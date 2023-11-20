Erdoğan: Kimi Batılı güçler, bölgemizde yepyeni bir dönemin başladığını halen idrak edemiyor
18:54 20.11.2023 (güncellendi: 19:18 20.11.2023)
© AA / Murat KulaErdoğan
© AA / Murat Kula
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Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Erdoğan “Kimi Batılı güçler, Karabağ Savaşı'yla birlikte bölgemizde artık yepyeni bir dönemin başladığını halen idrak edemiyor" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:
"Ermenistan’ı yıllarca kışkırtarak bu coğrafyada yaşayan tüm insanların acıları, sıkıntıları ve kavgaları üzerinden kendilerine rant devşirenler aslında en büyük zararı Ermenilere verdiler. Buradan bir kez daha Ermenistan’a Azerbaycanlı kardeşlerimizin uzattığı barış elini tutması çağrısında bulunuyorum.
TOGG’un üretimi ve satışa başlamasıyla yeni gelişen elektrikli araçlar alanında kendi markamızla küresel rekabetteki yerimizi aldık. Birilerinin ‘bunun fabrikası nerede?' diyerek akıllarınca dalga geçtiği TOGG şimdiye kadar 12 bine yakın teslimat yaptı.
Gazzeli kardeşlerimiz için toplam 800 tona varan insani yardım malzemesini bölgeye sevk ettik.
Her kim Türkiye'yi soydaşlarının derdine sırtını dönmekle itham ediyorsa çok açık söylüyorum ya gafildir ya cahildir ya da yabancı güçler namına çalışan bir beşinci kol elemanıdır.
Türkiye olarak sadece sınırlarımız içerisinde değil, yurtdışında da mazlumun, mağdurun, ezilenlerin, zulme ve baskıya uğrayanların yanındayız. Tarih boyunca olduğu gibi günümüzde de Türk özlenendir, gözlenendir, mazlum ve mağdurların hamisidir. Türkiye, tarihî misyonunu ‘neme lazımcılık yaparak’ değil başı dara düşenlere kucak açarak yerine getirebilir.