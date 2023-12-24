https://sputniknews.com.tr/20231224/filistin-turkiye-ile-birlikte-israilin-nukleer-silahlari-konusunda-uaeaya-basvurdugunu-duyurdu-1078862000.html

Filistin, Türkiye ile birlikte İsrail'in nükleer silahları konusunda UAEA’ya başvurduğunu duyurdu

Filistin, Türkiye ile birlikte İsrail'in nükleer silahları konusunda UAEA’ya başvurduğunu duyurdu

Filistin'in Viyana Büyükelçisi, ülkesinin, İsrailli bakan Amihai Eliyahu'nun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik nükleer bomba kullanılması tehdidinin... 24.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-24T10:25+0300

2023-12-24T10:25+0300

2023-12-24T10:25+0300

israil- filistin çatışması

israil

nükleer

nükleer silah

nükleer silahların yasaklanması antlaşması (npt)

filistin

türkiye

uluslararası atom enerjisi kurumu (uaea)

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İsrailli aşırı sağcı Miras Bakanı Amihai Eliyahu'nun daha önce kullandığı ifadeleri hatırlatan Viyana Büyükelçisi Salah Abdel Şafi, “İsrail Miras Bakanı, Gazze'ye nükleer bomba atılması gerektiğini söylediğinde aslında İsrail'in nükleer silaha sahip olduğunu itiraf etmişti. Öte yandan İsrail bunu hep yalanladı. Bu açıdan sadece Türkiye değil, hükümetimiz de UAEA Genel Müdür Grossi'ye bir mektup gönderdi” dedi.Salah Abdel Şafi, açıklamasının devamında, Arap Birliği Genel Sekreteri tarafından da ayrı olarak UAEA ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’e ilgili mektubun gönderildiğini anımsatırken, “Arap Birliği, UAEA gündeminin bir parçası olarak her zaman İsrail'in nükleer silah konusunu gündeme getirdi. Ortadoğu’daki tüm ülkeler arasında yalnızca İsrail, Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması'na karşı tavır sergiliyor” diye kaydetti.Grossi İsrail’e çağrıda bulunmuştuKasım ayın sonunda Avusturya’nın başkenti Viyana’da düzenlenen UAEA Yönetim Kurulu toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan UAEA Başkanı Rafael Mariano Grossi, Ortadoğu’da İsrail dahil bütün ülkelerin Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Anlaşması’na (NPT) taraf olmaları yönünde çağrıda bulunduğunu hatırlatarak, "Orta Doğu'daki bütün ülkeler için tekrar ifade ediyorum, bütün ülkeler NPT’ye taraf olmalı" dedi.Grossi, İsrailli yetkilinin Gazze'de atom bombası kullanma açıklaması için "Ciddiyetsiz bir konuşma kesinlikle kabul edilemez" ifadelerini kullanmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20231126/israilin-nukleer-silahlara-sahip-olup-olmadigina-dair-uluslararasi-denetleme-mekanizmasi-mumkun-mu-1077788818.html

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israil, nükleer, nükleer silah, nükleer silahların yasaklanması antlaşması (npt), filistin, türkiye, uluslararası atom enerjisi kurumu (uaea)