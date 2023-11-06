https://sputniknews.com.tr/20231106/iran-disisleri-bakani-abdullahiyan-abd-bize-ateskes-mesaji-gonderdi-1077128157.html
İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan: ABD, bize ateşkes mesajı gönderdi
İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan: ABD, bize ateşkes mesajı gönderdi
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan "ABD, başka bir ülke aracılığıyla bize ateşkes istediği yönünde mesaj gönderdi. Ancak uygulamada Gazze'deki... 06.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-06T19:17+0300
2023-11-06T19:17+0300
2023-11-06T19:17+0300
hüseyin emir abdullahiyan
dünya
abd
iran
ateşkes
antony blinken
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İran, ABD’nin kendilerine İsrail ve Filistin arasında ateşkes istediklerine dair mesaj gönderdiğini açıkladı.İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan gazetecilere yaptığı açıklamada, "ABD, 3 gün önce başka bir ülke aracılığıyla bize ateşkes istediği yönünde mesaj gönderdi. Ancak uygulamada Gazze'deki soykırımı ve savaş suçlarını destekliyorlar" dedi. ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ın Irak ziyaretini değerlendiren Abdullahiyan, Blinken'ın başkent Bağdat'ta çelik yelek giyerek görüntü vermesini eleştirerek, "Bu, ABD'nin bölgedeki gerçek rolünü göstermektedir. ABD'nin kısa zaman içerisinde bölgedeki politikasından vazgeçmesini ve işgalci rejimi desteklemeyi bırakmasını umuyoruz" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20231105/abd-disisleri-bakani-blinken-bu-sefer-irakta-1077105323.html
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hüseyin emir abdullahiyan, abd, iran, ateşkes, antony blinken
hüseyin emir abdullahiyan, abd, iran, ateşkes, antony blinken
İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan: ABD, bize ateşkes mesajı gönderdi
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İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan "ABD, başka bir ülke aracılığıyla bize ateşkes istediği yönünde mesaj gönderdi. Ancak uygulamada Gazze'deki soykırımı ve savaş suçlarını destekliyorlar" dedi.
İran, ABD’nin kendilerine İsrail ve Filistin arasında ateşkes istediklerine dair mesaj gönderdiğini açıkladı.
İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan gazetecilere yaptığı açıklamada, "ABD, 3 gün önce başka bir ülke aracılığıyla bize ateşkes istediği yönünde mesaj gönderdi. Ancak uygulamada Gazze'deki soykırımı ve savaş suçlarını destekliyorlar" dedi.
ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ın Irak ziyaretini değerlendiren Abdullahiyan, Blinken'ın başkent Bağdat'ta çelik yelek giyerek görüntü vermesini eleştirerek, "Bu, ABD'nin bölgedeki gerçek rolünü göstermektedir. ABD'nin kısa zaman içerisinde bölgedeki politikasından vazgeçmesini ve işgalci rejimi desteklemeyi bırakmasını umuyoruz" ifadelerini kullandı.