https://sputniknews.com.tr/20231207/iran-cumhurbaskani-reisinin-moskova-ziyaretinde-gundem-gazze-olacak-1078175511.html

İran Cumhurbaşkanı Reisi’nin Moskova ziyaretinde gündem ‘Gazze’ olacak

İran Cumhurbaşkanı Reisi’nin Moskova ziyaretinde gündem ‘Gazze’ olacak

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in resmi daveti üzerine bugün başkent Moskova’yı ziyaret etmesi beklenen İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Filistin... 07.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-07T13:12+0300

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ibrahim reisi

rusya

vladimir putin

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kremlin

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İranlı Öğrenciler Haber Ajansına (ISNA) konuşan Reisi, “Bu ziyaret kapsamındaki müzakereler sırasında tartışılacak olan temel konulardan biri, Filistin meselesi ve Gazze Şeridi'ndeki saldırıların sona erdirilmesi olacak” ifadelerini kullanırken, ablukayı kaldırma ve ezilen Filistin halkına yardım sağlama çabalarının da ele alınacağını vurguladı.Reisi’nin Moskova ziyaretinde Putin ile arasındaki müzakerelerin konusunun, ekonomik ilişkiler de dahil olmak üzere ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası gündem konuları olacağına dikkat çeken İran İslam Cumhuriyeti Haber Ajansı, Reisi’nin günübirlik gezisi ve Rus liderle yapacağı görüşmesinde, Filistin-İsrail çatışması ve Gazze Şeridi'ndeki duruma odaklanacağını aktarmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20231207/iran-ve-katardan-bm-genel-sekreteri-guterrese-destek--1078173531.html

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