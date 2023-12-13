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BM: Çatışma sonlandıktan sonra soruşturma kurulu Gazze'de araştırma yapacak
BM: Çatışma sonlandıktan sonra soruşturma kurulu Gazze'de araştırma yapacak
Birleşmiş Milletler (BM), Gazze'de çatışmaların sonlanmasının ardından bir soruşturma kurulunun BM personeline ilişkin can kaybı ve BM tesislerine yönelik... 13.12.2023, Sputnik Türkiye
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birleşmiş milletler (bm)
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birleşmiş milletler filistinli mültecilere yardım ajansı (unrwa)
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BM Sözcüsü Stephane Dujarric, "Tanıkların ifadelerine dayandırılan haberlerde İsrail askerlerinin Cibaliya'da bir okulda kadın, çocuklar ve bebekleri yakın mesafeden infaz ettiği belirtiliyor. Okul civarında hava saldırısı ya da bombalamaya ilişkin kanıt bulunmadığı ifade ediliyor. Bu olaydan haberdar mısınız? Teyit edebilir misiniz?" sorusunu yanıtladı.Birebir bu okula yönelik olayı görmediklerini aktaran Dujarric, "Ancak BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) okulunun yok edildiği görüntüleri gördük" dedi.Dujarric, UNRWA okulunun yıkımına yol açan saldırıyı şiddetle kınadıklarını bildirdi.Söz konusu saldırılarla ilgili ne yapılacağına ilişkin ise Dujarric, "Çatışma sonlandıktan sonra, BM'den bir soruşturma kurulu BM personeline ilişkin can kaybı ve BM tesislerine yönelik hasarları araştıracak" diye konuştu.'Kararın yüksek sayıyla kabul edilmesi uluslararası topluma açık mesaj veriyor'BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in dün BM Genel Kurulu'nda 153 "evet" oyuyla kabul edilen ve Gazze'de acilen insani ateşkes çağrısında bulunulan karar hakkında düşüncelerinin sorulması üzerine Dujarric, "Genel Sekreter birçok kez hem özel görüşmelerinde hem de kamuoyuna açık bir şekilde insani ateşkes çağrısında bulundu. Kararın yüksek sayıyla kabul edilmesi uluslararası topluma açık bir mesaj gönderiyor." ifadelerini kullandı.Dujarric, Genel Sekreter'in insani ateşkes sağlanması için baskı yapmaya ve çabalarını sürdürmeye devam edeceğini söyledi.BM'nin Gazze'ye yardımlarını artırmaya çalıştığını ancak özellikle çatışma koşullarının bunu zorlaştırdığını bildiren Dujarric, Refah Sınır Kapısı'nın esasen yaya geçişi olduğunu ve daha fazla geçiş noktasına ihtiyaç bulunduğunu belirtti.
https://sputniknews.com.tr/20231213/israil-abd-ile-anlasmazliklar-mevcut-gazzede-ateskes-olmayacak-1078436100.html
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çatışma, bm, bm, birleşmiş milletler (bm), unrwa, birleşmiş milletler filistinli mültecilere yardım ajansı (unrwa)
çatışma, bm, bm, birleşmiş milletler (bm), unrwa, birleşmiş milletler filistinli mültecilere yardım ajansı (unrwa)

BM: Çatışma sonlandıktan sonra soruşturma kurulu Gazze'de araştırma yapacak

22:03 13.12.2023
© AFP 2023 / RONALDO SCHEMIDTİsrail Gazze Şeridi saldırı bombardıman
İsrail Gazze Şeridi saldırı bombardıman - Sputnik Türkiye, 1920, 13.12.2023
© AFP 2023 / RONALDO SCHEMIDT
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Birleşmiş Milletler (BM), Gazze'de çatışmaların sonlanmasının ardından bir soruşturma kurulunun BM personeline ilişkin can kaybı ve BM tesislerine yönelik hasarları soruşturacağını bildirdi.
BM Sözcüsü Stephane Dujarric, "Tanıkların ifadelerine dayandırılan haberlerde İsrail askerlerinin Cibaliya'da bir okulda kadın, çocuklar ve bebekleri yakın mesafeden infaz ettiği belirtiliyor. Okul civarında hava saldırısı ya da bombalamaya ilişkin kanıt bulunmadığı ifade ediliyor. Bu olaydan haberdar mısınız? Teyit edebilir misiniz?" sorusunu yanıtladı.
Birebir bu okula yönelik olayı görmediklerini aktaran Dujarric, "Ancak BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) okulunun yok edildiği görüntüleri gördük" dedi.
Dujarric, UNRWA okulunun yıkımına yol açan saldırıyı şiddetle kınadıklarını bildirdi.
Söz konusu saldırılarla ilgili ne yapılacağına ilişkin ise Dujarric, "Çatışma sonlandıktan sonra, BM'den bir soruşturma kurulu BM personeline ilişkin can kaybı ve BM tesislerine yönelik hasarları araştıracak" diye konuştu.

'Kararın yüksek sayıyla kabul edilmesi uluslararası topluma açık mesaj veriyor'

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in dün BM Genel Kurulu'nda 153 "evet" oyuyla kabul edilen ve Gazze'de acilen insani ateşkes çağrısında bulunulan karar hakkında düşüncelerinin sorulması üzerine Dujarric, "Genel Sekreter birçok kez hem özel görüşmelerinde hem de kamuoyuna açık bir şekilde insani ateşkes çağrısında bulundu. Kararın yüksek sayıyla kabul edilmesi uluslararası topluma açık bir mesaj gönderiyor." ifadelerini kullandı.
Dujarric, Genel Sekreter'in insani ateşkes sağlanması için baskı yapmaya ve çabalarını sürdürmeye devam edeceğini söyledi.
BM'nin Gazze'ye yardımlarını artırmaya çalıştığını ancak özellikle çatışma koşullarının bunu zorlaştırdığını bildiren Dujarric, Refah Sınır Kapısı'nın esasen yaya geçişi olduğunu ve daha fazla geçiş noktasına ihtiyaç bulunduğunu belirtti.
İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik düzenlediği saldırılar devam ediyor. Anadolu Ajansı (AA) ekibi, Nahal Oz bölgesi yakınlarında bulunan İsrail askerlerinin Gazze Şeridi sınırındaki hareketliliğini görüntüledi. - Sputnik Türkiye, 1920, 13.12.2023
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