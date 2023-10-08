https://sputniknews.com.tr/20231008/israil-ordusu-gazzede-hamasa-ait-10-hedefe-saldiri-duzenledi-1076134372.html
İsrail ordusu, Gazze'de Hamas'a ait 10 hedefe saldırı düzenledi
İsrail ordusu, Gazze'de Hamas'a ait 10 hedefe saldırı düzenledi
İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde Hamas'ın istihbarat karargahı da dahil toplam 10 hedefe hava saldırısı düzenlendiğini bildirdi. 08.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-08T09:22+0300
2023-10-08T09:22+0300
2023-10-08T09:22+0300
dünya
israil-filistin
israil savunma bakanlığı
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hamas istihbarat merkezi
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İsrail ordusunun resmi Telegram kanalından yapılan açıklamada, İsrail Savunma Bakanlığı'na bağlı kuvvetlerin, Hamas hareketinin istihbarat karargahı da dahil olmak üzere Gazze Şeridi'ndeki 10 Hamas hedefine saldırı düzenlediği bildirildi.Yazılı açıklamada, “Bir süre önce İsrail Savunma Kuvvetleri, terör örgütü Hamas'a ait 10 hedefe saldırdı. Hedefler, Gazze Şeridi'nde terör örgütü Hamas'ın kullandığı çok katlı binalarda bulunuyordu” ifadelerine yer verildi.Vurulan hedefler arasında Hamas istihbarat karargahının yanı sıra Hamas Hava Kuvvetleri tarafından kullanılan bir askeri üssün de yer aldığı iddia edildi.İsrail ordusu, bu saldırıların yanında bölgede Hamas'a ait iki bankaya da saldırı düzenlendiğini ekledi.Daha önce İsrail merkezli Times of Israel gazetesi, Filistin-İsrail çatışmasının tırmanması sonucu yaralanan ve hastaneye kaldırılanların sayısının bin 864'e çıktığını bildirmişti. Jerusalem Post gazetesi ise yaralı sayısının bin 500'den fazla olduğunu yazdı.
https://sputniknews.com.tr/20231007/netanyahu-tum-askeri-gucumuzu-kullanacagiz-1076131554.html
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israil-filistin, israil savunma bakanlığı, gazze, gazze şeridi, gazze ablukası, hamas, hamas, hamas hareketi, hamas istihbarat merkezi
israil-filistin, israil savunma bakanlığı, gazze, gazze şeridi, gazze ablukası, hamas, hamas, hamas hareketi, hamas istihbarat merkezi
İsrail ordusu, Gazze'de Hamas'a ait 10 hedefe saldırı düzenledi
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İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde Hamas'ın istihbarat karargahı da dahil toplam 10 hedefe hava saldırısı düzenlendiğini bildirdi.
İsrail ordusunun resmi Telegram kanalından yapılan açıklamada, İsrail Savunma Bakanlığı'na bağlı kuvvetlerin, Hamas hareketinin istihbarat karargahı da dahil olmak üzere Gazze Şeridi'ndeki 10 Hamas hedefine saldırı düzenlediği bildirildi.
Yazılı açıklamada, “Bir süre önce İsrail Savunma Kuvvetleri, terör örgütü Hamas'a ait 10 hedefe saldırdı. Hedefler, Gazze Şeridi'nde terör örgütü Hamas'ın kullandığı çok katlı binalarda bulunuyordu” ifadelerine yer verildi.
Vurulan hedefler arasında Hamas istihbarat karargahının yanı sıra Hamas Hava Kuvvetleri tarafından kullanılan bir askeri üssün de yer aldığı iddia edildi.
İsrail ordusu, bu saldırıların yanında bölgede Hamas'a ait iki bankaya da saldırı düzenlendiğini ekledi.
Daha önce İsrail merkezli Times of Israel gazetesi, Filistin-İsrail çatışmasının tırmanması sonucu yaralanan ve hastaneye kaldırılanların sayısının bin 864'e çıktığını bildirmişti. Jerusalem Post gazetesi ise yaralı sayısının bin 500'den fazla olduğunu yazdı.