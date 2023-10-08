https://sputniknews.com.tr/20231008/israil-savunma-kuvvetleri-ulkede-duzen-henuz-saglanamadi-1076136301.html
İsrail Savunma Kuvvetleri: Ülkede düzen henüz sağlanamadı
İsrail Savunma Kuvvetleri: Ülkede düzen henüz sağlanamadı
İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) resmi temsilcisi Jonathan Conricus, İsrail ordusunun ülkedeki durumu tam kontrol altına almasının henüz mümkün olmadığını... 08.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-08T10:44+0300
2023-10-08T10:44+0300
2023-10-08T10:44+0300
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israil-filistin
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CNN’e açıklamalarda bulunan Conricus, İsrail Savunma Kuvvetleri’nin Hamas’ın başlattığı Aksa Tufanı operasyonuna karşılık ‘Demirden Kılıçlar’ operasyonunu başlattığını hatırlatırken, “Hala savaşıyoruz, son evleri, yerleşim yerlerini, toplulukları ve üsleri temizliyoruz. Umarım şafak vakti İsrail'de nihayet egemenliği ve düzeni yeniden tesis ettiğimizi söyleyebiliriz. Ancak bunu henüz başaramadık. Bu bizim bir numaralı önceliğimiz” ifadelerini kullandı.IDF resmi temsilcisi Conricus, İsrail'e yapılan saldırıda bine kadar Hamas hareketi savaşçısının yer aldığını tahmin ettiklerini sözlerine ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20231008/israil-ordusu-gazzede-hamasa-ait-10-hedefe-saldiri-duzenledi-1076134372.html
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israil-filistin, israil, israil savunma kuvvetleri (idf), gazze, gazze şeridi
israil-filistin, israil, israil savunma kuvvetleri (idf), gazze, gazze şeridi
İsrail Savunma Kuvvetleri: Ülkede düzen henüz sağlanamadı
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İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) resmi temsilcisi Jonathan Conricus, İsrail ordusunun ülkedeki durumu tam kontrol altına almasının henüz mümkün olmadığını söyledi.
CNN’e açıklamalarda bulunan Conricus, İsrail Savunma Kuvvetleri’nin Hamas’ın başlattığı Aksa Tufanı operasyonuna karşılık ‘Demirden Kılıçlar’ operasyonunu başlattığını hatırlatırken, “Hala savaşıyoruz, son evleri, yerleşim yerlerini, toplulukları ve üsleri temizliyoruz. Umarım şafak vakti İsrail'de nihayet egemenliği ve düzeni yeniden tesis ettiğimizi söyleyebiliriz. Ancak bunu henüz başaramadık. Bu bizim bir numaralı önceliğimiz” ifadelerini kullandı.
IDF resmi temsilcisi Conricus, İsrail'e yapılan saldırıda bine kadar Hamas hareketi savaşçısının yer aldığını tahmin ettiklerini sözlerine ekledi.