https://sputniknews.com.tr/20231219/lubnan-resmi-haber-ajansi-israil-ordusu-sinirdaki-beldeleri-fosfor-bombasi-ile-vurdu-1078620567.html

Lübnan resmi haber ajansı: İsrail ordusu, sınırdaki beldeleri 'fosfor bombası' ile vurdu

Lübnan resmi haber ajansı: İsrail ordusu, sınırdaki beldeleri 'fosfor bombası' ile vurdu

İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki beldeleri fosfor bombalarıyla hedef aldığı belirtildi. 19.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-19T21:37+0300

2023-12-19T21:37+0300

2023-12-19T21:37+0300

israil- filistin çatışması

lübnan

israil-filistin

israil

gazze

gazze şeridi

lübnan resmi ajansı

lübnan resmi haber ajansı (nna)

fosfor

fosfor bombası

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Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail, ülkenin güneyindeki sınır boyunda yer alan Blida ve Muhaybib beldelerini fosfor bombalarıyla vurdu.İsrail'in attığı bazı fosfor bombaları sınır yakınındaki Rumeyş bölgesindeki Hille Ebu Yezid yolu üzerinde büyük bir çukur oluşmasına sebep oldu.Fosfor bombalarının yanı sıra, İsrail topçuları, Mavi Hat bölgesine paralel olan Nakura, Cebel el-Lebbune beldelerinin çevresini yeniden vurdu.İsrail hava kuvvetlerine ait uçaklar ülkenin güneyindeki Lebbune, el-Cubbeyn eş-Şeyhin ve Teyr Harfa bölgelerine de saldırılar düzenledi. Söz konusu saldırılara eşzamanlı olarak İsrail'in Merkava tanklarından da güneydeki Yarun beldesine atışlar yapıldı.

https://sputniknews.com.tr/20231219/urdun-israil-uluslararasi-hukukun-islememesini-gazzeyi-yok-etmek-icin-kilif-olarak-kullaniyor-1078619748.html

lübnan

israil

gazze

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