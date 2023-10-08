https://sputniknews.com.tr/20231008/israil-gazze-sinirindaki-vatandaslarini-tahliye-ediyor-1076137019.html
İsrail, Gazze sınırındaki vatandaşlarını tahliye ediyor
İsrail, Gazze sınırındaki vatandaşlarını tahliye ediyor
İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Sözcüsü Daniel Hagari, ülke yetkililerinin Gazze sınırı yakınındaki tüm İsrail vatandaşlarını 24 saat içinde tahliye edeceğini... 08.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-08T11:15+0300
2023-10-08T11:15+0300
2023-10-08T11:15+0300
dünya
gazze şeridi
israil
israil-filistin
israil savunma kuvvetleri (idf)
hamas
birleşmiş milletler (bm)
birleşmiş milletler filistinli mültecilere yardım ajansı (unrwa)
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https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/08/1076136865_0:129:2472:1520_1920x0_80_0_0_2183f699647b05328b7ad91b589d6feb.jpg
İsrail gazetesi Haaretz'in haberine göre, Hagari’nin ‘İsrail'in Gazze sınırına yakın Yahudi yerleşim birimlerindeki tüm sakinleri 24 saat içinde tahliye edeceğini’ duyurduğu aktarıldı.İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Gazze Şeridi sınırındaki Yahudi yerleşim birimlerinde yaşayan İsraillilerin tahliye edilmeye başlandığı ve çoğu bölgede kontrolün yeniden sağlandığı duyuruldu.Yazılı açıklamada, "Saldırıya uğrayan bölgelerin çoğunun kontrolünü yeniden ele geçirmeyi başardık. Beiri yerleşim biriminde çatışmalar devam ediyor" ifadelerine yer verildi.Gazze'deki vatandaşlar da tahliye ediliyorBirleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), Gazze Şeridi'nde en az 20 bin kişinin İsrail ordusunun saldırıları nedeniyle evlerini terk ettiğini bildirmişti.OCHA tarafından paylaşılan güncel raporda, en az 20 bin Gazze vatandaşının İsrail ordusunun Gazze’yi abluka altına almasıyla yerinden edildiği kaydedilirken, evini terk eden bu vatandaşların Gazze Şeridi'nin Han Yunus kenti hariç tüm diğer bölgelerde, 28'i belirlenmiş geçici barınak da dahil olmak üzere 44 BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi okulunda barındığı vurgulandı.
gazze şeridi
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MIA „Rosiya Segodnya“
gazze şeridi, israil, israil-filistin, israil savunma kuvvetleri (idf), hamas, birleşmiş milletler (bm), birleşmiş milletler filistinli mültecilere yardım ajansı (unrwa)
gazze şeridi, israil, israil-filistin, israil savunma kuvvetleri (idf), hamas, birleşmiş milletler (bm), birleşmiş milletler filistinli mültecilere yardım ajansı (unrwa)
İsrail, Gazze sınırındaki vatandaşlarını tahliye ediyor
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İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Sözcüsü Daniel Hagari, ülke yetkililerinin Gazze sınırı yakınındaki tüm İsrail vatandaşlarını 24 saat içinde tahliye edeceğini bildirdi.
İsrail gazetesi Haaretz'in haberine göre, Hagari’nin ‘İsrail'in Gazze sınırına yakın Yahudi yerleşim birimlerindeki tüm sakinleri 24 saat içinde tahliye edeceğini’ duyurduğu aktarıldı.
İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Gazze Şeridi sınırındaki Yahudi yerleşim birimlerinde yaşayan İsraillilerin tahliye edilmeye başlandığı ve çoğu bölgede kontrolün yeniden sağlandığı duyuruldu.
Yazılı açıklamada, "Saldırıya uğrayan bölgelerin çoğunun kontrolünü yeniden ele geçirmeyi başardık. Beiri yerleşim biriminde çatışmalar devam ediyor" ifadelerine yer verildi.
Gazze'deki vatandaşlar da tahliye ediliyor
Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), Gazze Şeridi'nde en az 20 bin kişinin İsrail ordusunun saldırıları nedeniyle evlerini terk ettiğini bildirmişti.
OCHA tarafından paylaşılan güncel raporda, en az 20 bin Gazze vatandaşının İsrail ordusunun Gazze’yi abluka altına almasıyla yerinden edildiği kaydedilirken, evini terk eden bu vatandaşların Gazze Şeridi'nin Han Yunus kenti hariç tüm diğer bölgelerde, 28'i belirlenmiş geçici barınak da dahil olmak üzere 44 BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi okulunda barındığı vurgulandı.