https://sputniknews.com.tr/20231107/iran-disisleri-abd-israilin-suclarina-ortaklik-ediyor-1077151605.html
İran Dışişleri: ABD, İsrail'in suçlarına ortaklık ediyor
İran Dışişleri: ABD, İsrail'in suçlarına ortaklık ediyor
ABD'yi İsrail'in Gazze'ye yönelik savaşını sona erdirme çağrılarını görmezden gelmekle itham eden İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, Washington'un zaten... 07.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-07T15:05+0300
2023-11-07T15:05+0300
2023-11-07T15:05+0300
israil- filistin çatışması
hüseyin emir abdullahiyan
iran
filistin
israil-filistin
israil-filistin sorunu
israil
abd
hamas
gazze şeridi
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İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan yaptığı açıklamada, ABD'nin İsrail rejiminin Gazze'ye yönelik zulmüne verdiği koşulsuz desteği kınadı.Bakan açıklamasında, 120'den fazla ülkenin İsrail'in Gazze'ye yönelik savaşına son verilmesi çağrısında bulunduğunu ve Washington da dahil olmak üzere dünya genelinde milyonlarca insanın Filistinlilerle dayanışmak ve Siyonist savaş suçlarını kınamak için bir araya geldiğini söyledi.İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Beyaz Saray 'suç ortağı' olarak kalmayı ve dünya kamuoyunu karşısına alma pahasına düşmüş İsrail rejiminin yanında durmayı tercih ediyor." dedi.
https://sputniknews.com.tr/20231106/iran-disisleri-bakani-abdullahiyan-abd-bize-ateskes-mesaji-gonderdi-1077128157.html
iran
filistin
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hüseyin emir abdullahiyan, iran, filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu, israil, abd, hamas, gazze şeridi, gazze
hüseyin emir abdullahiyan, iran, filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu, israil, abd, hamas, gazze şeridi, gazze
İran Dışişleri: ABD, İsrail'in suçlarına ortaklık ediyor
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ABD'yi İsrail'in Gazze'ye yönelik savaşını sona erdirme çağrılarını görmezden gelmekle itham eden İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, Washington'un zaten çökmüş olan Siyonist rejime yardım ve yataklık etmeyi tercih ettiğini söyledi.
İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan yaptığı açıklamada, ABD'nin İsrail rejiminin Gazze'ye yönelik zulmüne verdiği koşulsuz desteği kınadı.
Bakan açıklamasında, 120'den fazla ülkenin İsrail'in Gazze'ye yönelik savaşına son verilmesi çağrısında bulunduğunu ve Washington da dahil olmak üzere dünya genelinde milyonlarca insanın Filistinlilerle dayanışmak ve Siyonist savaş suçlarını kınamak için bir araya geldiğini söyledi.
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Beyaz Saray 'suç ortağı' olarak kalmayı ve dünya kamuoyunu karşısına alma pahasına düşmüş İsrail rejiminin yanında durmayı tercih ediyor." dedi.