https://sputniknews.com.tr/20231117/israil-gucleri-trt-ekibine-saldirdi-kamera-kirildi-1077499479.html

İsrail güçleri TRT ekibine saldırdı, kamera kırıldı

İsrail güçleri TRT ekibine saldırdı, kamera kırıldı

İsrail güçleri, Kudüs’te Mescid-i Aksa çevresinde cuma namazı öncesi gelişmeleri takip eden TRT ekibine saldırarak, kamerayı kırdı. 17.11.2023, Sputnik Türkiye

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israil- filistin çatışması

israil

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İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde yer alan Mescid-i Aksa'da kılınacak cuma namazı öncesi Müslümanlara yönelik müdahaleyi takip eden Türk gazetecilere fiziksel bulundu. TRT Haber muhabiri Murat Can Öztürk, kameraman Ahmet Bağış ile birlikte canlı yayında gelişmeleri aktardığı sırada İsrail polisinin saldırısına uğradı. İsrail polisi, silahının dipçiği ile vurup ekibe ait kamerayı kırdı.Kamera kırık olmasına rağmen yayına devam eden Öztürk, polisin tüm uyarılarını dikkate alarak hareket ettiklerini ancak sert müdahaleye maruz kaldıklarını ifade etti. Olay anında orada bulunan yerli ve yabancı basın ekipleri de saldırıyı canlı yayında aktardı.

https://sputniknews.com.tr/20231116/israil-mavi-marmara-anitini-bombaladi-1077466722.html

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israil, israil-filistin, israil ordusu, israil ordusu (idf), trt, trt haber, gazeteci, kamera, kamera kayıtları