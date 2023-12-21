https://sputniknews.com.tr/20231221/israil-ve-hamas-ateskes-gorusmelerine-yeniden-basladi-1078679388.html
İsrail ve Hamas ateşkes görüşmelerine yeniden başladı
İsrail ve Hamas ateşkes görüşmelerine yeniden başladı
Filistin'in Viyana Büyükelçisi, İsrail ve Hamas arasında çatışmalara ara verilmesine ilişkin görüşmelerin yeniden başladığını belirtti. 21.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-21T12:09+0300
2023-12-21T12:09+0300
2023-12-21T12:09+0300
israil- filistin çatışması
filistin
israil-filistin
israil-filistin sorunu
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katar
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abd
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Filistin'in Viyana Büyükelçisi Salah Abdel Şafi Sputnik'e yaptığı açıklamada, İsrail ile Hamas Gazze Şeridi'nde ateşkes görüşmelerinin yeniden başladığını ancak tarafların pozisyonlarının birbirinden çok uzak olduğunu söyledi.Daha önce Mısırlı güvenlik kaynakları İsrail ve Hamas'ın Gazze Şeridi'nde ateşkesi görüşmeye açık olduğu ancak taraflar arasında ayrıntılar konusunda anlaşmazlıkların sürdüğü belirtilmişti.Şafi yaptığı açıklamada, "Evet, bu daha çok medyada yer alan bir haber. Ancak gerçek şu ki görüşmeler devam ediyor. Arabulucular var. Bunların başında Katar, Mısır ve Amerikalılar geliyor. Yani evet, müzakereler yeniden başladı ama pozisyonlar birbirinden çok uzak" sözlerine yer verdi.
https://sputniknews.com.tr/20231219/israil-cumhurbaskani-herzog-rehineler-karsiliginda-yeni-bir-ateskese-haziriz-1078615013.html
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filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu, israil, ateşkes, katar, mısır, abd, hamas
filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu, israil, ateşkes, katar, mısır, abd, hamas
İsrail ve Hamas ateşkes görüşmelerine yeniden başladı
Filistin'in Viyana Büyükelçisi, İsrail ve Hamas arasında çatışmalara ara verilmesine ilişkin görüşmelerin yeniden başladığını belirtti.
Filistin'in Viyana Büyükelçisi Salah Abdel Şafi Sputnik'e yaptığı açıklamada, İsrail ile Hamas Gazze Şeridi'nde ateşkes görüşmelerinin yeniden başladığını ancak tarafların pozisyonlarının birbirinden çok uzak olduğunu söyledi.
Daha önce Mısırlı güvenlik kaynakları İsrail ve Hamas'ın Gazze Şeridi'nde ateşkesi görüşmeye açık olduğu ancak taraflar arasında ayrıntılar konusunda anlaşmazlıkların sürdüğü belirtilmişti.
Şafi yaptığı açıklamada, "Evet, bu daha çok medyada yer alan bir haber. Ancak gerçek şu ki görüşmeler devam ediyor. Arabulucular var. Bunların başında Katar, Mısır ve Amerikalılar geliyor. Yani evet, müzakereler yeniden başladı ama pozisyonlar birbirinden çok uzak" sözlerine yer verdi.