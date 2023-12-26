https://sputniknews.com.tr/20231226/israilin-7-ekimden-bu-yana-kaybettigi-asker-sayisi-500e-yaklasti-1078952979.html

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana kaybettiği asker sayısı 500'e yaklaştı

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana kaybettiği asker sayısı 500'e yaklaştı

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), 7 Ekim'den beri saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nin güneyinde 2 askerinin daha öldürüldüğünü açıkladı. 26.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-26T11:49+0300

2023-12-26T11:49+0300

2023-12-26T11:49+0300

israil- filistin çatışması

israil

israil-filistin

israil ordusu (idf)

gazze şeridi

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İsrail devlet televizyonu KAN'da yer alan haberde Gazze'de öldürülen askerlerin bilgilerine yer verildi.Gazze'nin güneyindeki çatışmalarda Çavuş Joseph Gitarts (25) ile Elisha Yehonatan Lober'in (24) öldürüldüğü kaydedildi.İsrail ordusunun son verilerine göre, Gazze Şeridi'ne saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana öldürülen İsrail askerlerinin sayısı 158'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 491'e yükseldi.İsrail, Gazze'nin çeşitli bölgelerine yoğun saldırılarını sürdürüyorİsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda çok sayıda Filistinli öldürüldü.Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail savaş uçakları Gazze'nin güneyindeki Refah kentinde "El-Amsi" ailesine ait evi bombaladı. Saldırıda en az 2 kişi öldü, çok sayıda kişi de yaralandı.İsrail savaş uçakları Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'un batısında "Ebu Zerka", güneyinde "Neccar" ailelerine ait iki evi vurdu. Saldırılarda çok sayıda ölü ve yaralı olduğu ifade edildi.Han Yunus'taki Nasır Hastanesi çevresini de bombalayan İsrail ordusu, kent merkezini hedef alan top atışlarına devam etti.İsrail savaş gemileri Nuseyrat Mülteci Kampı'nın batısını bombalarken, İsrail topçuları da Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Bureyc Mülteci Kampı'nın doğusunu yoğun şekilde top atışına tuttu.İsrail savaş uçukları, Megazi Mülteci Kampı ile Deyr el-Belah'ı hedef aldı.Gazze Şeridi'nin birçok bölgesinde İsrail askerleri ile Filistinli direnişçiler arasında şiddetli çatışmalar yaşandı.

https://sputniknews.com.tr/20231226/israil-savunma-bakani-misir-ve-katar-gelecekte-gazzede-bir-taraf-olamayacak--1078944797.html

israil

gazze şeridi

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israil, israil-filistin, israil ordusu (idf), gazze şeridi