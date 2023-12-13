https://sputniknews.com.tr/20231213/bm-catisma-sonlandiktan-sonra-sorusturma-kurulu-gazzede-arastirma-yapacak-1078437841.html
BM: Çatışma sonlandıktan sonra soruşturma kurulu Gazze'de araştırma yapacak
BM: Çatışma sonlandıktan sonra soruşturma kurulu Gazze'de araştırma yapacak
Birleşmiş Milletler (BM), Gazze'de çatışmaların sonlanmasının ardından bir soruşturma kurulunun BM personeline ilişkin can kaybı ve BM tesislerine yönelik... 13.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-13T22:03+0300
2023-12-13T22:03+0300
2023-12-13T22:03+0300
türkiye
çatışma
bm
bm
birleşmiş milletler (bm)
unrwa
birleşmiş milletler filistinli mültecilere yardım ajansı (unrwa)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0c/0b/1078304666_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_c6e9e649545ac5f7a62ca57fffd6ecea.jpg
BM Sözcüsü Stephane Dujarric, "Tanıkların ifadelerine dayandırılan haberlerde İsrail askerlerinin Cibaliya'da bir okulda kadın, çocuklar ve bebekleri yakın mesafeden infaz ettiği belirtiliyor. Okul civarında hava saldırısı ya da bombalamaya ilişkin kanıt bulunmadığı ifade ediliyor. Bu olaydan haberdar mısınız? Teyit edebilir misiniz?" sorusunu yanıtladı.Birebir bu okula yönelik olayı görmediklerini aktaran Dujarric, "Ancak BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) okulunun yok edildiği görüntüleri gördük" dedi.Dujarric, UNRWA okulunun yıkımına yol açan saldırıyı şiddetle kınadıklarını bildirdi.Söz konusu saldırılarla ilgili ne yapılacağına ilişkin ise Dujarric, "Çatışma sonlandıktan sonra, BM'den bir soruşturma kurulu BM personeline ilişkin can kaybı ve BM tesislerine yönelik hasarları araştıracak" diye konuştu.'Kararın yüksek sayıyla kabul edilmesi uluslararası topluma açık mesaj veriyor'BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in dün BM Genel Kurulu'nda 153 "evet" oyuyla kabul edilen ve Gazze'de acilen insani ateşkes çağrısında bulunulan karar hakkında düşüncelerinin sorulması üzerine Dujarric, "Genel Sekreter birçok kez hem özel görüşmelerinde hem de kamuoyuna açık bir şekilde insani ateşkes çağrısında bulundu. Kararın yüksek sayıyla kabul edilmesi uluslararası topluma açık bir mesaj gönderiyor." ifadelerini kullandı.Dujarric, Genel Sekreter'in insani ateşkes sağlanması için baskı yapmaya ve çabalarını sürdürmeye devam edeceğini söyledi.BM'nin Gazze'ye yardımlarını artırmaya çalıştığını ancak özellikle çatışma koşullarının bunu zorlaştırdığını bildiren Dujarric, Refah Sınır Kapısı'nın esasen yaya geçişi olduğunu ve daha fazla geçiş noktasına ihtiyaç bulunduğunu belirtti.
https://sputniknews.com.tr/20231213/israil-abd-ile-anlasmazliklar-mevcut-gazzede-ateskes-olmayacak-1078436100.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0c/0b/1078304666_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_cf9f846c16231f0cd658d60f2d3c5eae.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
çatışma, bm, bm, birleşmiş milletler (bm), unrwa, birleşmiş milletler filistinli mültecilere yardım ajansı (unrwa)
çatışma, bm, bm, birleşmiş milletler (bm), unrwa, birleşmiş milletler filistinli mültecilere yardım ajansı (unrwa)
BM: Çatışma sonlandıktan sonra soruşturma kurulu Gazze'de araştırma yapacak
Birleşmiş Milletler (BM), Gazze'de çatışmaların sonlanmasının ardından bir soruşturma kurulunun BM personeline ilişkin can kaybı ve BM tesislerine yönelik hasarları soruşturacağını bildirdi.
BM Sözcüsü Stephane Dujarric, "Tanıkların ifadelerine dayandırılan haberlerde İsrail askerlerinin Cibaliya'da bir okulda kadın, çocuklar ve bebekleri yakın mesafeden infaz ettiği belirtiliyor. Okul civarında hava saldırısı ya da bombalamaya ilişkin kanıt bulunmadığı ifade ediliyor. Bu olaydan haberdar mısınız? Teyit edebilir misiniz?" sorusunu yanıtladı.
Birebir bu okula yönelik olayı görmediklerini aktaran Dujarric, "Ancak BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) okulunun yok edildiği görüntüleri gördük" dedi.
Dujarric, UNRWA okulunun yıkımına yol açan saldırıyı şiddetle kınadıklarını bildirdi.
Söz konusu saldırılarla ilgili ne yapılacağına ilişkin ise Dujarric, "Çatışma sonlandıktan sonra, BM'den bir soruşturma kurulu BM personeline ilişkin can kaybı ve BM tesislerine yönelik hasarları araştıracak" diye konuştu.
'Kararın yüksek sayıyla kabul edilmesi uluslararası topluma açık mesaj veriyor'
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in dün BM Genel Kurulu'nda 153 "evet" oyuyla kabul edilen ve Gazze'de acilen insani ateşkes çağrısında bulunulan karar hakkında düşüncelerinin sorulması üzerine Dujarric, "Genel Sekreter birçok kez hem özel görüşmelerinde hem de kamuoyuna açık bir şekilde insani ateşkes çağrısında bulundu. Kararın yüksek sayıyla kabul edilmesi uluslararası topluma açık bir mesaj gönderiyor." ifadelerini kullandı.
Dujarric, Genel Sekreter'in insani ateşkes sağlanması için baskı yapmaya ve çabalarını sürdürmeye devam edeceğini söyledi.
BM'nin Gazze'ye yardımlarını artırmaya çalıştığını ancak özellikle çatışma koşullarının bunu zorlaştırdığını bildiren Dujarric, Refah Sınır Kapısı'nın esasen yaya geçişi olduğunu ve daha fazla geçiş noktasına ihtiyaç bulunduğunu belirtti.