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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20231107/iran-disisleri-abd-israilin-suclarina-ortaklik-ediyor-1077151605.html
İran Dışişleri: ABD, İsrail'in suçlarına ortaklık ediyor
İran Dışişleri: ABD, İsrail'in suçlarına ortaklık ediyor
ABD'yi İsrail'in Gazze'ye yönelik savaşını sona erdirme çağrılarını görmezden gelmekle itham eden İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, Washington'un zaten... 07.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-07T15:05+0300
2023-11-07T15:05+0300
israil- filistin çatışması
hüseyin emir abdullahiyan
iran
filistin
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israil-filistin sorunu
israil
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İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan yaptığı açıklamada, ABD'nin İsrail rejiminin Gazze'ye yönelik zulmüne verdiği koşulsuz desteği kınadı.Bakan açıklamasında, 120'den fazla ülkenin İsrail'in Gazze'ye yönelik savaşına son verilmesi çağrısında bulunduğunu ve Washington da dahil olmak üzere dünya genelinde milyonlarca insanın Filistinlilerle dayanışmak ve Siyonist savaş suçlarını kınamak için bir araya geldiğini söyledi.İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Beyaz Saray 'suç ortağı' olarak kalmayı ve dünya kamuoyunu karşısına alma pahasına düşmüş İsrail rejiminin yanında durmayı tercih ediyor." dedi.
https://sputniknews.com.tr/20231106/iran-disisleri-bakani-abdullahiyan-abd-bize-ateskes-mesaji-gonderdi-1077128157.html
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hüseyin emir abdullahiyan, iran, filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu, israil, abd, hamas, gazze şeridi, gazze
hüseyin emir abdullahiyan, iran, filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu, israil, abd, hamas, gazze şeridi, gazze

İran Dışişleri: ABD, İsrail'in suçlarına ortaklık ediyor

15:05 07.11.2023
© Sputnikİran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan - Sputnik Türkiye, 1920, 07.11.2023
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ABD'yi İsrail'in Gazze'ye yönelik savaşını sona erdirme çağrılarını görmezden gelmekle itham eden İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, Washington'un zaten çökmüş olan Siyonist rejime yardım ve yataklık etmeyi tercih ettiğini söyledi.
İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan yaptığı açıklamada, ABD'nin İsrail rejiminin Gazze'ye yönelik zulmüne verdiği koşulsuz desteği kınadı.
Bakan açıklamasında, 120'den fazla ülkenin İsrail'in Gazze'ye yönelik savaşına son verilmesi çağrısında bulunduğunu ve Washington da dahil olmak üzere dünya genelinde milyonlarca insanın Filistinlilerle dayanışmak ve Siyonist savaş suçlarını kınamak için bir araya geldiğini söyledi.
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Beyaz Saray 'suç ortağı' olarak kalmayı ve dünya kamuoyunu karşısına alma pahasına düşmüş İsrail rejiminin yanında durmayı tercih ediyor." dedi.
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan - Sputnik Türkiye, 1920, 06.11.2023
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İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan: ABD, bize ateşkes mesajı gönderdi
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