https://sputniknews.com.tr/20231118/cumhurbaskani-erdogan-milli-turk-talebe-birligi-62-genel-kurulunda-konusuyor--1077531205.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Haçlılar ve emperyalistler İsrail'de bir arada duruyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Haçlılar ve emperyalistler İsrail'de bir arada duruyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve devlet yetkilileri, Milli Türk Talebe Birliği'nin (MTTB) Genel Kurulu'nda konuşmalar gerçekleştiriyor. 18.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-18T15:41+0300

2023-11-18T15:41+0300

2023-11-18T16:45+0300

türkiye

recep tayyip erdoğan

akp

ak parti

cumhurbaşkanı

milli türk talebe birliği (mttb)

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, katıldığı MTTB Genel Kurulu'nda konuşuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "MTTB yaklaşık 107 yıllık tarihe sahip, tarihimizin en önemli kuruluşlarından biri olmuştur. Bunun örneğini Hatay sorununda, Bulgaristan Türkleri konusunda ve daha birçok konuda yıllardır kendini göstermektedir. Elhamdülillah, Ayasofya'yı açmak bize nasip oldu" dedi. Erdoğan'ın Gazze ile ilgili konuşmasında öne çıkan maddeler:

https://sputniknews.com.tr/20231118/musk-nehirden-denize-filistin-ozgur-olacak-ve-dekolonizasyon-sozleri-xte-yasaklanacak-1077528357.html

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recep tayyip erdoğan, akp, ak parti, cumhurbaşkanı, milli türk talebe birliği (mttb)