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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20231221/israil-ve-hamas-ateskes-gorusmelerine-yeniden-basladi-1078679388.html
İsrail ve Hamas ateşkes görüşmelerine yeniden başladı
İsrail ve Hamas ateşkes görüşmelerine yeniden başladı
Filistin'in Viyana Büyükelçisi, İsrail ve Hamas arasında çatışmalara ara verilmesine ilişkin görüşmelerin yeniden başladığını belirtti. 21.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-21T12:09+0300
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israil- filistin çatışması
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Filistin'in Viyana Büyükelçisi Salah Abdel Şafi Sputnik'e yaptığı açıklamada, İsrail ile Hamas Gazze Şeridi'nde ateşkes görüşmelerinin yeniden başladığını ancak tarafların pozisyonlarının birbirinden çok uzak olduğunu söyledi.Daha önce Mısırlı güvenlik kaynakları İsrail ve Hamas'ın Gazze Şeridi'nde ateşkesi görüşmeye açık olduğu ancak taraflar arasında ayrıntılar konusunda anlaşmazlıkların sürdüğü belirtilmişti.Şafi yaptığı açıklamada, "Evet, bu daha çok medyada yer alan bir haber. Ancak gerçek şu ki görüşmeler devam ediyor. Arabulucular var. Bunların başında Katar, Mısır ve Amerikalılar geliyor. Yani evet, müzakereler yeniden başladı ama pozisyonlar birbirinden çok uzak" sözlerine yer verdi.
https://sputniknews.com.tr/20231219/israil-cumhurbaskani-herzog-rehineler-karsiliginda-yeni-bir-ateskese-haziriz-1078615013.html
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İsrail ve Hamas ateşkes görüşmelerine yeniden başladı

12:09 21.12.2023
© AP Photo / Lindsey Wassonİsrail Gazze insani yardım saldırı Gazze Şeridi İsrail ordusu
İsrail Gazze insani yardım saldırı Gazze Şeridi İsrail ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 21.12.2023
© AP Photo / Lindsey Wasson
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Filistin'in Viyana Büyükelçisi, İsrail ve Hamas arasında çatışmalara ara verilmesine ilişkin görüşmelerin yeniden başladığını belirtti.
Filistin'in Viyana Büyükelçisi Salah Abdel Şafi Sputnik'e yaptığı açıklamada, İsrail ile Hamas Gazze Şeridi'nde ateşkes görüşmelerinin yeniden başladığını ancak tarafların pozisyonlarının birbirinden çok uzak olduğunu söyledi.
Daha önce Mısırlı güvenlik kaynakları İsrail ve Hamas'ın Gazze Şeridi'nde ateşkesi görüşmeye açık olduğu ancak taraflar arasında ayrıntılar konusunda anlaşmazlıkların sürdüğü belirtilmişti.
Şafi yaptığı açıklamada, "Evet, bu daha çok medyada yer alan bir haber. Ancak gerçek şu ki görüşmeler devam ediyor. Arabulucular var. Bunların başında Katar, Mısır ve Amerikalılar geliyor. Yani evet, müzakereler yeniden başladı ama pozisyonlar birbirinden çok uzak" sözlerine yer verdi.
İsrail Devlet Başkanı Isaac Herzog - Sputnik Türkiye, 1920, 19.12.2023
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İsrail Cumhurbaşkanı Herzog: Rehineler karşılığında yeni bir ateşkese hazırız
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