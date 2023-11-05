https://sputniknews.com.tr/20231105/netanyahu-gazzeye-nukleer-bomba-atilabilir-diyen-bakani-kabine-toplantilarindan-uzaklastirdi-1077090931.html
Netanyahu, ‘Gazze'ye nükleer bomba atılabilir’ diyen bakanı kabine toplantılarından uzaklaştırdı
Netanyahu, ‘Gazze'ye nükleer bomba atılabilir’ diyen bakanı kabine toplantılarından uzaklaştırdı
Netanyahu'nun abluka altındaki ‘Gazze Şeridi'ne nükleer silah atılmasının olasılıklardan biri olduğu’ açıklaması yapan aşırı sağcı Miras Bakanı Amihai... 05.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-05T12:51+0300
2023-11-05T12:51+0300
2023-11-05T12:51+0300
israil- filistin çatışması
israil
filistin
gazze
gazze şeridi
atom bombası
nükleer
nükleer silah
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İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun abluka altındaki ‘Gazze Şeridi'ne nükleer silah atılmasının olasılıklardan biri olduğu’ açıklaması yapan aşırı sağcı Miras Bakanı Amihai Eliyahu'yu süresiz olarak kabine toplantılarından uzaklaştırdığı bildirildi.Başbakanlık Basın Ofisinden, söz konusu konuya dair yazılı açıklama yapıldı.Açıklamada aşırı sağcı Miras Bakanı Eliyahu'nun, ‘Gazze Şeridi'ne nükleer silah atılma olasılığı bulunduğu’ yönündeki ifadelerinin ardından Netanyahu tarafından kabine toplantılarından süresiz olarak uzaklaştırıldığı belirtildi.Filistin düşmanlığı ve aşırı sağcı görüşleriyle öne çıkan Otzma Yehudit (Yahudi Gücü) partisinden koalisyon hükümetinde yer alan Eliyahu, katıldığı bir radyo programında Gazze Şeridi'ne nükleer silah atılmasının olasılıklardan biri olduğunu söylemişti.Eliyahu, daha sonrasında, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne nükleer bomba atılmasının olasılıklardan biri olduğu şeklindeki açıklamasından geri adım atarak sözlerinin "mecazi olduğunu" iddia etti.Başbakan Binyamin Netanyahu yaptığı yazılı açıklamada, Eliyahu'nun sözlerinin 'gerçeklikten kopuk' olduğunu belirtti.Eski Başbakan Yair Lapid ise Eliyahu'nun sözlerini 'sorumsuz bir bakanın korkunç ve çılgınca bir açıklaması' olarak niteledi.Lapid, Başbakan Netanyahu'ya seslenerek "Netanyahu onu (Eliyahu) bu sabah kovmalı" ifadelerini kullandı.Savunma Bakanı Yoav Gallant ise X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Eliyahu'nun sözlerinin 'asılsız ve sorumsuz' olduğunu ve bunu kınadığını kaydetti.‘Gazze'deki Filistinliler İrlanda veya çöle gidebilirler’Eliyahu, Gazze'nin yeniden işgal edilip bölgeye yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri inşa edilmesini istedi.Gazze'de yaşayan Filistinlilere ne olacağı yönündeki soruya ise Eliyahu, "İrlanda'ya da çöllere de gidebilirler, Gazze'deki 'canavarlar' kendileri çözüm bulmalı" cevabını verdi.Sunucunun "Gazze'ye atom bombası atılmasına gerek olup olmadığı" sorusunu da cevaplayan Eliyahu, "Bu (Gazze'ye nükleer bomba atılması) olasılıklardan biri" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20231105/abdden-israile-gazze-saldirilarinda-daha-kucuk-bomba-kullanma-tavsiyesi-1077087540.html
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Netanyahu, ‘Gazze'ye nükleer bomba atılabilir’ diyen bakanı kabine toplantılarından uzaklaştırdı
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Netanyahu'nun abluka altındaki ‘Gazze Şeridi'ne nükleer silah atılmasının olasılıklardan biri olduğu’ açıklaması yapan aşırı sağcı Miras Bakanı Amihai Eliyahu'yu süresiz olarak kabine toplantılarından uzaklaştırdığı bildirildi.
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun abluka altındaki ‘Gazze Şeridi'ne nükleer silah atılmasının olasılıklardan biri olduğu’ açıklaması yapan aşırı sağcı Miras Bakanı Amihai Eliyahu'yu süresiz olarak kabine toplantılarından uzaklaştırdığı bildirildi.
Başbakanlık Basın Ofisinden, söz konusu konuya dair yazılı açıklama yapıldı.
Açıklamada aşırı sağcı Miras Bakanı Eliyahu'nun, ‘Gazze Şeridi'ne nükleer silah atılma olasılığı bulunduğu’ yönündeki ifadelerinin ardından Netanyahu tarafından kabine toplantılarından süresiz olarak uzaklaştırıldığı belirtildi.
Filistin düşmanlığı
ve aşırı sağcı görüşleriyle öne çıkan Otzma Yehudit (Yahudi Gücü) partisinden koalisyon hükümetinde yer alan Eliyahu, katıldığı bir radyo programında Gazze Şeridi'ne nükleer silah atılmasının olasılıklardan biri olduğunu söylemişti.
Eliyahu, daha sonrasında, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne nükleer bomba atılmasının olasılıklardan biri olduğu şeklindeki açıklamasından geri adım atarak sözlerinin "mecazi olduğunu" iddia etti.
Başbakan Binyamin Netanyahu yaptığı yazılı açıklamada, Eliyahu'nun sözlerinin 'gerçeklikten kopuk' olduğunu belirtti.
Eski Başbakan Yair Lapid ise Eliyahu'nun sözlerini 'sorumsuz bir bakanın korkunç ve çılgınca bir açıklaması' olarak niteledi.
Lapid, Başbakan Netanyahu'ya seslenerek "Netanyahu onu (Eliyahu) bu sabah kovmalı" ifadelerini kullandı.
Savunma Bakanı Yoav Gallant ise X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Eliyahu'nun sözlerinin 'asılsız ve sorumsuz' olduğunu ve bunu kınadığını kaydetti.
‘Gazze'deki Filistinliler İrlanda veya çöle gidebilirler’
Eliyahu, Gazze'nin yeniden işgal edilip bölgeye yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri inşa edilmesini istedi.
Gazze'de yaşayan Filistinlilere ne olacağı yönündeki soruya ise Eliyahu, "İrlanda'ya da çöllere de gidebilirler, Gazze'deki 'canavarlar' kendileri çözüm bulmalı" cevabını verdi.
Sunucunun "Gazze'ye atom bombası atılmasına gerek olup olmadığı" sorusunu da cevaplayan Eliyahu, "Bu (Gazze'ye nükleer bomba atılması) olasılıklardan biri" ifadelerini kullandı.