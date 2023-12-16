https://sputniknews.com.tr/20231216/gazzede-israil-saldirilarinda-olenlerin-sayisi-19-bini-gecti-1078534647.html

Gazze’de İsrail saldırılarında ölenlerin sayısı 19 bini geçti

Gazze’de İsrail saldırılarında ölenlerin sayısı 19 bini geçti

Filistin Sağlık Bakanlığı, 7 Ekim’den bu yana İsrail’in Gazze Şeridi ve Batı Şeria’ya yönelik devam eden saldırılarında 19 bin 88 kişinin hayatını kaybettiğini... 16.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-16T22:06+0300

2023-12-16T22:06+0300

2023-12-16T22:06+0300

israil- filistin çatışması

gazze

gazze şeridi

filistin sağlık bakanlığı

batı şeria

batış şeria

batı şeria duvarı

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Filistin Sağlık Bakanlığı’nın açıklamasında, 7 Ekim’den bu yana İsrail’in Gazze Şeridi ve Batı Şeria’ya yönelik saldırıların hayatını kaybedenlerin sayısı 19 bin 88’e çıktı. Ölenlerin yaklaşık yüzde 70’inin kadın ve çocuk olduğu kaydedildi.Açıklamada, Gazze Şeridi’nde şu anda 36 hastaneden sadece 11’inin faaliyet gösterdiği ifade edildi.Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 'Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme' gerekçesiyle İsrail’e 7 Ekim’de kapsamlı saldırı düzenledi. Saldırıda, 310’dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu.Bunun üzerine İsrail, Gazze Şeridi’nde geniş kapsamlı askeri harekat başlattı. Harekat kapsamında Gazze Şeridi’ndeki yerleşim bölgelerine yoğun hava saldırıları gerçekleştirildiği ve kara operasyonları düzenlendi. Bölgeyi tam abluka altına alan İsrail, Gazze Şeridi’ne su, gıda, elektrik, ilaç ve yakıt tedarikini durdurdu.Çatışmalara 24 Kasım’da 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan ‘insani ara’da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı.İnsani ara bittikten sonra İsrail yoğun saldırılarına devam etti.

https://sputniknews.com.tr/20231216/hamas-olen-israilli-esirlerin-olaydan-onceki-ve-sonraki-goruntulerini-paylasti-zaman-tukeniyor-1078533287.html

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gazze şeridi

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gazze, gazze şeridi, filistin sağlık bakanlığı, batı şeria, batış şeria, batı şeria duvarı