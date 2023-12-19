https://sputniknews.com.tr/20231219/urdun-israil-uluslararasi-hukukun-islememesini-gazzeyi-yok-etmek-icin-kilif-olarak-kullaniyor-1078619748.html
Ürdün: İsrail, uluslararası hukukun işlememesini Gazze'yi yok etmek için kılıf olarak kullanıyor
Ürdün: İsrail, uluslararası hukukun işlememesini Gazze'yi yok etmek için kılıf olarak kullanıyor
Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, uluslararası toplumun, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına son vermesini talep eden açık ve samimi bir siyasi... 19.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-19T20:33+0300
2023-12-19T20:33+0300
2023-12-19T20:33+0300
israil- filistin çatışması
ürdün
israil
eymen es-safedi
gazze
gazze şeridi
filistin
israil-filistin
israil-filistin sorunu
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0c/0c/1078381345_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_15b3442f22ae0ddae5b8bfb0c316b08d.jpg
Ürdün Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Safedi, Avrupa Parlamentosu'nun Levant ülkeleriyle ilişkilerinden sorumlu heyetle Amman'da düzenlenen toplantıda konuştu."Uluslararası toplumun, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına son vermesini talep eden açık ve samimi bir siyasi tutum alamadığını ve uluslararası hukuku uygulamada başarısız olduğunu" kaydeden Safedi, İsrail'in bu durumu "Filistinlilerin öldürmek, Gazze'yi yok etmek ve Batı Şeria'daki yasa dışı ve insanlık dışı uygulamalarını devam ettirmek için bir kılıf olarak kullandığını" belirtti.Safedi, şöyle konuştu:Safedi, ülkesinin İsrail'in Gazze'deki savaşın bitmesinden sonra Gazze'nin yönetimi konusunda tek taraflı bir plan yapmasını ve ayrıca, Batı Şeria'da benimsediği ve Gazze'de uygulamak istediğini söylediği güvenlik yaklaşımlarını reddettiğini ifade etti.İsrail hükümetinin, iki devletli çözümü reddederek uluslararası topluma meydan okuduğuna dikkati çeken Safedi, Batı Şeria'daki Filistinlilere yapılan saldırıların çatışma ortamını tırmandırdığını ve İsrailli Bakanların aşırılıkçı gündemini açığa çıkardığını aktardı.Bakan Safedi, "İsrail işgalinin sona ermesi ve Filistin halkının tüm meşru haklarının yerine getirilmesi dışında adil bir barışın sağlanamayacağını" vurguladı.
https://sputniknews.com.tr/20231219/israil-cumhurbaskani-herzog-rehineler-karsiliginda-yeni-bir-ateskese-haziriz-1078615013.html
ürdün
israil
gazze
gazze şeridi
filistin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0c/0c/1078381345_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_bafbc8825b76abcadf56e1325787189e.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ürdün, israil, eymen es-safedi, gazze, gazze şeridi, filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu
ürdün, israil, eymen es-safedi, gazze, gazze şeridi, filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu
Ürdün: İsrail, uluslararası hukukun işlememesini Gazze'yi yok etmek için kılıf olarak kullanıyor
Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, uluslararası toplumun, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına son vermesini talep eden açık ve samimi bir siyasi tutum alamaması ve uluslararası hukuku uygulamadaki başarısızlığını Gazze'yi yok etmek için kılıf olarak kullandığını söyledi.
Ürdün Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Safedi, Avrupa Parlamentosu'nun Levant ülkeleriyle ilişkilerinden sorumlu heyetle Amman'da düzenlenen toplantıda konuştu.
"Uluslararası toplumun, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına son vermesini talep eden açık ve samimi bir siyasi tutum alamadığını ve uluslararası hukuku uygulamada başarısız olduğunu" kaydeden Safedi, İsrail'in bu durumu "Filistinlilerin öldürmek, Gazze'yi yok etmek ve Batı Şeria'daki yasa dışı ve insanlık dışı uygulamalarını devam ettirmek için bir kılıf olarak kullandığını" belirtti.
"İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını durdurmak uluslararası toplumun sorumluluğundadır ve saldırılar, birçok Batılı ülkenin bölgedeki çıkarlarına ve itibarına büyük zarar vermektedir."
Safedi, ülkesinin İsrail'in Gazze'deki savaşın bitmesinden sonra Gazze'nin yönetimi konusunda tek taraflı bir plan yapmasını ve ayrıca, Batı Şeria'da benimsediği ve Gazze'de uygulamak istediğini söylediği güvenlik yaklaşımlarını reddettiğini ifade etti.
İsrail hükümetinin, iki devletli çözümü reddederek uluslararası topluma meydan okuduğuna dikkati çeken Safedi, Batı Şeria'daki Filistinlilere yapılan saldırıların çatışma ortamını tırmandırdığını ve İsrailli Bakanların aşırılıkçı gündemini açığa çıkardığını aktardı.
Bakan Safedi, "İsrail işgalinin sona ermesi ve Filistin halkının tüm meşru haklarının yerine getirilmesi dışında adil bir barışın sağlanamayacağını" vurguladı.