https://sputniknews.com.tr/20231007/filistinli-bakan-gazze-seridinin-korunmasi-icin-acil-uluslararasi-mudahale-talep-ediyoruz-1076124056.html
Filistinli Bakan: Gazze Şeridi'nin korunması için acil uluslararası müdahale talep ediyoruz
Filistinli Bakan: Gazze Şeridi'nin korunması için acil uluslararası müdahale talep ediyoruz
Gazze Şeridi'nden çıkan Filistinli silahlı gruplar, sınır çevresindeki İsrail yerleşim yerlerine girmişti. İsrail'in savaş alarmına geçmesinin ardından... 07.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-07T18:08+0300
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Filistin Sosyal Kalkınma Bakanı Ahmed Mecdelani Sputnik'e verdiği özel mülakatta şunları akatardı:Bakan, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırganlığını tırmandırmasının sonuçları konusunda uyarıda bulunarak kıyı bölgesinin ekonomik ve sosyal altyapısının tahrip edilmesini gerektirecek bir işgal hazırlığı konusundaki endişelerini dile getirdi. Filistinli Bakan dünya kamuoyunu 'derhal müdahale etmeye, saldırganlığı durdurmaya ve Gazze'deki Filistin halkını korumaya' çağırdı.Mecdelani, Gazze Şeridi'ndeki durumu kontrol altına almak için her zaman müdahale eden Mısır'ın halihazırda tırmanışı durdurmak için çaba sarf ettiğini söyledi ve şu cümleleri ekledi:
https://sputniknews.com.tr/20231007/israil-ordusu-savas-durumu-alarmi-ilan-etti-1076110653.html
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Filistinli Bakan: Gazze Şeridi'nin korunması için acil uluslararası müdahale talep ediyoruz
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Gazze Şeridi'nden çıkan Filistinli silahlı gruplar, sınır çevresindeki İsrail yerleşim yerlerine girmişti. İsrail'in savaş alarmına geçmesinin ardından Filistin Sosyal Kalkınma Bakanı Ahmed Mecdelani Sputnik'e konuştu. Bakan, "Gazze Şeridi'nin korunması için acil uluslararası müdahale talep ediyoruz" dedi.
Filistin Sosyal Kalkınma Bakanı Ahmed Mecdelani Sputnik'e verdiği özel mülakatta şunları akatardı:
"Gazze Şeridi'nde yaşananlar, İsrail'in işgal politikasının ve uluslararası alanda tanınan iki devletli çözümü gündemden çıkaran, uluslararası kararların uygulanmasını engelleyen ve tek taraflı adımları dayatmaya çalışan Netanyahu hükümetinin siyasi perspektifi engellemesini tabi bir neticesidir. Filistin halkının kendini savunmak ve işgale direnmek için meşru bir hakkı olduğu da açıktır ve Gazze Şeridi'ndeki durumun bugün keskin bir şekilde kötüleşmesi siyasi bir çıkmazın sonucudur."
Bakan, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırganlığını tırmandırmasının sonuçları konusunda uyarıda bulunarak kıyı bölgesinin ekonomik ve sosyal altyapısının tahrip edilmesini gerektirecek bir işgal hazırlığı konusundaki endişelerini dile getirdi. Filistinli Bakan dünya kamuoyunu 'derhal müdahale etmeye, saldırganlığı durdurmaya ve Gazze'deki Filistin halkını korumaya' çağırdı.
Mecdelani, Gazze Şeridi'ndeki durumu kontrol altına almak için her zaman müdahale eden Mısır'ın halihazırda tırmanışı durdurmak için çaba sarf ettiğini söyledi ve şu cümleleri ekledi:
"Mısırlı kardeşlerimizin saldırganlığı durdurmak için her düzeyde siyasi adımlar atacağını umuyoruz."