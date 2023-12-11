https://sputniknews.com.tr/20231211/abdnin-eski-israil-buyukelcisi-indyk-israil-basbakani-netanyahuyu-istifaya-cagirdi-1078304182.html

ABD'nin eski İsrail Büyükelçisi Indyk, İsrail Başbakanı Netanyahu'yu istifaya çağırdı

ABD'nin eski İsrail Büyükelçisi Indyk, İsrail Başbakanı Netanyahu'yu istifaya çağırdı

ABD eski İsrail Büyükelçişi Indyk, Netanyahu'ya istifa çağırısında bulundu. 11.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-11T09:50+0300

2023-12-11T09:50+0300

2023-12-11T09:50+0300

israil- filistin çatışması

israil

gazze

benyamin netahyahu

benyamin netanyahu

israil başbakanı benyamin (bibi) netanyahu

filistin

israil-filistin

filistin yönetimi

israil-filistin sorunu

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ABD'nin eski İsrail Büyükelçisi Martin Indyk, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'ya görevinden istifa etmesi çağrısında bulundu.Indyk, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Netanyahu'nun çoktan istifa etmiş olması gerektiğini belirtti.Netanyahu'nun bedeli ne olursa olsun iktidarda kalma isteğinin İsrail için açık tehlike olduğunu kaydeden Indyk, "Netanyahu'nun ABD-İsrail ilişkileri için ne kadar büyük tehlike olduğunu uzun yıllar bizzat çalışarak gördüm" ifadesini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20231211/israil-bati-serianin-pek-cok-kentine-baskinlarini-surduruyor-1078302502.html

israil

gazze

filistin

filistin yönetimi

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