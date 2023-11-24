https://sputniknews.com.tr/20231124/fahrettin-altun-israil-gazze-konusunda-batiya-santaj-yapiyor-1077749108.html
Fahrettin Altun: İsrail, Gazze konusunda Batı'ya şantaj yapıyor
Fahrettin Altun: İsrail, Gazze konusunda Batı'ya şantaj yapıyor
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi'ne (Stratcom... 24.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-24T15:03+0300
2023-11-24T15:03+0300
2023-11-24T15:03+0300
israil- filistin çatışması
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cumhurbaşkanlığı iletişim başkanlığı
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israil-filistin sorunu
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şantaj
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi konusundaki tutumları nedeniyle bazı Batılı ülkelere şantaj yaptığını söyledi.Altun, bu sürecin en önemli işbirlikçilerinin Batılı dev medya şirketleri ve sosyal medya platformları olduğunu vurgulayarak, "Söz konusu çabayla uyumlu bir şekilde birçok ülke, birçok aktör İsrail tarafından açık ya da örtülü bir şekilde şantaja maruz bırakılmaktadır. İsrail'in cinayetlerinden bahsettiğinizde sizi antisemitizmle suçlamaktadırlar. Filistinlilerin yaşam hakkını savunduğunuzda İsrail'in yok edilmesini savunduğunuzu iddia etmektedirler. Gazze'de yaşanan katliama ses çıkardığınızda sizi Yahudi soykırımına duyarsız kalmakla itham edebilmektedirler" diye konuştu.Altun, Gazze Şeridi de dahil olmak üzere yaşanan bir dizi krizin mevcut uluslararası sistemin etkisizliğini ortaya koyduğunu söyleyerek hibrit tehditlerle daha da şiddetlenen aktif dezenformasyon kampanyaları doğrultusunda bir 'hakikat krizi' ortaya çıktığını belirtti.Altun, açıklamasında bu krizin küresel anlamda demokrasi kriziyle de birleştiğini vurguladı.Altun, 47 gündür Gazze'de yaşananların, İsrail'in Gazze şeridine yönelik vicdandan ve izandan yoksun saldırılarının uluslararası sistemin krizini tescilleyen çok acı bir tabloyu karşılarına koyduğunu belirterek, şunları kaydetti:Altun, İsrail'in faşist propaganda yürüttüğünü ve Filistinlileri fiziksel olarak ortadan kaldırmaya çalıştığını söyledi. Altun, bugün yaşanılan çağın savaşlar, çatışmalar, insani trajediler, küresel terör tehditleri, nükleer riskler, gıda, sağlık ve enerji krizleri gibi birçok meydan okuma ve belirsizlikle kuşatılmış durumda olduğunu dile getirdi.'Biz bu zulmü alkışlamayacağız'Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı, Ankara'nın 'dünyanın geri kalanından farklı olarak' Gazze Şeridi'ndeki soykırımı sessizce izlemeyeceğini ve Tel Aviv'in eylemlerine karşı çıkacağını vurguladı.Fahrettin Altun, sözlerini şöyle sürdürdü:Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi, yarın sona erecek.
https://sputniknews.com.tr/20231028/fahrettin-altun-gazzede-iletisimin-kesilmesi-kabul-edilemez-1076807096.html
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türkiye, fahrettin altun, cumhurbaşkanlığı iletişim başkanlığı, israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu, batı, şantaj
türkiye, fahrettin altun, cumhurbaşkanlığı iletişim başkanlığı, israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu, batı, şantaj
Fahrettin Altun: İsrail, Gazze konusunda Batı'ya şantaj yapıyor
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi'ne (Stratcom Summit’23) katıldı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi konusundaki tutumları nedeniyle bazı Batılı ülkelere şantaj yaptığını söyledi.
Altun, bu sürecin en önemli işbirlikçilerinin Batılı dev medya şirketleri ve sosyal medya platformları olduğunu vurgulayarak, "Söz konusu çabayla uyumlu bir şekilde birçok ülke, birçok aktör İsrail tarafından açık ya da örtülü bir şekilde şantaja maruz bırakılmaktadır. İsrail'in cinayetlerinden bahsettiğinizde sizi antisemitizmle suçlamaktadırlar. Filistinlilerin yaşam hakkını savunduğunuzda İsrail'in yok edilmesini savunduğunuzu iddia etmektedirler. Gazze'de yaşanan katliama ses çıkardığınızda sizi Yahudi soykırımına duyarsız kalmakla itham edebilmektedirler" diye konuştu.
Altun, Gazze Şeridi de dahil olmak üzere yaşanan bir dizi krizin mevcut uluslararası sistemin etkisizliğini ortaya koyduğunu söyleyerek hibrit tehditlerle daha da şiddetlenen aktif dezenformasyon kampanyaları doğrultusunda bir 'hakikat krizi' ortaya çıktığını belirtti.
Altun, açıklamasında bu krizin küresel anlamda demokrasi kriziyle de birleştiğini vurguladı.
Altun, 47 gündür Gazze'de yaşananların, İsrail'in Gazze şeridine yönelik vicdandan ve izandan yoksun saldırılarının uluslararası sistemin krizini tescilleyen çok acı bir tabloyu karşılarına koyduğunu belirterek, şunları kaydetti:
Daha önce elitler düzeyinde tartışılan uluslararası sistem krizi, artık dünya halklarının tecrübe ettiği, bütün boyutlarıyla takip ettiği bir meşakkate dönüştü. Çok açık ve net bir şekilde ifade etmemiz lazım, karşımızda bir paradoks, bir çelişki var. Bir yandan gerçek dünya hızla küreselleşirken, öte yandan küresel yönetişim bağlamında inşa edilen mekanizmalar günden güne işlevsiz hale geliyor. Toplumlar arası ilişkilerde karşılıklı bağımlılıklar derinleşirken krizler, tehditler ve sorunlar da küreselleşiyor. Tam da bu ortamda, konvansiyonel çatışmalara ve küresel krizlere yeni bir meydan okuma eklendi.
Altun, İsrail'in faşist propaganda yürüttüğünü ve Filistinlileri fiziksel olarak ortadan kaldırmaya çalıştığını söyledi. Altun, bugün yaşanılan çağın savaşlar, çatışmalar, insani trajediler, küresel terör tehditleri, nükleer riskler, gıda, sağlık ve enerji krizleri gibi birçok meydan okuma ve belirsizlikle kuşatılmış durumda olduğunu dile getirdi.
'Biz bu zulmü alkışlamayacağız'
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı, Ankara'nın 'dünyanın geri kalanından farklı olarak' Gazze Şeridi'ndeki soykırımı sessizce izlemeyeceğini ve Tel Aviv'in eylemlerine karşı çıkacağını vurguladı.
Fahrettin Altun, sözlerini şöyle sürdürdü:
İsrail tam anlamıyla bir faşist propaganda yöntemi uygulamaktadır. Bugünün faşistleri, dünün faşist propaganda yöntemlerini aynen tekrar etmekte, geçmişte Yahudileri kurbanlaştıranlar, bugün Müslümanları kurban haline getirmeye çalışmaktadırlar. Dahası, bugün kurbanın kendini kınaması, dünyanın da zulme karşı sessiz kalması beklenmektedir. Biz, bu zulme karşı sessiz kalmayacağız, beklendiği gibi bu zulmü alkışlamayacağız. Bu zulme karşı, bütün gücümüzle gayretimizle Sayın Cumhurbaşkanı'mızın öncülüğünde hakikat ve adalet mücadelesiyle gayretle karşı çıkacağız, mücadelemizi devam ettireceğiz."
Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi, yarın sona erecek.