İsrail kara harekatı hazırlıklarını tamamladı: Hastane yakınına saldırı, BM'ye ait okul vuruldu

İsrail'in Gazze'de 471 kişinin ölümüne neden olan hastane saldırısının yankıları sürüyor. İsrail'in saldırılarında ölen Filistinlilerin sayısı 3 bini aşarken, çatışmalarda hayatını kaybeden İsraillilerin sayısı bin 400'ü geçti. İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne kara operasyonu yapmak için hazırlıklarını tamamladığı belirtildi.

İsrail'in El-Ehli Baptist Hastanesi'ne düzenlediği saldırının yankıları devam ediyor. Bombardıman sonucunda 471 kişi hayatını kaybetti, 28’i ağır 342 kişi yaralandı.

İsrail-Filistin arasındaki çatışmalar 13. gününe girerken İsrail savaş uçaklarının, Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerini ve içinde evlerini terk eden insanların sığındığı Birleşmiş Milletler (BM) Filistinli Mültecilere Yardım Ajansına (UNRWA) ait bir okulu vurduğu bildirildi.

İsrail savaş uçakları, dün Gazze Şeridi’ndeki Tel el-Hawa semtinde bulunan Al-Quds Hastanesi’nin yakınına hava saldırısı düzenledi. ABD Başkanı Joe Biden, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah Sisi ile Refah Sınır Kapısı’nın açılması ve Gazze'ye insani yardım taşıyan yaklaşık 20 TIR'ın geçişine izin verilmesi konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu. Biden, insani yardımlara Hamas'ın el koyması durumunda "bunların sona ereceğini" ifade etti.

Beyaz Saray'dan da, "Daha fazla TIR'ın geçişine izin verileceğini umuyoruz" açıklaması yapıldı.

Gazze'de son durum

Filistin Sağlık Bakanlığı, çatışmalarda toplam 3 bin 61 Filistinlinin öldüğünü ve 13 bin 750'den fazla kişinin de yaralandığını açıkladı.