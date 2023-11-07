https://sputniknews.com.tr/20231107/iran-disisleri-abd-israilin-suclarina-ortaklik-ediyor-1077151605.html

İran Dışişleri: ABD, İsrail'in suçlarına ortaklık ediyor

İran Dışişleri: ABD, İsrail'in suçlarına ortaklık ediyor

ABD'yi İsrail'in Gazze'ye yönelik savaşını sona erdirme çağrılarını görmezden gelmekle itham eden İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, Washington'un zaten... 07.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-07T15:05+0300

2023-11-07T15:05+0300

2023-11-07T15:05+0300

israil- filistin çatışması

hüseyin emir abdullahiyan

iran

filistin

israil-filistin

israil-filistin sorunu

israil

abd

hamas

gazze şeridi

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İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan yaptığı açıklamada, ABD'nin İsrail rejiminin Gazze'ye yönelik zulmüne verdiği koşulsuz desteği kınadı.Bakan açıklamasında, 120'den fazla ülkenin İsrail'in Gazze'ye yönelik savaşına son verilmesi çağrısında bulunduğunu ve Washington da dahil olmak üzere dünya genelinde milyonlarca insanın Filistinlilerle dayanışmak ve Siyonist savaş suçlarını kınamak için bir araya geldiğini söyledi.İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Beyaz Saray 'suç ortağı' olarak kalmayı ve dünya kamuoyunu karşısına alma pahasına düşmüş İsrail rejiminin yanında durmayı tercih ediyor." dedi.

https://sputniknews.com.tr/20231106/iran-disisleri-bakani-abdullahiyan-abd-bize-ateskes-mesaji-gonderdi-1077128157.html

iran

filistin

israil

gazze şeridi

gazze

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