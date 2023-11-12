Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünyanın geleceği 5 ülkenin insafına bırakılamaz

(BM Güvenlik Konseyi) Dünyanın geleceği, halkların yaşamları veto hakkına sahip 5 ülkenin insafına bırakılamaz. (BM Güvenlik Konseyi) Dünyanın geleceği, halkların yaşamları veto hakkına sahip 5 ülkenin insafına bırakılamaz.

Gazze bir defa Filistin halkının toprağıdır. Amerika'nın bunu kabullenmesi lazım." Gazze bir defa Filistin halkının toprağıdır. Amerika'nın bunu kabullenmesi lazım."

(İİT-Arap Birliği Ortak Bildirisi) Çok fazla eylem noktası içeren, bugüne kadar hiç söylenmemiş, yerleşimcileri terörist olarak tanımlayan bir metin var. (İİT-Arap Birliği Ortak Bildirisi) Çok fazla eylem noktası içeren, bugüne kadar hiç söylenmemiş, yerleşimcileri terörist olarak tanımlayan bir metin var.

(İsrail-Filistin) Telefon diplomasisine Riyad zirvesinden sonra başlayalım istiyorum. Yoğun şekilde inşallah buna da başlayacağız. (İsrail-Filistin) Telefon diplomasisine Riyad zirvesinden sonra başlayalım istiyorum. Yoğun şekilde inşallah buna da başlayacağız.

Ben Hamas'a Filistin'deki seçimlerin galibi bir siyasi parti olarak bakıyorum. Ben Hamas'a Filistin'deki seçimlerin galibi bir siyasi parti olarak bakıyorum.

Hamas bir terör örgütüdür diyelim istiyorlar. Hayır, terör örgütü değildir. Topraklarını koruma mücadelesi veren, vatanları için savaşan insanlardır. Hamas bir terör örgütüdür diyelim istiyorlar. Hayır, terör örgütü değildir. Topraklarını koruma mücadelesi veren, vatanları için savaşan insanlardır.

(Gazze)Uluslararası toplumun, katliamlar karşısında artık icraat üretmesi gerekiyor. Ancak BM Güvenlik Konseyi'nin bir kez daha işlevsiz kaldığını görüyoruz. (Gazze)Uluslararası toplumun, katliamlar karşısında artık icraat üretmesi gerekiyor. Ancak BM Güvenlik Konseyi'nin bir kez daha işlevsiz kaldığını görüyoruz.

17 Kasım'da Almanya ziyaretimiz var. Bu Almanya ziyaretimizde Batı'ya yönelik bazı mesajlarımız olacak. 17 Kasım'da Almanya ziyaretimiz var. Bu Almanya ziyaretimizde Batı'ya yönelik bazı mesajlarımız olacak.

Sorunun çözümü için en uygulanabilir önerileri sunan ülke Türkiye. Bölgedeki krizlerin, sorunların çözümü için kilit ülke Türkiye. Sorunun çözümü için en uygulanabilir önerileri sunan ülke Türkiye. Bölgedeki krizlerin, sorunların çözümü için kilit ülke Türkiye.