https://sputniknews.com.tr/20231220/rusya-disisleri-bakani-lavrov-dis-gucler-gazze-catismasini-savasi-koruklemek-icin-kullaniyor-1078650148.html
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Dış güçler Gazze çatışmasını savaşı körüklemek için kullanıyor
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Dış güçler Gazze çatışmasını savaşı körüklemek için kullanıyor
Lavrov, dış güçlerin Gazze çatışmasını savaşı körüklemek için kullandığını söyledi. 20.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-20T16:28+0300
2023-12-20T16:28+0300
2023-12-20T16:36+0300
israil- filistin çatışması
rusya
rus dışişleri
sergey lavrov
israil-filistin
israil-filistin sorunu
israil
filistin
sameh shoukry
sameh şükri
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, dış güçlerin Filistin-İsrail çatışmasının tırmanmasını kendi çıkarları doğrultusunda kullanmak istediğinden Moskova'nın emin olduğunu, Rusya Federasyonu'nun bölge ülkeleriyle temaslarında çatışmanın çözümünü diplomatik bir yola taşımak için çaba sarf ettiğini söyledi.Rus-Arap İşbirliği Forumu'nun açılışında konuşan Lavrov şu sözleri kaydetti:Lavrov açıklamasında, "Ortaklarımızla koordinasyon halinde, öncelikle durumun uzun vadeli istikrara kavuşturulması ve çatışmanın çözümüne yönelik çabaların siyasi ve diplomatik düzleme taşınması için çaba göstermeye devam ediyoruz" dedi.Dışişleri Bakanlığı ABD'nin Gazze karar tasarısı oylamasını erteleme girişimini göz ardı etmiyorRusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'nin Gazze Şeridi'nde ateşkes çağrısında bulunan bir karar tasarısının BM Güvenlik Konseyi'nde bugün yapılacak oylamasını, rehinelerin serbest bırakılması için çatışmalara bir hafta ara verilmesini müzakere etme bahanesiyle ertelemeye çalışabileceğini göz ardı etmediğini söyledi.Lavrov açıklamasında şu ifadelere yer verdi:Lavrov, ABD'nin BM Güvenlik Konseyi'nde Gazze'de ateşkes ya da en azından insani ateşkes sağlanmasını amaçlayan kararları geçirme konusunda daha önce birkaç kez başarısız olduğunu belirtti.Lavrov Mısırlı mevkidaşı ile Filistin-İsrail çatışmasını görüştüRusya Dışişleri Bakanlığı, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Mısır Dışişleri Bakanı Sameh Şükri ile Rus-Arap forumu oturumunda Filistin-İsrail çatışmasını görüştüğünü ve ateşkes ihtiyacının not edildiğini söyledi.Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın internet sitesinde yayınlanan açıklamada, "Filistin-İsrail çatışması bölgesinde ortaya çıkan durumla ilgili kapsamlı bir görüş alışverişi sırasında, Gazze Şeridi'ndeki felaket boyutundaki insani duruma özel bir vurgu yapıldı" denildi.Bakanlık Lavrov'un 'Rus vatandaşlarının enklav bölgesinden güvenli bir şekilde ayrılmalarını sağlamada yardımcı olan Mısır tarafına şükranlarını' ifade ettiğini kaydetti.Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, "Uzun süredir devam eden bu ihtilafın barışçıl bir şekilde çözüme kavuşturulması ve Filistin halkının 1967 sınırları dahilinde egemen bir devlet kurma meşru hakkının hayata geçirilmesi için uluslararası hukuk normları ve BM Genel Kurulu ile Güvenlik Konseyi'nin mevcut kararları doğrultusunda erken bir ateşkes ve müzakere sürecinin tesis edilmesi ihtiyacı vurgulandı" denildi.Bakanlar ayrıca Yemen, Libya, Suriye ve Lübnan'daki kriz ve çatışmaların çözümünü de ele aldılar.Lavrov Rus-Arap İşbirliği Forumu toplantısına katıldıRusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Çarşamba günü Rus-Arap İşbirliği Forumu toplantısına katılmak üzere Marakeş'e gitti.Bu toplantının son dört yıl içinde bakanlar formatındaki ilk toplantı olacağını belirtilirken bir önceki oturum Nisan 2019'da Moskova'da yapılmıştı.Rusya Federasyonu ile Arap Devletleri Ligi arasındaki Rus-Arap İşbirliği Forumu 2009 yılında kuruldu. Kahire'de imzalanan memoranduma göre forumun temel amaç ve hedefleri, diğerlerinin yanı sıra, uluslararası barış ve güvenliğin tesis edilmesi ve güçlendirilmesine yönelik çabaları desteklemek ve ortak projelerin uygulanması da dahil olmak üzere ekonomik, ticari ve mali işbirliğini teşvik etmektir. Forumun ilk bakanlar oturumu 20 Şubat 2013 tarihinde Moskova'da gerçekleştirilmiştir.
https://sputniknews.com.tr/20231213/lavrov-israilin-guvenligi-ancak-yaninda-filistin-devleti-kurularak-saglanabilir-1078404870.html
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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Dış güçler Gazze çatışmasını savaşı körüklemek için kullanıyor
16:28 20.12.2023 (güncellendi: 16:36 20.12.2023)
Lavrov, dış güçlerin Gazze çatışmasını savaşı körüklemek için kullandığını söyledi.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, dış güçlerin Filistin-İsrail çatışmasının tırmanmasını kendi çıkarları doğrultusunda kullanmak istediğinden Moskova'nın emin olduğunu, Rusya Federasyonu'nun bölge ülkeleriyle temaslarında çatışmanın çözümünü diplomatik bir yola taşımak için çaba sarf ettiğini söyledi.
Rus-Arap İşbirliği Forumu'nun açılışında konuşan Lavrov şu sözleri kaydetti:
Bazı dış güçlerin Filistin-İsrail ihtilafının bir sonraki tırmanışını kendi çıkarları doğrultusunda kullanmaktan, ABD ve müttefiklerinin son yirmi yılda Ortadoğu'da başlattığı ve sonucu yıkılan devletler, yüz binlerce kurban, büyük mülteci akınları olan sayısız maceranın devamı olarak bölgesel bir savaşın ateşini tutuşturmaktan çekinmedikleri aşikar hale geldi.
Lavrov açıklamasında, "Ortaklarımızla koordinasyon halinde, öncelikle durumun uzun vadeli istikrara kavuşturulması ve çatışmanın çözümüne yönelik çabaların siyasi ve diplomatik düzleme taşınması için çaba göstermeye devam ediyoruz" dedi.
Dışişleri Bakanlığı ABD'nin Gazze karar tasarısı oylamasını erteleme girişimini göz ardı etmiyor
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'nin Gazze Şeridi'nde ateşkes çağrısında bulunan bir karar tasarısının BM Güvenlik Konseyi'nde bugün yapılacak oylamasını, rehinelerin serbest bırakılması için çatışmalara bir hafta ara verilmesini müzakere etme bahanesiyle ertelemeye çalışabileceğini göz ardı etmediğini söyledi.
Lavrov açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
BM Güvenlik Konseyi'nin akan kanı durdurmak, ateşkes sağlamak ve insani meseleleri çözmek için yetki ve otoritesini kullanarak sesini yükseltme sorumluluğunun farkına varacağını umuyoruz. Orada gerçekten bir felaket yaşanıyor.
Lavrov, ABD'nin BM Güvenlik Konseyi'nde Gazze'de ateşkes ya da en azından insani ateşkes sağlanmasını amaçlayan kararları geçirme konusunda daha önce birkaç kez başarısız olduğunu belirtti.
Lavrov Mısırlı mevkidaşı ile Filistin-İsrail çatışmasını görüştü
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Mısır Dışişleri Bakanı Sameh Şükri ile Rus-Arap forumu oturumunda Filistin-İsrail çatışmasını görüştüğünü ve ateşkes ihtiyacının not edildiğini söyledi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın internet sitesinde yayınlanan açıklamada, "Filistin-İsrail çatışması bölgesinde ortaya çıkan durumla ilgili kapsamlı bir görüş alışverişi sırasında, Gazze Şeridi'ndeki felaket boyutundaki insani duruma özel bir vurgu yapıldı" denildi.
Bakanlık Lavrov'un 'Rus vatandaşlarının enklav bölgesinden güvenli bir şekilde ayrılmalarını sağlamada yardımcı olan Mısır tarafına şükranlarını' ifade ettiğini kaydetti.
Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, "Uzun süredir devam eden bu ihtilafın barışçıl bir şekilde çözüme kavuşturulması ve Filistin halkının 1967 sınırları dahilinde egemen bir devlet kurma meşru hakkının hayata geçirilmesi için uluslararası hukuk normları ve BM Genel Kurulu ile Güvenlik Konseyi'nin mevcut kararları doğrultusunda erken bir ateşkes ve müzakere sürecinin tesis edilmesi ihtiyacı vurgulandı" denildi.
Bakanlar ayrıca Yemen, Libya, Suriye ve Lübnan'daki kriz ve çatışmaların çözümünü de ele aldılar.
Lavrov Rus-Arap İşbirliği Forumu toplantısına katıldı
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Çarşamba günü Rus-Arap İşbirliği Forumu toplantısına katılmak üzere Marakeş'e gitti.
Bu toplantının son dört yıl içinde bakanlar formatındaki ilk toplantı olacağını belirtilirken bir önceki oturum Nisan 2019'da Moskova'da yapılmıştı.
Rusya Federasyonu ile Arap Devletleri Ligi arasındaki Rus-Arap İşbirliği Forumu 2009 yılında kuruldu. Kahire'de imzalanan memoranduma göre forumun temel amaç ve hedefleri, diğerlerinin yanı sıra, uluslararası barış ve güvenliğin tesis edilmesi ve güçlendirilmesine yönelik çabaları desteklemek ve ortak projelerin uygulanması da dahil olmak üzere ekonomik, ticari ve mali işbirliğini teşvik etmektir. Forumun ilk bakanlar oturumu 20 Şubat 2013 tarihinde Moskova'da gerçekleştirilmiştir.