Ürdün: İsrail, uluslararası hukukun işlememesini Gazze'yi yok etmek için kılıf olarak kullanıyor

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
TasteAtlas'a göre dünyanın en iyi 20 mutfağı
07:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Kiracıya 'boş kağıda imza' dayatması
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
6 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Tahliye taahhütnamesi nedir?
12:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Asgari ücret toplantısından çıkan sonuç: Hala rakam yok
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘Falanjistlerin silahlandırıldığı konuşuluyor. En ufak kıvılcımla Lübnan’da iç savaş alevlenebilir’
16:05
83 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
SESLİ HABER
Polonyalı üreticilerden Ukrayna'ya ambargo uygulanması talebi
17:41
1 dk
SESLİ HABER
Fransız general: ‘Ukrayna ordusu başarısız oldu, inisiyatif Rusya’da’
17:50
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
8 dk
SESLİ HABER
Putin'in 90'lı yıllara ait kartviziti açık artırmaya çıkarıldı
18:17
1 dk
SESLİ HABER
Fransız general Pellistrandi, Ukrayna’nın karşı saldırısının başarısız olduğunu ve cephede inisiyatifin Rusya’da olduğunu ifade etti.
18:31
2 dk
SESLİ HABER
Kremlin: ‘AB'nin Ukrayna, Moldova ve Gürcistan'ın üyeliğine dair kararları siyasi’
18:41
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
10 dk
SESLİ HABER
‘AB’nin genişlemeye devam etmesi mümkün değil’
19:20
3 dk
SESLİ HABER
Batı basını: ‘Zelenskiy'in AB zirvesine katılmasına son anda izin verilmedi’
20:11
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
HPV aşısı, asgari ücrete dayandı
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
8 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Sokak köpeklerinin rehabilite edilmesi
12:06
84 dk
HABER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
FUTBOL SAATİ
Şampiyonlar liginin değişen statüsü
14:05
54 dk
ANKARA FARKI
Ankara'dan son kulis bilgileri
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
81 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
7 dk
SESLİ HABER
Pentagon’dan ABD Kongresi’ne rapor: Ukrayna’ya ayrılan fon 30 Aralık’ta bitiyor
17:40
1 dk
SESLİ HABER
Sırbistan'daki koalisyon ortağı: ‘NATO'ya girmek istemiyoruz’
17:52
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
SESLİ HABER
Trump’tan ‘Ortadoğu ve Ukrayna’ itirafı: ABD’nin hatası nedeniyle kontrolden çıktı
18:16
1 dk
SESLİ HABER
Alman Savunma Bakanı: ‘AB ülkeleri, silahlanma sürecini hızlandırmalı’
18:28
1 dk
SESLİ HABER
Rus uzman Truhaçev: AB’nin Türkiye’deki özgürlüklere yönelik eleştirisi kelime oyunu
18:39
2 dk
SESLİ HABER
ABD basını: ‘Rusya'dan ayrılan Batılı şirketler 103 milyar dolar zarar etti’
18:52
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
9 dk
SESLİ HABER
Eski Pentagon danışmanı: Irak, ABD için çok büyük bir stratejik felaket oldu
19:14
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20231219/urdun-israil-uluslararasi-hukukun-islememesini-gazzeyi-yok-etmek-icin-kilif-olarak-kullaniyor-1078619748.html
Ürdün: İsrail, uluslararası hukukun işlememesini Gazze'yi yok etmek için kılıf olarak kullanıyor
Ürdün: İsrail, uluslararası hukukun işlememesini Gazze'yi yok etmek için kılıf olarak kullanıyor
Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, uluslararası toplumun, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına son vermesini talep eden açık ve samimi bir siyasi... 19.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-19T20:33+0300
2023-12-19T20:33+0300
israil- filistin çatışması
ürdün
israil
eymen es-safedi
gazze
gazze şeridi
filistin
israil-filistin
israil-filistin sorunu
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0c/0c/1078381345_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_15b3442f22ae0ddae5b8bfb0c316b08d.jpg
Ürdün Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Safedi, Avrupa Parlamentosu'nun Levant ülkeleriyle ilişkilerinden sorumlu heyetle Amman'da düzenlenen toplantıda konuştu."Uluslararası toplumun, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına son vermesini talep eden açık ve samimi bir siyasi tutum alamadığını ve uluslararası hukuku uygulamada başarısız olduğunu" kaydeden Safedi, İsrail'in bu durumu "Filistinlilerin öldürmek, Gazze'yi yok etmek ve Batı Şeria'daki yasa dışı ve insanlık dışı uygulamalarını devam ettirmek için bir kılıf olarak kullandığını" belirtti.Safedi, şöyle konuştu:Safedi, ülkesinin İsrail'in Gazze'deki savaşın bitmesinden sonra Gazze'nin yönetimi konusunda tek taraflı bir plan yapmasını ve ayrıca, Batı Şeria'da benimsediği ve Gazze'de uygulamak istediğini söylediği güvenlik yaklaşımlarını reddettiğini ifade etti.İsrail hükümetinin, iki devletli çözümü reddederek uluslararası topluma meydan okuduğuna dikkati çeken Safedi, Batı Şeria'daki Filistinlilere yapılan saldırıların çatışma ortamını tırmandırdığını ve İsrailli Bakanların aşırılıkçı gündemini açığa çıkardığını aktardı.Bakan Safedi, "İsrail işgalinin sona ermesi ve Filistin halkının tüm meşru haklarının yerine getirilmesi dışında adil bir barışın sağlanamayacağını" vurguladı.
https://sputniknews.com.tr/20231219/israil-cumhurbaskani-herzog-rehineler-karsiliginda-yeni-bir-ateskese-haziriz-1078615013.html
ürdün
israil
gazze
gazze şeridi
filistin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0c/0c/1078381345_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_bafbc8825b76abcadf56e1325787189e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ürdün, israil, eymen es-safedi, gazze, gazze şeridi, filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu
ürdün, israil, eymen es-safedi, gazze, gazze şeridi, filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu

Ürdün: İsrail, uluslararası hukukun işlememesini Gazze'yi yok etmek için kılıf olarak kullanıyor

20:33 19.12.2023
© AA / Mostafa Alkharoufİsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik düzenlediği saldırılar devam ediyor. Anadolu Ajansı (AA) ekibi, Nahal Oz bölgesi yakınlarında bulunan İsrail askerlerinin Gazze Şeridi sınırındaki hareketliliğini görüntüledi.
İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik düzenlediği saldırılar devam ediyor. Anadolu Ajansı (AA) ekibi, Nahal Oz bölgesi yakınlarında bulunan İsrail askerlerinin Gazze Şeridi sınırındaki hareketliliğini görüntüledi. - Sputnik Türkiye, 1920, 19.12.2023
© AA / Mostafa Alkharouf
Abone ol
Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, uluslararası toplumun, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına son vermesini talep eden açık ve samimi bir siyasi tutum alamaması ve uluslararası hukuku uygulamadaki başarısızlığını Gazze'yi yok etmek için kılıf olarak kullandığını söyledi.
Ürdün Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Safedi, Avrupa Parlamentosu'nun Levant ülkeleriyle ilişkilerinden sorumlu heyetle Amman'da düzenlenen toplantıda konuştu.
"Uluslararası toplumun, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına son vermesini talep eden açık ve samimi bir siyasi tutum alamadığını ve uluslararası hukuku uygulamada başarısız olduğunu" kaydeden Safedi, İsrail'in bu durumu "Filistinlilerin öldürmek, Gazze'yi yok etmek ve Batı Şeria'daki yasa dışı ve insanlık dışı uygulamalarını devam ettirmek için bir kılıf olarak kullandığını" belirtti.
Safedi, şöyle konuştu:
"İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını durdurmak uluslararası toplumun sorumluluğundadır ve saldırılar, birçok Batılı ülkenin bölgedeki çıkarlarına ve itibarına büyük zarar vermektedir."
Safedi, ülkesinin İsrail'in Gazze'deki savaşın bitmesinden sonra Gazze'nin yönetimi konusunda tek taraflı bir plan yapmasını ve ayrıca, Batı Şeria'da benimsediği ve Gazze'de uygulamak istediğini söylediği güvenlik yaklaşımlarını reddettiğini ifade etti.
İsrail hükümetinin, iki devletli çözümü reddederek uluslararası topluma meydan okuduğuna dikkati çeken Safedi, Batı Şeria'daki Filistinlilere yapılan saldırıların çatışma ortamını tırmandırdığını ve İsrailli Bakanların aşırılıkçı gündemini açığa çıkardığını aktardı.
Bakan Safedi, "İsrail işgalinin sona ermesi ve Filistin halkının tüm meşru haklarının yerine getirilmesi dışında adil bir barışın sağlanamayacağını" vurguladı.
İsrail Devlet Başkanı Isaac Herzog - Sputnik Türkiye, 1920, 19.12.2023
İsrail- Filistin çatışması
İsrail Cumhurbaşkanı Herzog: Rehineler karşılığında yeni bir ateşkese hazırız
17:54
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала