https://sputniknews.com.tr/20231207/iran-cumhurbaskani-reisinin-moskova-ziyaretinde-gundem-gazze-olacak-1078175511.html
İran Cumhurbaşkanı Reisi’nin Moskova ziyaretinde gündem ‘Gazze’ olacak
İran Cumhurbaşkanı Reisi’nin Moskova ziyaretinde gündem ‘Gazze’ olacak
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in resmi daveti üzerine bugün başkent Moskova’yı ziyaret etmesi beklenen İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Filistin... 07.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-07T13:12+0300
2023-12-07T13:12+0300
2023-12-07T13:12+0300
dünya
iran
ibrahim reisi
rusya
vladimir putin
moskova
kremlin
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0c/07/1078175346_0:51:1880:1109_1920x0_80_0_0_d0ed41dc3ffdbbbfe48e4924410ec88c.jpg
İranlı Öğrenciler Haber Ajansına (ISNA) konuşan Reisi, “Bu ziyaret kapsamındaki müzakereler sırasında tartışılacak olan temel konulardan biri, Filistin meselesi ve Gazze Şeridi'ndeki saldırıların sona erdirilmesi olacak” ifadelerini kullanırken, ablukayı kaldırma ve ezilen Filistin halkına yardım sağlama çabalarının da ele alınacağını vurguladı.Reisi’nin Moskova ziyaretinde Putin ile arasındaki müzakerelerin konusunun, ekonomik ilişkiler de dahil olmak üzere ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası gündem konuları olacağına dikkat çeken İran İslam Cumhuriyeti Haber Ajansı, Reisi’nin günübirlik gezisi ve Rus liderle yapacağı görüşmesinde, Filistin-İsrail çatışması ve Gazze Şeridi'ndeki duruma odaklanacağını aktarmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20231207/iran-ve-katardan-bm-genel-sekreteri-guterrese-destek--1078173531.html
iran
rusya
moskova
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0c/07/1078175346_167:0:1714:1160_1920x0_80_0_0_f93e1f832baabd43d31b65ab3b2f1f0a.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
iran, ibrahim reisi, rusya, vladimir putin, moskova, kremlin
iran, ibrahim reisi, rusya, vladimir putin, moskova, kremlin
İran Cumhurbaşkanı Reisi’nin Moskova ziyaretinde gündem ‘Gazze’ olacak
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in resmi daveti üzerine bugün başkent Moskova’yı ziyaret etmesi beklenen İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Filistin meselesi ve Gazze'deki saldırıların sona erdirilmesinin, Moskova'daki müzakerelerin ana konularından biri olacağını söyledi.
İranlı Öğrenciler Haber Ajansına (ISNA) konuşan Reisi, “Bu ziyaret kapsamındaki müzakereler sırasında tartışılacak olan temel konulardan biri, Filistin meselesi ve Gazze Şeridi'ndeki saldırıların sona erdirilmesi olacak” ifadelerini kullanırken, ablukayı kaldırma ve ezilen Filistin halkına yardım sağlama çabalarının da ele alınacağını vurguladı.
Reisi’nin Moskova ziyaretinde Putin ile arasındaki müzakerelerin konusunun, ekonomik ilişkiler de dahil olmak üzere ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası gündem konuları olacağına dikkat çeken İran İslam Cumhuriyeti Haber Ajansı, Reisi’nin günübirlik gezisi ve Rus liderle yapacağı görüşmesinde, Filistin-İsrail çatışması
ve Gazze Şeridi'ndeki duruma odaklanacağını aktarmıştı.