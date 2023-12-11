https://sputniknews.com.tr/20231211/abdnin-eski-israil-buyukelcisi-indyk-israil-basbakani-netanyahuyu-istifaya-cagirdi-1078304182.html
ABD'nin eski İsrail Büyükelçisi Indyk, İsrail Başbakanı Netanyahu'yu istifaya çağırdı
ABD'nin eski İsrail Büyükelçisi Indyk, İsrail Başbakanı Netanyahu'yu istifaya çağırdı
ABD eski İsrail Büyükelçişi Indyk, Netanyahu'ya istifa çağırısında bulundu. 11.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-11T09:50+0300
2023-12-11T09:50+0300
2023-12-11T09:50+0300
israil- filistin çatışması
israil
gazze
benyamin netahyahu
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israil başbakanı benyamin (bibi) netanyahu
filistin
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israil-filistin sorunu
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ABD'nin eski İsrail Büyükelçisi Martin Indyk, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'ya görevinden istifa etmesi çağrısında bulundu.Indyk, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Netanyahu'nun çoktan istifa etmiş olması gerektiğini belirtti.Netanyahu'nun bedeli ne olursa olsun iktidarda kalma isteğinin İsrail için açık tehlike olduğunu kaydeden Indyk, "Netanyahu'nun ABD-İsrail ilişkileri için ne kadar büyük tehlike olduğunu uzun yıllar bizzat çalışarak gördüm" ifadesini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20231211/israil-bati-serianin-pek-cok-kentine-baskinlarini-surduruyor-1078302502.html
israil
gazze
filistin
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israil, gazze, benyamin netahyahu, benyamin netanyahu, israil başbakanı benyamin (bibi) netanyahu, filistin, israil-filistin, filistin yönetimi, israil-filistin sorunu, abd, büyükelçi, martin indyk
israil, gazze, benyamin netahyahu, benyamin netanyahu, israil başbakanı benyamin (bibi) netanyahu, filistin, israil-filistin, filistin yönetimi, israil-filistin sorunu, abd, büyükelçi, martin indyk
ABD'nin eski İsrail Büyükelçisi Indyk, İsrail Başbakanı Netanyahu'yu istifaya çağırdı
ABD eski İsrail Büyükelçişi Indyk, Netanyahu'ya istifa çağırısında bulundu.
ABD'nin eski İsrail Büyükelçisi Martin Indyk, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'ya görevinden istifa etmesi çağrısında bulundu.
Indyk, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Netanyahu'nun çoktan istifa etmiş olması gerektiğini belirtti.
Netanyahu'nun bedeli ne olursa olsun iktidarda kalma isteğinin İsrail için açık tehlike olduğunu kaydeden Indyk, "Netanyahu'nun ABD-İsrail ilişkileri için ne kadar büyük tehlike olduğunu uzun yıllar bizzat çalışarak gördüm" ifadesini kullandı.