'da ve çevremizde oturup, İsrail halkının onuruna zarar vermenin mümkün olduğunu düşünen bütün bu halklardan duyulan korku artık yeter" diye konuştu.
İlk kısmı bitirdiklerini ancak bunun sadece başlangıç olduğunu belirten Ben David, şunları söyledi:
"Rab'ın yardımıyla geri döneceğiz. Nablus'un tamamı ve İsrail'e baş kaldırmaya cesaret eden her belde, Beyt Hanun gibi olacak ve biz her türlü göreve hazırız."
İsrail güçlerinin karadan Gazze'ye giriş yaptığı ilk bölgelerden biri olan Gazze'nin kuzeyindeki bölgede meydana gelen büyük yıkıma işaret eden Ben David, askerlere hitaben, "Beyt Hanun'da kutsal ve harika bir iş çıkardınız" ifadesini kullandı.
Lavrov ve Abdullahiyan - Sputnik Türkiye, 1920, 20.12.2023
İsrail- Filistin çatışması
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Dış güçler Gazze çatışmasını savaşı körüklemek için kullanıyor
16:28
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала