https://sputniknews.com.tr/20231123/netanyahudan-mossada-hamas-liderlerini-dunyanin-neresinde-olursa-olsun-vur-emri-1077696958.html

Netanyahu’dan Mossad'a Hamas liderlerini ‘dünyanın neresinde olursa olsun’ vur emri

Netanyahu’dan Mossad'a Hamas liderlerini ‘dünyanın neresinde olursa olsun’ vur emri

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Mossad dış istihbarat servisine dünyanın hangi ülkesinde olursa olsun Filistin Hamas hareketinin liderlerine karşı... 23.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-23T10:30+0300

2023-11-23T10:30+0300

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israil- filistin çatışması

israil

israil-filistin

benyamin netanyahu

mossad

ajan

hamas

dünya

gazze

gazze şeridi

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Gazetecilerle düzenlediği basın toplantısında, “Mossad'a, Hamas liderlerine nerede olurlarsa olsunlar harekete geçmesi talimatını verdim” diyen Netanyahu’nun bu açıklamalarının, İsrail ile Hamas arasında, Katar'ın arabuluculuğunda onaylanan ‘Gazze Şeridi'nde geçici ateşkes ve İsrail hapishanelerindeki Filistinli mahkumlarla İsrailli rehineler arasında esir takası’ anlaşması sonrası gelmesi dikkat çekti.Netanyahu, Hamas Hareketi ile yapılan esir takası anlaşmasının, İsraillileri öldürmeyle suçlanan kişileri kapsamayacağını da eklerken, "Bu anlaşma, İsraillileri öldürenleri kapsamayacak” diye vurguladı.Başbakan olarak esirler konusunda zor tercihlerle karşı karşıya kaldığını belirten Netanyahu, tüm zamanını esirlerin İsrail'e dönmesi için çabalayarak geçirdiğini iddia etti.

https://sputniknews.com.tr/20231123/netanyahu-tum-hedeflerimizi-gerceklestirene-kadar-savas-devam-edecek-1077690844.html

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