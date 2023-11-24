https://sputniknews.com.tr/20231124/fahrettin-altun-israil-gazze-konusunda-batiya-santaj-yapiyor-1077749108.html

Fahrettin Altun: İsrail, Gazze konusunda Batı'ya şantaj yapıyor

Fahrettin Altun: İsrail, Gazze konusunda Batı'ya şantaj yapıyor

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi'ne (Stratcom... 24.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-24T15:03+0300

2023-11-24T15:03+0300

2023-11-24T15:03+0300

israil- filistin çatışması

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi konusundaki tutumları nedeniyle bazı Batılı ülkelere şantaj yaptığını söyledi.Altun, bu sürecin en önemli işbirlikçilerinin Batılı dev medya şirketleri ve sosyal medya platformları olduğunu vurgulayarak, "Söz konusu çabayla uyumlu bir şekilde birçok ülke, birçok aktör İsrail tarafından açık ya da örtülü bir şekilde şantaja maruz bırakılmaktadır. İsrail'in cinayetlerinden bahsettiğinizde sizi antisemitizmle suçlamaktadırlar. Filistinlilerin yaşam hakkını savunduğunuzda İsrail'in yok edilmesini savunduğunuzu iddia etmektedirler. Gazze'de yaşanan katliama ses çıkardığınızda sizi Yahudi soykırımına duyarsız kalmakla itham edebilmektedirler" diye konuştu.Altun, Gazze Şeridi de dahil olmak üzere yaşanan bir dizi krizin mevcut uluslararası sistemin etkisizliğini ortaya koyduğunu söyleyerek hibrit tehditlerle daha da şiddetlenen aktif dezenformasyon kampanyaları doğrultusunda bir 'hakikat krizi' ortaya çıktığını belirtti.Altun, açıklamasında bu krizin küresel anlamda demokrasi kriziyle de birleştiğini vurguladı.Altun, 47 gündür Gazze'de yaşananların, İsrail'in Gazze şeridine yönelik vicdandan ve izandan yoksun saldırılarının uluslararası sistemin krizini tescilleyen çok acı bir tabloyu karşılarına koyduğunu belirterek, şunları kaydetti:Altun, İsrail'in faşist propaganda yürüttüğünü ve Filistinlileri fiziksel olarak ortadan kaldırmaya çalıştığını söyledi. Altun, bugün yaşanılan çağın savaşlar, çatışmalar, insani trajediler, küresel terör tehditleri, nükleer riskler, gıda, sağlık ve enerji krizleri gibi birçok meydan okuma ve belirsizlikle kuşatılmış durumda olduğunu dile getirdi.'Biz bu zulmü alkışlamayacağız'Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı, Ankara'nın 'dünyanın geri kalanından farklı olarak' Gazze Şeridi'ndeki soykırımı sessizce izlemeyeceğini ve Tel Aviv'in eylemlerine karşı çıkacağını vurguladı.Fahrettin Altun, sözlerini şöyle sürdürdü:Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi, yarın sona erecek.

https://sputniknews.com.tr/20231028/fahrettin-altun-gazzede-iletisimin-kesilmesi-kabul-edilemez-1076807096.html

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