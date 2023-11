https://sputniknews.com.tr/20231118/cumhurbaskani-erdogan-israil-bir-teror-devleti-bunu-acikca-soyledik-1077531973.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail bir terör devleti, bunu açıkça söyledik

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail bir terör devleti, bunu açıkça söyledik

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya ziyareti dönüşünde gazetecilerin sorularına cevap verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya ziyareti dönüşü uçakta gazetecilere açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un davetine icabetle gittikleri Almanya seyahatini tamamladıklarını dile getiren Erdoğan, ziyaret kapsamında Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ve Şansölye Olaf Scholz'la etraflıca görüşmeler yaptıklarını aktardı.Heyetlerin de katılımıyla yemekli bir görüşme gerçekleştiğini anlatan Erdoğan, Türkiye-Almanya ilişkilerini çok geniş çerçevede ele aldıklarını söyledi.Erdoğan, 1960'lı yıllardan bugüne kadar devam eden süreç sonunda Almanya'nın 5 milyona yakın Türk'ün bulunduğu bir ülke haline geldiğini ifade ederek, "Şu anda Almanya ile ikili ticaret hacmimiz 45 milyar doları aşmış durumda. Bu yılsonu itibarıyla 50 milyar dolar hedefini yakalamayı öngörüyoruz. Bu hedefin tutturulmasıyla birlikte, yeni hedefimiz 60 milyar dolar ticaret hacmine ulaşmak olacak" diye konuştu.Halihazırda 8 binden fazla Almanya kökenli şirketin Türkiye'de faaliyet gösterdiğine değinen Erdoğan, turizm sektörüne bakıldığında, Türkiye'ye gelen ziyaretçi sayısı bakımından Almanya'nın, Rusya ile adeta bir yarış halinde olduğunu ve ilk sıralarda yer aldığını kaydetti. Geçen yıl 5,6 milyon Alman vatandaşının Türkiye'de ağırlandığına işaret eden Erdoğan, "Halklarımız arasında da güçlü ilişkiler söz konusu. Sayısı 3,5 milyona yaklaşan Türk toplumu Almanya'nın ekonomik, sosyal, kültürel hayatına ciddi katkılar sağlıyor. Ziyaretimiz, köklü ilişkilerimizde yeni bir sayfa açmak, ikili ve bölgesel işbirliğimizi geleceğe taşımak açısından büyük önem arz ediyor" ifadelerini kullandı.Görüşmelerde ikili ilişkilerin ekonomik, ticari ve insani boyutlarının yanı sıra güvenlik, savunma sanayii başta olmak üzere birçok alanı gözden geçirme fırsatı bulduklarını bildiren Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:'Ukrayna'da ne yaptılarsa İsrail'de de aynı şeyleri yapıyorlar'Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmelerde ağırlıklı olarak Gazze konusunun da yer aldığına dikkati çekerek, şöyle devam etti:Şansölye'nin basın toplantısında "Bu bizim görevimiz, İsrail'e bu mali destekleri, bu silah desteklerini veriyoruz." dediğini aktaran Erdoğan, "Bunu görüşmemizde de tekrar ederek, 'Bu destekleri vermek durumundayız. İsrail savunma konumunda.' diye konuştu. Neticede İsrail'in yaptığını nefsi müdafaa olarak kabul ediyor, Filistin'in direnişini nefsi müdafaa olarak görmüyorlar. Zaten orada ne kaldı? Gazze halkını kuzeyden güneye sürüklediler. Orada da havadan, denizden, karadan, her taraftan bombalıyorlar. Bölgede Theodor Herzl'den başlayıp hala devam eden, o topraklarda Filistinlileri yok etmek ve sıfırlamak anlayışı hakim" değerlendirmesinde bulundu.'Gazze için birçok adım atıyoruz ve bunların başında sağlık alanındaki adımlar geliyor'Cumhurbaşkanı Erdoğan, gazetecilerin sorularını da yanıtladı. Gazze'den kanser hastalarının tedavi için Ankara'ya getirilmesinin hatırlatılarak "Gazze için atılacak yeni adımların" sorulması üzerine Erdoğan, "Gazze için birçok adım atıyoruz ve bunların başında sağlık alanındaki adımlarımız geliyor. 27 kanser hastasının ülkemize getirilmesi bu işin sadece bir cüzü, yoksa hasta sayısı çok çok fazla. Cerrahi müdahale yapılacak olanlar, zaten yüzlerce ve onları henüz oradan çıkartamıyoruz. Biz diyoruz ki 'Bizim hastanelerimiz müsait. Yeter ki çıkartalım, yeter ki müsaade etsinler. Alalım onları, bizim hastanelerimizde tedavilerini yapıp gönderelim.' Biz ülkelerden bir ülke, diyarlardan bir diyar değiliz. Gönlümüz de gönül coğrafyamız da geniş" ifadelerini kullandı.Gıda, ilaç, su gibi temel ihtiyaçları karşılamak amacıyla hava ve deniz yoluyla sevkiyatlar neticesinde yüklü bir yardımı bölgeye ulaştırdıklarını vurgulayan Erdoğan, "Siyasi arenada Gazze'ye yönelik destek ve uluslararası toplumda farkındalık oluşturma çabalarımız hız kesmeden devam ediyor. Gazze için atılacak en doğru adım, bir an önce ateşkesin sağlanmasıdır ve önceliğimiz ateşkesle birlikte kalıcı barışı tesis etmek olacak. Ateşkes sağlandığı takdirde İsrail'in sebep olduğu yıkımı tazmin etmesi için ne gerekiyorsa yapacağız. Gazze'deki hasar görmüş altyapıyı yeniden inşa etmek, yıkılan okullar, hastaneler, su ve enerji tesislerinin yeniden yapılması için çaba harcayacağız. Ateşkesin sağlanmasının ardından Gazze halkının yaşam koşullarını iyileştirmek, umutlarını yeşertmek için elimizden geleni yapacağız. Dünya Gazze'ye yüz çevirse de Türkiye olarak mazlumların yanında yer aldık, almaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.'Refah sınır kapısının açık tutulması son derece önemlidir'Erdoğan, bir gazetecinin, "İsrail'in tehdidine rağmen yardımların ulaştırılması amacıyla Gazze'deki Refah Sınır Kapısı'nın açık tutulması mümkün olabilir mi? Bu konuda Mısır başta olmak üzere bölge ülkeleri cesaretlendirilebilir mi sizce?" sorusunu şöyle yanıtladı:Türkiye'nin çabalarıyla, İslam İşbirliği Teşkilatının bildirisine, İsrail yetkililerinin tehdit olarak öne sürdüğü nükleer silahlarının araştırılıp, dünya gündemine getirilmesi maddesinin girdiği anımsatılarak, "Netanyahu da bundan rahatsız oldu, Arap liderlerini 'Çıkarlarınızı korumak istiyorsanız susun' diye tehdit etti. Siz de grup toplantısında 'Elinde atom bombası var mı yok mu?' diye sordunuz. Cevap verebilir mi bu soruya Netanyahu? Şayet veremezse, Uluslararası Atom Enerji Ajansının iddiaları araştırmasını sağlamak için nasıl bir yol izlenebilir?" sorusu üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şu an itibarıyla bini aşkın avukat Uluslararası Ceza Mahkemesine bu savaş suçlarının sorgulanmasına yönelik, soruşturma açılması için başvuru yaptı ve bu başvurular devam ediyor" dedi.'İsrail'in nükleer silahları şüpheye yer bırakmayacak biçimde denetlenmelidir'Erdoğan, diğer taraftan da İsrail'in Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması'na taraf olmadığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:'Netanyahu gidicidir, kurtuluyoruz'"Netanyahu'ya 'gidicisin' dediniz. Ne durumda Netanyahu'nun hali? Gelişmeler ne gösteriyor Netenyahu için?" sorusu üzerine Erdoğan, "Netanyahu gidicidir, kurtuluyoruz. İnşallah İsrail de kurtulacak ondan, tüm dünya Yahudileri de kurtulacak" diye konuştu.Şu anda kendi ülkesinde halkın yüzde 60-70'inin Netanyahu'nun karşısında olduğunu ifade eden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:'İsrail bu suçları taammüden işlemiştir'İsrail'in, Hamas'ın karargahı olduğu gerekçesiyle Gazze'deki Şifa Hastanesini vurduğu ve Netanyahu'nun "Giremezsiniz dediler, girdik" açıklamasının hatırlatılması ve "Amerika Birleşik Devletleri’nin de bu istihbaratlarla hastane bombalanmasına yol verdiği ortaya çıkıyor. Tüm bunları nasıl değerlendirirsiniz?" sorusu üzerine Erdoğan, şunları söyledi:İletişim Başkanlığı bünyesindeki Dezenformasyonla Mücadele Merkezi aracılıyla 7 Ekim'den itibaren hızlı şekilde İsrailli yetkililerin söylediği yalanları ifşa edip, gerçeğini paylaştıklarını ve bunu uluslararası medyaya hızlı şekilde ilettiklerini anlatan Erdoğan, şöyle devam etti:'İsraillilerin de Filistinlilerin de esir tutulmasını istemeyiz'Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, İsrailli rehinelerin ailelerinin yazdığı yardım çağrısı içeren mektup hatırlatıldı, "Bir insani müdahalede bulunma imkanınız olabilir mi rehinelerden haber almamız hatta kurtarılması noktasında?" sorusu yöneltildi."Hamas'ın elinde tuttuğu İsraillilerin ailelerince tarafıma yazılmış mektupta bizim yakınlarının salıverilmesi ile ilgili devreye girmemiz talep ediliyor. Biz İsraillilerin de Filistinlilerin de esir tutulmasını istemeyiz" ifadelerini kullanan Erdoğan, Hamas'ın bu rehineleri bırakmamak gibi bir bakış açısı bulunmadığını ifade etti.Erdoğan, şöyle konuştu:'Tarihsel sorumluluğumuzun bilincindeyiz'Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Filistin meselesini bu denli savunan Türkiye gibi bir ülke ve sizin gibi bir lider var mı? 'O da benim ve bizim gibi bu işe asılıyor' diyebileceğiniz biri var mı?" sorusu üzerine, herkesin elinden geldiğince bir şeyler yapmaya gayret ettiğini belirtti.Türkiye'nin bu haklı davaya tam desteğinin Filistin'in sesinin duyulmasını sağladığını aktaran Erdoğan, "Bizler tarihsel sorumluluğumuzun bilincindeyiz ve buna uygun hareket ediyoruz. Niyetimiz halis olduğu için ortaya koyduğumuz tezlerin haklılığına itibar da o derecede artıyor" diye konuştu.En son İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Ortak Zirvesi'nde de yine bu itibarın sonuçlarını gördüklerini dile getiren Erdoğan, zirvenin sonuç bildirgesini Türkiye'nin önerileri ve tezlerinin şekillendirmesini son derece kıymetli bulduğunu belirtti.Erdoğan, "Artık hemen hemen her konuda Türkiye'nin ne dediğine tüm dünya bakıyor. Biz de milletimizden aldığımız güçle, Türkiye'nin itibarına yakışır çıkışlar yapıyoruz. Bizim sesimizin gür olmasının temel dayanağı, arkamızda dimdik duran milletimizin güveni ve sarsılmaz desteğidir. Biz bu millete bir söz verdik, dikleşmeden dik duracağız dedik. Bu ülkenin ve kardeşlerinin itibarını, onurunu asla yere düşürmeyiz, her yerde en güçlü biçimde savunuruz" ifadelerini kullandı.'Birçok ülke tarafından eleştiriliyor'"Avrupa Birliği ülkelerinin bundan sonraki tavrını Gazze konusunda özellikle nasıl değerlendiriyorsunuz? Çünkü Avrupa başkentlerinde kitlesel eylemler her geçen gün artıyor" sorusu üzerine de Erdoğan, şunları kaydetti:'Türkiye, gücünü de tüm imkanlarını da insanlık onuru için kullanır'Bir gazetecinin, "Malumunuz İsrail'in zulmü ortada. Netanyahu'nun aslında bu yöntemlerini açıklama yolu da ilginç kehanetler üzerinden ilerliyor. Dolayısıyla siz de geçtiğimiz günlerde 'güçlü olmazsak bizi bu topraklarda yaşatmazlar' dediniz. Çok önemli bir ifadeydi. Son dönemde Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, MİT, İçişleri Bakanlığı, Emniyet'ten çok yönlü ve çok boyutlu operasyonlar görüyoruz. Türkiye neye hazırlanıyor bölgesel ve küresel olarak?" sorusuna Erdoğan, şu yanıtı verdi:'Biz düşmanları azaltalım, dostları çoğaltalım istiyoruz'Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in, yaptıkları görüşme sonrası, "Türkiye ile işbirliği şart" açıklaması ve önümüzdeki günlerde yapılması planlanan Yunanistan ziyareti hatırlatılarak, sorunların çözümünde ve işbirliğinde sürpriz bir adım olup olmayacağı sorulan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yapacağımız işbirliği konferansıyla bunları konuşacağız. Temenni ederim ki aynen dediği gibi olur ve Yunanistan'la ilişkilerimiz daha iyi bir noktaya ulaşır. Yeni bir süreci temennim odur ki inşallah başlatırız" değerlendirmesinde bulundu.Düşmanları azaltmak ve dostları çoğaltmak istediklerinin altını çizen Erdoğan, "Bölgenin iki önemli ve komşu ülkesi olarak çıkarlarımızın aynı doğrultuda olması gayet normal. Bazı konulardaki görüş ayrılıklarımızı, diyaloğu önceleyerek çözüme kavuşturabiliriz. Bölge ülkeleri olarak meseleye rant ve pazar mantığıyla yaklaşan üçüncü ülkeleri sürecin dışında tutarsak, çözemeyeceğimiz bir sorunumuz yok" ifadesini kullandı.'Uçakları bize verirlerse verirler, vermezlerse çalacağımız kapı mı yok'Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in "Eurofighter" konusundaki açıklamasının ardından Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile düzenledikleri ortak basın toplantısından sonra görüşleri sorulan Erdoğan, şunları söyledi:Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir basın mensubunun, Almanya'daki FETÖ üyesi kişiler anımsatılarak, bu konudaki mücadele sürecinin nasıl ilerleyeceğine yönelik sorusu üzerine, "Biz bu ülkelere her görüşmemizde PKK/YPG dahil bütün bu terör örgütlerinin ülkelerindeki örgütlenmesini anlatıyoruz, FETÖ'yü anlatıyoruz. Ama bütün bunlara rağmen bazı ülkeler olumlu cevap veriyor ama geneli itibarıyla bakıyorsun hepsi anlattıklarımızı görmüyor, duymuyor. Bu konuda istihbaratımız çalışıyor" açıklamasında bulundu. Erdoğan, şunları kaydetti:'50+1 şartının değişmesi konusunda aynı fikirdeyim, isabetli olur'Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yeni ve sivil anayasa vurgusu yapıyorsunuz. Meclis aritmetiği eğer referandum sınırlarında olursa yerel seçimde örneğin vatandaşın önüne bir de referandum sandığı gelme ihtimali var mı? Ayrıca geride kalan seçimler öncesinde bir yayın sırasında size '50+1 değişir mi?' diye sormuştum. Siz de değişmesinden yana olduğunuzu ifade etmiştiniz. Hala aynı fikirde misiniz?" sorusunu, şöyle cevapladı:

