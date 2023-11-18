https://sputniknews.com.tr/20231118/cumhurbaskani-erdogan-milli-turk-talebe-birligi-62-genel-kurulunda-konusuyor--1077531205.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Haçlılar ve emperyalistler İsrail'de bir arada duruyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Haçlılar ve emperyalistler İsrail'de bir arada duruyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve devlet yetkilileri, Milli Türk Talebe Birliği'nin (MTTB) Genel Kurulu'nda konuşmalar gerçekleştiriyor. 18.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-18T15:41+0300
2023-11-18T15:41+0300
2023-11-18T16:45+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
akp
ak parti
cumhurbaşkanı
milli türk talebe birliği (mttb)
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, katıldığı MTTB Genel Kurulu'nda konuşuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "MTTB yaklaşık 107 yıllık tarihe sahip, tarihimizin en önemli kuruluşlarından biri olmuştur. Bunun örneğini Hatay sorununda, Bulgaristan Türkleri konusunda ve daha birçok konuda yıllardır kendini göstermektedir. Elhamdülillah, Ayasofya'yı açmak bize nasip oldu" dedi. Erdoğan'ın Gazze ile ilgili konuşmasında öne çıkan maddeler:
https://sputniknews.com.tr/20231118/musk-nehirden-denize-filistin-ozgur-olacak-ve-dekolonizasyon-sozleri-xte-yasaklanacak-1077528357.html
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recep tayyip erdoğan, akp, ak parti, cumhurbaşkanı, milli türk talebe birliği (mttb)
recep tayyip erdoğan, akp, ak parti, cumhurbaşkanı, milli türk talebe birliği (mttb)
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Haçlılar ve emperyalistler İsrail'de bir arada duruyor
15:41 18.11.2023 (güncellendi: 16:45 18.11.2023)
Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve devlet yetkilileri, Milli Türk Talebe Birliği'nin (MTTB) Genel Kurulu'nda konuşmalar gerçekleştiriyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, katıldığı MTTB Genel Kurulu'nda konuşuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "MTTB yaklaşık 107 yıllık tarihe sahip, tarihimizin en önemli kuruluşlarından biri olmuştur. Bunun örneğini Hatay sorununda, Bulgaristan Türkleri konusunda ve daha birçok konuda yıllardır kendini göstermektedir. Elhamdülillah, Ayasofya'yı açmak bize nasip oldu" dedi.
Erdoğan'ın Gazze ile ilgili konuşmasında öne çıkan maddeler:
İsrail'de neler olduğunu görüyoruz, müslümanlar buna layık mı? Değil. Bütün Batı dünyası, haçlı emperyalist yapı bir arada. Dün akşamki (Almanya) ziyaretimde de ne yazık ki bunları gördüm. Cumhurbaşkanında da bunu gördüm.
Yatıyorlar, kalkıyorlar, Hamas'da Hamas. 7 Ekim'de yaşananlar bu hali tetikledi diyorlar. Şu an 13 bin çocuk, kadın, yaşlı öldürüldü. Bunu neden konuşmuyorsunuz? İsrail'in elinde 10 bine yakın rehine var. Almanya olarak onları verme adımını atın. Biz de şu anda Hamas'ın elindekileri almanın gayreti içerisine girelim.
Ateş çemberini körükleyenlerin amacı Türkiye'nin hedeflerinin önüne geçmek ama müsaade etmeyeceğiz.
2 bini aşkın avukatla bu soykırımın, gerekli olan yerlere, şikayetini yapacağız. Bunun takipçisi olacağız, bunu yarı yolda bırakamayız, bu bedel ödenecek
Bugün İsrail, Gazze ve diğer Filistin şehirlerinde hunharca insan öldürebiliyorsa bunun sebebi onun gücü değil İslam aleminin dağınıklığıdır.