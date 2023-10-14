https://sputniknews.com.tr/20231014/israil---filistin-catismasini-degerlendiren-kadirov-batinin-gercek-yuzunu-gosterdi-1076342777.html

İsrail - Filistin çatışmasını değerlendiren Kadirov: Batı’nın gerçek yüzünü gösterdi

İsrail - Filistin çatışmasını değerlendiren Kadirov: Batı’nın gerçek yüzünü gösterdi

Devam eden İsrail - Filistin çatışması ile ilgili değerlendirmede bulunan Çeçenistan lideri Ramzan Kadirov, Batılı ülkelerin Filistinlileri sakin bir yaşamdan... 14.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-14T23:40+0300

2023-10-14T23:40+0300

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dünya

ramzan kadirov

israil-filistin

batı

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Rusya Federasyonu’na bağlı Çeçenistan Cumhuriyeti lideri Kadirov, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda Batılı ülkelerin Filistinlileri sakin bir yaşamdan mahrum ettiğini, Filistin topraklarının İsrail tarafından ele geçirilmesinin ve halkın yok edilmesinin Batı tarafından haklı bir önlem olarak görüldüğünü belirtti.Kadirov, “Batı, çelişkili açıklamalardan çekinmeyerek Filistinlileri barışçıl bir yaşamdan mahrum ediyor. Rusya'nın sivilleri öldüren Satanistlere karşı gerçekleştirdiği ve kendi topraklarını geri almayı amaçlayan nokta operasyon onlar için işgaldir, ancak Yahudilerin Filistin topraklarına el koyması, halkın uzun yıllardır yok edilmesi onlar için haklı ve gerekli bir önlemdir. Çifte standartların ta kendisi. Bu, birçok şeyi söyleyen ve Batı'nın gerçek yüzünü bir kez daha gösteren bir gerçektir” diye yazdı.Müslümanların, devlet başkanının dinine gerçek saygı ve hürmetle yaklaşması halinde yaşadıkları laik devlete karşı sorumlu olmaları gerektiğini vurgulayan Kadirov, “Vladimir Vladimiroviç’in (Putin) sevgili babam Ahmat Hacı’nın mezarının başında dururken söylediği sözleri hatırlıyorum. Sözleri bana çok samimi geldi ve onun dinimize karşı tavrını bir kez daha ortaya koydu. Başkan, benden Ahmat Hacı’nın yolunu devam ettirerek Kur'an-ı Kerim'deki önergelere uymaya devam etmemi istemişti” diye anılarını paylaştı.Çeçen lider, “Diğer devlet liderleri de benzer bir tutum izleseydi, dünya toplumunun İsrail'in eylemlerini hukuka aykırı olarak nitelendirmekten çekindiği bir Filistin trajedisi yaşanmazdı” vurgusunu yaptı.

https://sputniknews.com.tr/20231014/abbasin-danismani-abd-israilin-gazzedeki-eylemlerini-etkileme-cagrimiza-yanit-vermedi-1076342186.html

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ramzan kadirov, israil-filistin, batı