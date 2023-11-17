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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20231117/israil-gucleri-trt-ekibine-saldirdi-kamera-kirildi-1077499479.html
İsrail güçleri TRT ekibine saldırdı, kamera kırıldı
İsrail güçleri TRT ekibine saldırdı, kamera kırıldı
İsrail güçleri, Kudüs’te Mescid-i Aksa çevresinde cuma namazı öncesi gelişmeleri takip eden TRT ekibine saldırarak, kamerayı kırdı. 17.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-17T14:09+0300
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israil- filistin çatışması
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trt haber
gazeteci
kamera
kamera kayıtları
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İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde yer alan Mescid-i Aksa'da kılınacak cuma namazı öncesi Müslümanlara yönelik müdahaleyi takip eden Türk gazetecilere fiziksel bulundu. TRT Haber muhabiri Murat Can Öztürk, kameraman Ahmet Bağış ile birlikte canlı yayında gelişmeleri aktardığı sırada İsrail polisinin saldırısına uğradı. İsrail polisi, silahının dipçiği ile vurup ekibe ait kamerayı kırdı.Kamera kırık olmasına rağmen yayına devam eden Öztürk, polisin tüm uyarılarını dikkate alarak hareket ettiklerini ancak sert müdahaleye maruz kaldıklarını ifade etti. Olay anında orada bulunan yerli ve yabancı basın ekipleri de saldırıyı canlı yayında aktardı.
https://sputniknews.com.tr/20231116/israil-mavi-marmara-anitini-bombaladi-1077466722.html
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israil, israil-filistin, israil ordusu, israil ordusu (idf), trt, trt haber, gazeteci, kamera, kamera kayıtları
israil, israil-filistin, israil ordusu, israil ordusu (idf), trt, trt haber, gazeteci, kamera, kamera kayıtları

İsrail güçleri TRT ekibine saldırdı, kamera kırıldı

14:09 17.11.2023 (güncellendi: 14:15 17.11.2023)
© AFP 2023 / KENZO TRIBOUILLARDİsrail bayrak Gazze
İsrail bayrak Gazze - Sputnik Türkiye, 1920, 17.11.2023
© AFP 2023 / KENZO TRIBOUILLARD
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İsrail güçleri, Kudüs’te Mescid-i Aksa çevresinde cuma namazı öncesi gelişmeleri takip eden TRT ekibine saldırarak, kamerayı kırdı.
İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde yer alan Mescid-i Aksa'da kılınacak cuma namazı öncesi Müslümanlara yönelik müdahaleyi takip eden Türk gazetecilere fiziksel bulundu. TRT Haber muhabiri Murat Can Öztürk, kameraman Ahmet Bağış ile birlikte canlı yayında gelişmeleri aktardığı sırada İsrail polisinin saldırısına uğradı. İsrail polisi, silahının dipçiği ile vurup ekibe ait kamerayı kırdı.

Kamera kırık olmasına rağmen yayına devam eden Öztürk, polisin tüm uyarılarını dikkate alarak hareket ettiklerini ancak sert müdahaleye maruz kaldıklarını ifade etti. Olay anında orada bulunan yerli ve yabancı basın ekipleri de saldırıyı canlı yayında aktardı.
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