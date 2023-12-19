https://sputniknews.com.tr/20231219/urdun-israil-uluslararasi-hukukun-islememesini-gazzeyi-yok-etmek-icin-kilif-olarak-kullaniyor-1078619748.html

Ürdün: İsrail, uluslararası hukukun işlememesini Gazze'yi yok etmek için kılıf olarak kullanıyor

Ürdün: İsrail, uluslararası hukukun işlememesini Gazze'yi yok etmek için kılıf olarak kullanıyor

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, uluslararası toplumun, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına son vermesini talep eden açık ve samimi bir siyasi... 19.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-19T20:33+0300

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2023-12-19T20:33+0300

israil- filistin çatışması

ürdün

israil

eymen es-safedi

gazze

gazze şeridi

filistin

israil-filistin

israil-filistin sorunu

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Ürdün Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Safedi, Avrupa Parlamentosu'nun Levant ülkeleriyle ilişkilerinden sorumlu heyetle Amman'da düzenlenen toplantıda konuştu."Uluslararası toplumun, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına son vermesini talep eden açık ve samimi bir siyasi tutum alamadığını ve uluslararası hukuku uygulamada başarısız olduğunu" kaydeden Safedi, İsrail'in bu durumu "Filistinlilerin öldürmek, Gazze'yi yok etmek ve Batı Şeria'daki yasa dışı ve insanlık dışı uygulamalarını devam ettirmek için bir kılıf olarak kullandığını" belirtti.Safedi, şöyle konuştu:Safedi, ülkesinin İsrail'in Gazze'deki savaşın bitmesinden sonra Gazze'nin yönetimi konusunda tek taraflı bir plan yapmasını ve ayrıca, Batı Şeria'da benimsediği ve Gazze'de uygulamak istediğini söylediği güvenlik yaklaşımlarını reddettiğini ifade etti.İsrail hükümetinin, iki devletli çözümü reddederek uluslararası topluma meydan okuduğuna dikkati çeken Safedi, Batı Şeria'daki Filistinlilere yapılan saldırıların çatışma ortamını tırmandırdığını ve İsrailli Bakanların aşırılıkçı gündemini açığa çıkardığını aktardı.Bakan Safedi, "İsrail işgalinin sona ermesi ve Filistin halkının tüm meşru haklarının yerine getirilmesi dışında adil bir barışın sağlanamayacağını" vurguladı.

https://sputniknews.com.tr/20231219/israil-cumhurbaskani-herzog-rehineler-karsiliginda-yeni-bir-ateskese-haziriz-1078615013.html

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gazze

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ürdün, israil, eymen es-safedi, gazze, gazze şeridi, filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu