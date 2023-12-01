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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20231201/gazzede-gecici-ateskes-sona-erdi-1077977897.html
Gazze'de insani ara sona erdi: Hava saldırılarında 5 kişi hayatını kaybetti
Gazze'de insani ara sona erdi: Hava saldırılarında 5 kişi hayatını kaybetti
İsrail ile Hamas arasındaki uzlaşma kapsamında 24 Kasım Cuma günü saat 08.00'de uygulamaya giren "insani ara" bu sabah itibarıyla son buldu. 01.12.2023, Sputnik Türkiye
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Hamas, varılan esir takası mutabakatı kapsamında abluka altındaki Gazze Şeridi'ndeki 10 İsrailli esiri Uluslararası Kızılhaç Komitesi yetkililerine teslim etti. - Sputnik Türkiye

Gazze'de insani ara sona erdi: Hava saldırılarında 5 kişi hayatını kaybetti

08:49 01.12.2023 (güncellendi: 09:16 01.12.2023)
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Ayrıntılar geliyor
İsrail ile Hamas arasındaki uzlaşma kapsamında 24 Kasım Cuma günü saat 08.00'de uygulamaya giren "insani ara" bu sabah itibarıyla son buldu.
İsrail ordusu Gazze Şeridi'nde bir haftadır devam eden "insani aranın" bittiğini ve saldırılarına yeniden başladığını duyurdu.
İsrail ile Hamas arasındaki uzlaşma kapsamında 24 Kasım Cuma günü saat 08.00'de uygulamaya giren "insani ara" bu sabah itibarıyla son buldu.
Ordudan yapılan yazılı açıklamada, Hamas'ın "insani arayı ihlal ettiği" iddia edildi. Açıklamada, "İsrail ordusu Gazze Şeridi'nde Hamas'a yönelik operasyonlarına yeniden başladı." ifadesine yer verildi.

İsrail savaş uçakları Gazze'nin üzerinde

Öte yandan Gazze'deki İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "insani aranın" sona ermesiyle İsrail savaş uçaklarının Gazze'nin üzerinde uçmaya başladığı kaydedildi.
Açıklamada, İsrail'e ait askeri araçların Gazze'nin kuzeyine ateş açtığı bilgisine yer verildi.

İsrail saldırısında 5 kişi öldü

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırılarında ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti
İsrail ve Hamas arasında varılan mutabakat kapsamında esir takası devam ediyor. Gazze'de Hamas tarafından Kızılhaç yetkililerine teslim edilen bir grup esir, Refah Sınır Kapısı'ndan geçerek Mısır'a götürüldü. - Sputnik Türkiye, 1920, 01.12.2023
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