Filistinli Bakan: Gazze Şeridi'nin korunması için acil uluslararası müdahale talep ediyoruz

"Gazze Şeridi'nde yaşananlar, İsrail'in işgal politikasının ve uluslararası alanda tanınan iki devletli çözümü gündemden çıkaran, uluslararası kararların uygulanmasını engelleyen ve tek taraflı adımları dayatmaya çalışan Netanyahu hükümetinin siyasi perspektifi engellemesini tabi bir neticesidir. Filistin halkının kendini savunmak ve işgale direnmek için meşru bir hakkı olduğu da açıktır ve Gazze Şeridi'ndeki durumun bugün keskin bir şekilde kötüleşmesi siyasi bir çıkmazın sonucudur."