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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20231123/netanyahudan-mossada-hamas-liderlerini-dunyanin-neresinde-olursa-olsun-vur-emri-1077696958.html
Netanyahu’dan Mossad'a Hamas liderlerini ‘dünyanın neresinde olursa olsun’ vur emri
Netanyahu’dan Mossad'a Hamas liderlerini ‘dünyanın neresinde olursa olsun’ vur emri
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Mossad dış istihbarat servisine dünyanın hangi ülkesinde olursa olsun Filistin Hamas hareketinin liderlerine karşı... 23.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-23T10:30+0300
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israil- filistin çatışması
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Gazetecilerle düzenlediği basın toplantısında, “Mossad'a, Hamas liderlerine nerede olurlarsa olsunlar harekete geçmesi talimatını verdim” diyen Netanyahu’nun bu açıklamalarının, İsrail ile Hamas arasında, Katar'ın arabuluculuğunda onaylanan ‘Gazze Şeridi'nde geçici ateşkes ve İsrail hapishanelerindeki Filistinli mahkumlarla İsrailli rehineler arasında esir takası’ anlaşması sonrası gelmesi dikkat çekti.Netanyahu, Hamas Hareketi ile yapılan esir takası anlaşmasının, İsraillileri öldürmeyle suçlanan kişileri kapsamayacağını da eklerken, "Bu anlaşma, İsraillileri öldürenleri kapsamayacak” diye vurguladı.Başbakan olarak esirler konusunda zor tercihlerle karşı karşıya kaldığını belirten Netanyahu, tüm zamanını esirlerin İsrail'e dönmesi için çabalayarak geçirdiğini iddia etti.
https://sputniknews.com.tr/20231123/netanyahu-tum-hedeflerimizi-gerceklestirene-kadar-savas-devam-edecek-1077690844.html
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israil, israil-filistin, benyamin netanyahu, mossad, ajan, hamas, dünya, gazze, gazze şeridi
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Netanyahu’dan Mossad'a Hamas liderlerini ‘dünyanın neresinde olursa olsun’ vur emri

10:30 23.11.2023
© AFP 2023 / ABIR SULTANİsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu - Sputnik Türkiye, 1920, 23.11.2023
© AFP 2023 / ABIR SULTAN
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İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Mossad dış istihbarat servisine dünyanın hangi ülkesinde olursa olsun Filistin Hamas hareketinin liderlerine karşı harekete geçme emri verdiğini bildirdi.
Gazetecilerle düzenlediği basın toplantısında, “Mossad'a, Hamas liderlerine nerede olurlarsa olsunlar harekete geçmesi talimatını verdim” diyen Netanyahu’nun bu açıklamalarının, İsrail ile Hamas arasında, Katar'ın arabuluculuğunda onaylanan ‘Gazze Şeridi'nde geçici ateşkes ve İsrail hapishanelerindeki Filistinli mahkumlarla İsrailli rehineler arasında esir takası’ anlaşması sonrası gelmesi dikkat çekti.
Netanyahu, Hamas Hareketi ile yapılan esir takası anlaşmasının, İsraillileri öldürmeyle suçlanan kişileri kapsamayacağını da eklerken, "Bu anlaşma, İsraillileri öldürenleri kapsamayacak” diye vurguladı.
Başbakan olarak esirler konusunda zor tercihlerle karşı karşıya kaldığını belirten Netanyahu, tüm zamanını esirlerin İsrail'e dönmesi için çabalayarak geçirdiğini iddia etti.
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu - Sputnik Türkiye, 1920, 23.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Netanyahu: Tüm hedeflerimizi gerçekleştirene kadar savaş devam edecek
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