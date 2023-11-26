https://sputniknews.com.tr/20231126/israilin-nukleer-silahlara-sahip-olup-olmadigina-dair-uluslararasi-denetleme-mekanizmasi-mumkun-mu-1077788818.html

İsrail'in nükleer silahlara sahip olup olmadığına dair uluslararası denetleme mekanizması mümkün mü?

İsrail'in nükleer silahlara sahip olup olmadığına dair uluslararası denetleme mekanizması mümkün mü?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a göre Türkiye, İsrail'in nükleer silahlara sahip olup olmadığının doğrulanması için Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi ve... 26.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-26T09:58+0300

2023-11-26T09:58+0300

2023-11-26T09:58+0300

görüş

israil

nükleer

nükleer silah

nükleer silah

filistin

gazze

gazze şeridi

türkiye

rusya

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Rusya da, Orta Doğu ülkelerinde nükleer silahların varlığını doğrulamak için bir tür uluslararası denetim mekanizması oluşturma fikrine sıcak bakıyor.Peki Batı'nın İsrail'e verdiği destek dikkate alındığında böyle bir mekanizmanın oluşturulabilmesi mümkün mü?Sputnik’e konuşan Rusya Ulusal Araştırma Üniversitesi İktisat Yüksek Okulu Dünya Ekonomisi ve Dünya Siyaseti Fakültesi Öğretim Görevlisi, ve aynı zamanda Rusya Bilimler Akademisi Doğu Araştırmaları Enstitüsü Uzmanı Grigory Lukyanov, Orta Doğu'da kitle imha silahlarından (KİS) arındırılmış bir bölge yaratma sürecinin ilerletilmesi yolunda mevcut zorluklara dikkat çekti.Sözlerine, “Erdoğan'ın bu açıklaması Türkiye'nin niyetinin ciddiyetini ortaya koyuyor” diyerek başlayan Lukyanov, aynı zamanda, Orta Doğu'da kitle imha silahlarından arındırılmış bir bölge yaratma sürecinin ilerleyişini büyük ölçüde zorlaştıran sert gerçekler de olduğunun altını çiziyor.Uzman, ayrıca, bölgenin nükleer silahlardan arındırılması ihtimalini değerlendirdiği konuşmasında, “UAEA'nın fiili yetkileri ve BM Güvenlik Konseyi'nin bu konudaki tutumu dikkate alınmalı. Ortadoğu'da kitle imha silahlarından arınmış bir bölgenin yaratılmasına ilişkin son BM Güvenlik Konseyi kararı, 1995 yılında kabul edildi. Aslında bu, BM Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleri arasında bu konuda fikir birliğine varıldığı son toplantıydı. Ve 1995 yılındaki bu karar, Batılı devletler tarafından savunulan İsrail'in spesifik talep ve istekleri dikkate alınarak kabul edilmişti” ifadelerini kullandı.Şu anda İsrail'in nükleer silahlara sahip olup olmadığını kontrol edecek hiçbir kontrol mekanizmasının bulunmadığına inanan Lukyanov, sözlerini şu şekilde sürdürdü:Rus uzman, böyle bir yetkiye sahip olmayan Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nın, devam eden olaylarla ilgili yalnızca ‘endişeli bir yorumcu’ olarak kendi değerlendirmelerini kamuoyuyla paylaşacağını belirtirken, ancak sürece gerçekten müdahale etmeyeceğinin altını çizdi.“Dolayısıyla bu gibi durumlarda İsrail'in nükleer silahlar ve kitle imha silahları alanında herhangi bir yükümlülüğünden bahsetmeye gerek yok” diyen Lukyanov, dünya ve bölge siyasetindeki kilit aktörler arasında görülen uzlaşma eksikliğinin, Ortadoğu'nun nükleer silahlardan arındırılmasının önündeki temel engel olduğuna vurgu yaptığı demecini şu şekilde sonlandırdı:

https://sputniknews.com.tr/20231120/cumhurbaskani-erdogan-kabine-toplantisi-sonrasi-aciklama-yapiyor-1077593255.html

israil

filistin

gazze

gazze şeridi

rusya

batı

abd

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2023

Amur Gadjiev https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/104210/00/1042100001_182:0:2230:2048_100x100_80_0_0_2d95a4a93cc6fcc5effec7b26c51ca7f.jpg

Amur Gadjiev https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/104210/00/1042100001_182:0:2230:2048_100x100_80_0_0_2d95a4a93cc6fcc5effec7b26c51ca7f.jpg

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Amur Gadjiev https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/104210/00/1042100001_182:0:2230:2048_100x100_80_0_0_2d95a4a93cc6fcc5effec7b26c51ca7f.jpg

rusya, türkiye, israil, nükleer