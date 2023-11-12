https://sputniknews.com.tr/20231112/cumhurbaskani-erdogan-istanbulda-darulaceze-sosyal-hizmet-sehri-acilis-toreninde-konusuyor-1077312550.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ey Netanyahu şu an senin iyi günlerin, gidicisin gidici
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ey Netanyahu şu an senin iyi günlerin, gidicisin gidici
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Başbakanı Netanyahu'ya "Ey Netanyahu şu an senin iyi günlerin" diyerek seslendi ve "Seni çok farklı günler bekliyor, şunu bil ki... 12.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-12T15:42+0300
2023-11-12T15:42+0300
2023-11-12T16:16+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
son dakika
darülaceze
açılış
benyamin netanyahu
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri'nin açılışında bir konuşma gerçekleştirdi.Gazze'deki duruma ilişkin İsrail'e yönelik açıklama yapan Erdoğan "Netanyahu çok rahatsız olmuş, Riyad zirvesi onu çok rahatsız etmiş, geçen gün ben ne dedim ey Netanyahu şu an senin iyi günlerin. Seni çok farklı günler bekliyor, şunu bil ki gidicisin, gidici. ‘Alma mazlumun ahını, çıkar aheste aheste’ çıkacak" ifadelerini kullandı.Konuşmasına "Bütün mesele İslam dünyasının birliğidir, beraberliğidir, dayanışmasıdır ama Türkiye'nin birliği, beraberliği, dayanışması hepsinden ötedir. İslam dünyası Türkiye'ye bakıyor" ifadeleriyle devam eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ekim'in 7'sinden beri tüm çabamız; daha fazla kan, gözyaşı ve yıkım olmadan ateşkesin sağlanması, bölgemizde barış ikliminin hâkim kılınması içindir. İslam dünyasıyla birlikte vicdan ve vizyon sahibi tüm ülkeleri harekete geçirmek için temaslarımızı önümüzdeki günlerde yoğunlaştıracağız" açıklamasında bulundu.
https://sputniknews.com.tr/20231112/cumhurbaskani-erdogan-bati-bu-vahseti-tribunden-seyrediyor-1077308758.html
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recep tayyip erdoğan, son dakika, darülaceze, açılış, benyamin netanyahu
recep tayyip erdoğan, son dakika, darülaceze, açılış, benyamin netanyahu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ey Netanyahu şu an senin iyi günlerin, gidicisin gidici
15:42 12.11.2023 (güncellendi: 16:16 12.11.2023) Abone ol
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Başbakanı Netanyahu'ya "Ey Netanyahu şu an senin iyi günlerin" diyerek seslendi ve "Seni çok farklı günler bekliyor, şunu bil ki gidicisin, gidici" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri'nin açılışında bir konuşma gerçekleştirdi.
Gazze'deki duruma ilişkin İsrail'e yönelik açıklama yapan Erdoğan "Netanyahu çok rahatsız olmuş, Riyad zirvesi onu çok rahatsız etmiş, geçen gün ben ne dedim ey Netanyahu şu an senin iyi günlerin. Seni çok farklı günler bekliyor, şunu bil ki gidicisin, gidici. ‘Alma mazlumun ahını, çıkar aheste aheste’ çıkacak" ifadelerini kullandı.
Konuşmasına "Bütün mesele İslam dünyasının birliğidir, beraberliğidir, dayanışmasıdır ama Türkiye'nin birliği, beraberliği, dayanışması hepsinden ötedir. İslam dünyası Türkiye'ye bakıyor" ifadeleriyle devam eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ekim'in 7'sinden beri tüm çabamız; daha fazla kan, gözyaşı ve yıkım olmadan ateşkesin sağlanması, bölgemizde barış ikliminin hâkim kılınması içindir. İslam dünyasıyla birlikte vicdan ve vizyon sahibi tüm ülkeleri harekete geçirmek için temaslarımızı önümüzdeki günlerde yoğunlaştıracağız" açıklamasında bulundu.