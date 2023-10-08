https://sputniknews.com.tr/20231008/israil-savunma-kuvvetleri-ulkede-duzen-henuz-saglanamadi-1076136301.html

İsrail Savunma Kuvvetleri: Ülkede düzen henüz sağlanamadı

İsrail Savunma Kuvvetleri: Ülkede düzen henüz sağlanamadı

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) resmi temsilcisi Jonathan Conricus, İsrail ordusunun ülkedeki durumu tam kontrol altına almasının henüz mümkün olmadığını... 08.10.2023, Sputnik Türkiye

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CNN’e açıklamalarda bulunan Conricus, İsrail Savunma Kuvvetleri’nin Hamas’ın başlattığı Aksa Tufanı operasyonuna karşılık ‘Demirden Kılıçlar’ operasyonunu başlattığını hatırlatırken, “Hala savaşıyoruz, son evleri, yerleşim yerlerini, toplulukları ve üsleri temizliyoruz. Umarım şafak vakti İsrail'de nihayet egemenliği ve düzeni yeniden tesis ettiğimizi söyleyebiliriz. Ancak bunu henüz başaramadık. Bu bizim bir numaralı önceliğimiz” ifadelerini kullandı.IDF resmi temsilcisi Conricus, İsrail'e yapılan saldırıda bine kadar Hamas hareketi savaşçısının yer aldığını tahmin ettiklerini sözlerine ekledi.

https://sputniknews.com.tr/20231008/israil-ordusu-gazzede-hamasa-ait-10-hedefe-saldiri-duzenledi-1076134372.html

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