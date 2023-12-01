https://sputniknews.com.tr/20231201/aa-kameramani-muntasir-es-savvaf-israil-hava-saldirisinda-hayatini-kaybetti-1077993558.html
AA kameramanı Muntasır es-Savvaf, İsrail hava saldırısında hayatını kaybetti
AA kameramanı Muntasır es-Savvaf, İsrail hava saldırısında hayatını kaybetti
AA'nın Gazze'de görev yapan kameramanı Muntasır es-Savvaf, İsrail hava saldırısında hayatını kaybetti 01.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-01T18:20+0300
2023-12-01T18:20+0300
2023-12-01T18:20+0300
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aa, anadolu ajansı (aa), israil, muntasır es-savvaf
aa, anadolu ajansı (aa), israil, muntasır es-savvaf
AA kameramanı Muntasır es-Savvaf, İsrail hava saldırısında hayatını kaybetti
AA'nın Gazze'de görev yapan kameramanı Muntasır es-Savvaf, İsrail hava saldırısında hayatını kaybetti