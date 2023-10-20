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https://sputniknews.com.tr/20231020/moodys-israilin-kredi-notunu-olasi-bir-indirim-icin-incelemeye-aldi-1076536519.html
Moody's İsrail'in kredi notunu olası bir indirim için incelemeye aldı
Moody's İsrail'in kredi notunu olası bir indirim için incelemeye aldı
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, İsrail'in "A1" olan kredi notunu olası bir düşüş için incelemeye aldığını bildirdi. 20.10.2023, Sputnik Türkiye
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Moody's'ten yapılan açıklamada, daha önce not görünümünün "durağan" olduğu, İsrail-Filistin arasında yaşanan "beklenmedik ve şiddetli" çatışma nedeniyle incelemenin başlatıldığı aktarıldı.İsrail'in uzun vadeli döviz ve yerel para cinsinden "A1" olan kredi notunun indirim için incelemeye alındığı aktarılan açıklamada, İsrail'in kredi profilinin geçmişteki terör saldırılarına ve askeri çatışmalara karşı dayanıklı olduğunu kanıtlandığı ancak mevcut askeri çatışmanın ciddiyetinin, daha uzun sürmesi ve maddi kredi etkisi olması olasılığını artırdığı vurgulandı.Not incelemesinin çatışmanın muhtemel süresi ve ölçeğine odaklanacağı ifade edilen açıklamada, inceleme süresinin üç aydan daha uzun olabileceği kaydedildi.Fitch de 'negatif izlemeye' almıştıUluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings de hafta başında jeopolitik riskler nedeniyle İsrail'in "A+" olan kredi notunu negatif izlemeye aldığını açıklamıştı.Negatif izlemenin mevcut çatışmanın uzun süre boyunca birden fazla aktörle büyük ölçekli askeri çatışmaları içerecek şekilde genişlemesi riskini yansıttığına değinilen açıklamada, çatışmaya bölgedeki diğer örgüt ve ülkelerin de dahil olabileceğine işaret edilmişti.Fitch, İsrail-Filistin çatışmasının bölgedeki diğer aktörleri de içerecek şekilde tırmanmasının not indirimiyle sonuçlanabileceği konusunda uyarıda bulunmuştu.
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Moody's İsrail'in kredi notunu olası bir indirim için incelemeye aldı

01:43 20.10.2023 (güncellendi: 01:44 20.10.2023)
© AFP 2023 / EMMANUEL DUNANDMoody's
Moody's - Sputnik Türkiye, 1920, 20.10.2023
© AFP 2023 / EMMANUEL DUNAND
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Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, İsrail'in "A1" olan kredi notunu olası bir düşüş için incelemeye aldığını bildirdi.
Moody's'ten yapılan açıklamada, daha önce not görünümünün "durağan" olduğu, İsrail-Filistin arasında yaşanan "beklenmedik ve şiddetli" çatışma nedeniyle incelemenin başlatıldığı aktarıldı.
İsrail'in uzun vadeli döviz ve yerel para cinsinden "A1" olan kredi notunun indirim için incelemeye alındığı aktarılan açıklamada, İsrail'in kredi profilinin geçmişteki terör saldırılarına ve askeri çatışmalara karşı dayanıklı olduğunu kanıtlandığı ancak mevcut askeri çatışmanın ciddiyetinin, daha uzun sürmesi ve maddi kredi etkisi olması olasılığını artırdığı vurgulandı.
Not incelemesinin çatışmanın muhtemel süresi ve ölçeğine odaklanacağı ifade edilen açıklamada, inceleme süresinin üç aydan daha uzun olabileceği kaydedildi.

Fitch de 'negatif izlemeye' almıştı

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings de hafta başında jeopolitik riskler nedeniyle İsrail'in "A+" olan kredi notunu negatif izlemeye aldığını açıklamıştı.
Negatif izlemenin mevcut çatışmanın uzun süre boyunca birden fazla aktörle büyük ölçekli askeri çatışmaları içerecek şekilde genişlemesi riskini yansıttığına değinilen açıklamada, çatışmaya bölgedeki diğer örgüt ve ülkelerin de dahil olabileceğine işaret edilmişti.
Fitch, İsrail-Filistin çatışmasının bölgedeki diğer aktörleri de içerecek şekilde tırmanmasının not indirimiyle sonuçlanabileceği konusunda uyarıda bulunmuştu.
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