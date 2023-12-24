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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20231224/filistin-turkiye-ile-birlikte-israilin-nukleer-silahlari-konusunda-uaeaya-basvurdugunu-duyurdu-1078862000.html
Filistin, Türkiye ile birlikte İsrail'in nükleer silahları konusunda UAEA’ya başvurduğunu duyurdu
Filistin, Türkiye ile birlikte İsrail'in nükleer silahları konusunda UAEA’ya başvurduğunu duyurdu
Filistin'in Viyana Büyükelçisi, ülkesinin, İsrailli bakan Amihai Eliyahu'nun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik nükleer bomba kullanılması tehdidinin... 24.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-24T10:25+0300
2023-12-24T10:25+0300
israil- filistin çatışması
israil
nükleer
nükleer silah
nükleer silahların yasaklanması antlaşması (npt)
filistin
türkiye
uluslararası atom enerjisi kurumu (uaea)
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İsrailli aşırı sağcı Miras Bakanı Amihai Eliyahu'nun daha önce kullandığı ifadeleri hatırlatan Viyana Büyükelçisi Salah Abdel Şafi, “İsrail Miras Bakanı, Gazze'ye nükleer bomba atılması gerektiğini söylediğinde aslında İsrail'in nükleer silaha sahip olduğunu itiraf etmişti. Öte yandan İsrail bunu hep yalanladı. Bu açıdan sadece Türkiye değil, hükümetimiz de UAEA Genel Müdür Grossi'ye bir mektup gönderdi” dedi.Salah Abdel Şafi, açıklamasının devamında, Arap Birliği Genel Sekreteri tarafından da ayrı olarak UAEA ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’e ilgili mektubun gönderildiğini anımsatırken, “Arap Birliği, UAEA gündeminin bir parçası olarak her zaman İsrail'in nükleer silah konusunu gündeme getirdi. Ortadoğu’daki tüm ülkeler arasında yalnızca İsrail, Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması'na karşı tavır sergiliyor” diye kaydetti.Grossi İsrail’e çağrıda bulunmuştuKasım ayın sonunda Avusturya’nın başkenti Viyana’da düzenlenen UAEA Yönetim Kurulu toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan UAEA Başkanı Rafael Mariano Grossi, Ortadoğu’da İsrail dahil bütün ülkelerin Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Anlaşması’na (NPT) taraf olmaları yönünde çağrıda bulunduğunu hatırlatarak, "Orta Doğu'daki bütün ülkeler için tekrar ifade ediyorum, bütün ülkeler NPT’ye taraf olmalı" dedi.Grossi, İsrailli yetkilinin Gazze'de atom bombası kullanma açıklaması için "Ciddiyetsiz bir konuşma kesinlikle kabul edilemez" ifadelerini kullanmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20231126/israilin-nukleer-silahlara-sahip-olup-olmadigina-dair-uluslararasi-denetleme-mekanizmasi-mumkun-mu-1077788818.html
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israil, nükleer, nükleer silah, nükleer silahların yasaklanması antlaşması (npt), filistin, türkiye, uluslararası atom enerjisi kurumu (uaea)
israil, nükleer, nükleer silah, nükleer silahların yasaklanması antlaşması (npt), filistin, türkiye, uluslararası atom enerjisi kurumu (uaea)

Filistin, Türkiye ile birlikte İsrail'in nükleer silahları konusunda UAEA’ya başvurduğunu duyurdu

10:25 24.12.2023
© AFP 2023 / JACK GUEZİsrail ordusu Gazze saldırı Filistin
İsrail ordusu Gazze saldırı Filistin - Sputnik Türkiye, 1920, 24.12.2023
© AFP 2023 / JACK GUEZ
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Filistin'in Viyana Büyükelçisi, ülkesinin, İsrailli bakan Amihai Eliyahu'nun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik nükleer bomba kullanılması tehdidinin ardından Türkiye ile birlikte Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Genel Müdürü Rafael Grossi'ye başvurduğunu bildirdi.
İsrailli aşırı sağcı Miras Bakanı Amihai Eliyahu'nun daha önce kullandığı ifadeleri hatırlatan Viyana Büyükelçisi Salah Abdel Şafi, “İsrail Miras Bakanı, Gazze'ye nükleer bomba atılması gerektiğini söylediğinde aslında İsrail'in nükleer silaha sahip olduğunu itiraf etmişti. Öte yandan İsrail bunu hep yalanladı. Bu açıdan sadece Türkiye değil, hükümetimiz de UAEA Genel Müdür Grossi'ye bir mektup gönderdi” dedi.
Salah Abdel Şafi, açıklamasının devamında, Arap Birliği Genel Sekreteri tarafından da ayrı olarak UAEA ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’e ilgili mektubun gönderildiğini anımsatırken, “Arap Birliği, UAEA gündeminin bir parçası olarak her zaman İsrail'in nükleer silah konusunu gündeme getirdi. Ortadoğu’daki tüm ülkeler arasında yalnızca İsrail, Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması'na karşı tavır sergiliyor” diye kaydetti.

Grossi İsrail’e çağrıda bulunmuştu

Kasım ayın sonunda Avusturya’nın başkenti Viyana’da düzenlenen UAEA Yönetim Kurulu toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan UAEA Başkanı Rafael Mariano Grossi, Ortadoğu’da İsrail dahil bütün ülkelerin Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Anlaşması’na (NPT) taraf olmaları yönünde çağrıda bulunduğunu hatırlatarak, "Orta Doğu'daki bütün ülkeler için tekrar ifade ediyorum, bütün ülkeler NPT’ye taraf olmalı" dedi.
Grossi, İsrailli yetkilinin Gazze'de atom bombası kullanma açıklaması için "Ciddiyetsiz bir konuşma kesinlikle kabul edilemez" ifadelerini kullanmıştı.
Atom Bombası - Sputnik Türkiye, 1920, 26.11.2023
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İsrail'in nükleer silahlara sahip olup olmadığına dair uluslararası denetleme mekanizması mümkün mü?
26 Kasım, 09:58
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