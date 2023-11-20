https://sputniknews.com.tr/20231120/israil-basini-idf-hazirligi-yapilan-hamas-saldirisina-iliskin-istihbarat-verilerini-dikkate-almadi-1077587844.html
İsrail basını: IDF, hazırlığı yapılan Hamas saldırısına ilişkin istihbarat verilerini dikkate almadı
İsrail basını: IDF, hazırlığı yapılan Hamas saldırısına ilişkin istihbarat verilerini dikkate almadı
İsrail Savunma Güçleri'nin (IDF) Gazze Şeridi ile sınır bölgesini gözlemleyen ve kadın askerlerden oluşan biriminin bölgedeki şüpheli faaliyetler konusunda... 20.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-20T17:28+0300
2023-11-20T17:28+0300
2023-11-20T17:28+0300
israil- filistin çatışması
israil
israil-filistin
gazze
gazze şeridi
israil ordusu
israil savunma kuvvetleri (idf)
filistin
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İsrail'in Haaretz gazetesinin IDF'e bağlı kadın askerlerin anlattıklarına dayandırdığı habere göre, Gazze Şeridi ile sınır bölgesini gözlemleyen ve kadın askerlerden oluşan biriminin bölgedeki şüpheli faaliyetler konusunda subayları uyardı, fakat bildirileri dikkate alınmadı.Haberde, “Bu sadece genç kızlardan ve genç kadın komutanlardan oluşan bir birlik. Eğer bu ekranlarda erkekler oturuyor olsaydı, her şeyin farklı olacağından hiç şüphe yok” ifadelerine yer verildi.Komuta kademesinin böylece sınır kontrol ekibinden gelen uyarıları dikkate almadığı vurgulanan yazıda, raporlarda Hamas savaşçılarının engelleri aşmaya yönelik hazırlık yaptıklarına ve kameraları devre dışı bırakacak aygıtlar varlığına dair bilgilerin yer aldığına dikkat çekildi.Gazeteye konuşan kadın askerlerden biri, “IDF bizi kolay bir av olarak orada bıraktı. Savaşçıların en azından silahları vardı ve kahraman olarak öldüler. Kadın istihbaratçılar ise ordu tarafından terk edildi ve kendilerini savunma imkanı bulamadan öylece öldürüldü” ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20231115/israil-hamas-ile-50-israilli-rehinenin-birakilmasini-kapsayan-esir-takasi-teklifini-reddetti-1077430758.html
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israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, israil ordusu, israil savunma kuvvetleri (idf), filistin
israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, israil ordusu, israil savunma kuvvetleri (idf), filistin
İsrail basını: IDF, hazırlığı yapılan Hamas saldırısına ilişkin istihbarat verilerini dikkate almadı
İsrail Savunma Güçleri'nin (IDF) Gazze Şeridi ile sınır bölgesini gözlemleyen ve kadın askerlerden oluşan biriminin bölgedeki şüpheli faaliyetler konusunda subayları uyardığı, ancak bildirilerinin dikkate alınmadığı öğrenildi.
İsrail'in Haaretz gazetesinin IDF'e bağlı kadın askerlerin anlattıklarına dayandırdığı habere göre, Gazze Şeridi ile sınır bölgesini gözlemleyen ve kadın askerlerden oluşan biriminin bölgedeki şüpheli faaliyetler konusunda subayları uyardı, fakat bildirileri dikkate alınmadı.
Haberde, “Bu sadece genç kızlardan ve genç kadın komutanlardan oluşan bir birlik. Eğer bu ekranlarda erkekler oturuyor olsaydı, her şeyin farklı olacağından hiç şüphe yok” ifadelerine yer verildi.
Komuta kademesinin böylece sınır kontrol ekibinden gelen uyarıları dikkate almadığı vurgulanan yazıda, raporlarda Hamas savaşçılarının engelleri aşmaya yönelik hazırlık yaptıklarına ve kameraları devre dışı bırakacak aygıtlar varlığına dair bilgilerin yer aldığına dikkat çekildi.
Gazeteye konuşan kadın askerlerden biri, “IDF bizi kolay bir av olarak orada bıraktı. Savaşçıların en azından silahları vardı ve kahraman olarak öldüler. Kadın istihbaratçılar ise ordu tarafından terk edildi ve kendilerini savunma imkanı bulamadan öylece öldürüldü
” ifadelerini kullandı.