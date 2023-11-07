https://sputniknews.com.tr/20231107/israilli-yetkili-gazzede-insani-bir-kriz-yok-1077152626.html

İsrailli yetkili: Gazze'de insani bir kriz yok

İsrailli yetkili: Gazze'de insani bir kriz yok

Bölgelerdeki Hükümet Faaliyetleri Koordinatörü Albay Goren, Gazze'de insani kriz olmadığı belirtti. 07.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-07T15:24+0300

2023-11-07T15:24+0300

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israil- filistin çatışması

filistin

israil-filistin

israil-filistin sorunu

israil

israil savunma kuvvetleri (idf)

hamas

gazze

gazze şeridi

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Bölgelerdeki Hükümet Faaliyetleri Koordinatörü Albay Elad Goren, Gazze'de insani bir kriz olmadığını söyledi. Goren, "Şunu açıkça söyleyebilirim ki, uluslararası hukuk uyarınca yükümlü olduğumuz asgari seviyelere yaklaşmaya yakın bile değiliz" diyerek Gazze'de haftalarca yetecek erzak bulunduğunu söyledi.Suyun savaş öncesi seviyelerde olmadığını ancak insani ihtiyaçlar için yeterli olduğunu ifade eden Goren, İsrail'in iki hat üzerinden günde 28 milyon litre su sağladığını açıklayarak Gazze Şeridi'nin güneyindeki tahmini nüfusa atıfta bulunarak "1.6 milyonluk bir nüfus için 28 milyon litre fazlasıyla yeterli" dedi.Albay Goren tıbbi malzemelerin hala yeterli olduğunu ve hastaneler de dahil olmak üzere tüm temel tesislerin güneş panelleri de dahil olmak üzere hala elektriğe erişimi olduğunu söyledi. Goren, "Hamas nerede olursa olsun onlara saldıracağız" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20231107/eski-israil-basbakani-askeri-harektin-ardindan-gazze-cok-uluslu-bir-gucun-eline-gecebilir-1077150904.html

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