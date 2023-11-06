https://sputniknews.com.tr/20231106/iran-disisleri-bakani-abdullahiyan-abd-bize-ateskes-mesaji-gonderdi-1077128157.html

İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan: ABD, bize ateşkes mesajı gönderdi

İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan: ABD, bize ateşkes mesajı gönderdi

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan "ABD, başka bir ülke aracılığıyla bize ateşkes istediği yönünde mesaj gönderdi. Ancak uygulamada Gazze'deki... 06.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-06T19:17+0300

2023-11-06T19:17+0300

2023-11-06T19:17+0300

hüseyin emir abdullahiyan

dünya

abd

iran

ateşkes

antony blinken

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İran, ABD’nin kendilerine İsrail ve Filistin arasında ateşkes istediklerine dair mesaj gönderdiğini açıkladı.İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan gazetecilere yaptığı açıklamada, "ABD, 3 gün önce başka bir ülke aracılığıyla bize ateşkes istediği yönünde mesaj gönderdi. Ancak uygulamada Gazze'deki soykırımı ve savaş suçlarını destekliyorlar" dedi. ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ın Irak ziyaretini değerlendiren Abdullahiyan, Blinken'ın başkent Bağdat'ta çelik yelek giyerek görüntü vermesini eleştirerek, "Bu, ABD'nin bölgedeki gerçek rolünü göstermektedir. ABD'nin kısa zaman içerisinde bölgedeki politikasından vazgeçmesini ve işgalci rejimi desteklemeyi bırakmasını umuyoruz" ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20231105/abd-disisleri-bakani-blinken-bu-sefer-irakta-1077105323.html

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hüseyin emir abdullahiyan, abd, iran, ateşkes, antony blinken