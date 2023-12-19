https://sputniknews.com.tr/20231219/lubnan-resmi-haber-ajansi-israil-ordusu-sinirdaki-beldeleri-fosfor-bombasi-ile-vurdu-1078620567.html
Lübnan resmi haber ajansı: İsrail ordusu, sınırdaki beldeleri 'fosfor bombası' ile vurdu
Lübnan resmi haber ajansı: İsrail ordusu, sınırdaki beldeleri 'fosfor bombası' ile vurdu
İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki beldeleri fosfor bombalarıyla hedef aldığı belirtildi. 19.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-19T21:37+0300
2023-12-19T21:37+0300
2023-12-19T21:37+0300
israil- filistin çatışması
lübnan
israil-filistin
israil
gazze
gazze şeridi
lübnan resmi ajansı
lübnan resmi haber ajansı (nna)
fosfor
fosfor bombası
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Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail, ülkenin güneyindeki sınır boyunda yer alan Blida ve Muhaybib beldelerini fosfor bombalarıyla vurdu.İsrail'in attığı bazı fosfor bombaları sınır yakınındaki Rumeyş bölgesindeki Hille Ebu Yezid yolu üzerinde büyük bir çukur oluşmasına sebep oldu.Fosfor bombalarının yanı sıra, İsrail topçuları, Mavi Hat bölgesine paralel olan Nakura, Cebel el-Lebbune beldelerinin çevresini yeniden vurdu.İsrail hava kuvvetlerine ait uçaklar ülkenin güneyindeki Lebbune, el-Cubbeyn eş-Şeyhin ve Teyr Harfa bölgelerine de saldırılar düzenledi. Söz konusu saldırılara eşzamanlı olarak İsrail'in Merkava tanklarından da güneydeki Yarun beldesine atışlar yapıldı.
https://sputniknews.com.tr/20231219/urdun-israil-uluslararasi-hukukun-islememesini-gazzeyi-yok-etmek-icin-kilif-olarak-kullaniyor-1078619748.html
lübnan
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gazze
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lübnan, israil-filistin, israil, gazze, gazze şeridi, lübnan resmi ajansı, lübnan resmi haber ajansı (nna), fosfor, fosfor bombası, fosfor bombası
lübnan, israil-filistin, israil, gazze, gazze şeridi, lübnan resmi ajansı, lübnan resmi haber ajansı (nna), fosfor, fosfor bombası, fosfor bombası
Lübnan resmi haber ajansı: İsrail ordusu, sınırdaki beldeleri 'fosfor bombası' ile vurdu
İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki beldeleri fosfor bombalarıyla hedef aldığı belirtildi.
Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail, ülkenin güneyindeki sınır boyunda yer alan Blida ve Muhaybib beldelerini fosfor bombalarıyla vurdu.
İsrail'in attığı bazı fosfor bombaları sınır yakınındaki Rumeyş bölgesindeki Hille Ebu Yezid yolu üzerinde büyük bir çukur oluşmasına sebep oldu.
Fosfor bombalarının yanı sıra, İsrail topçuları, Mavi Hat bölgesine paralel olan Nakura, Cebel el-Lebbune beldelerinin çevresini yeniden vurdu.
İsrail hava kuvvetlerine ait uçaklar ülkenin güneyindeki Lebbune, el-Cubbeyn eş-Şeyhin ve Teyr Harfa bölgelerine de saldırılar düzenledi. Söz konusu saldırılara eşzamanlı olarak İsrail'in Merkava tanklarından da güneydeki Yarun beldesine atışlar yapıldı.