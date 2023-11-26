https://sputniknews.com.tr/20231126/netanyahu-gazzenin-kuzeyine-gitti-sonuna-kadar-devam-edecegiz-bizi-kimze-durduramaz-1077801679.html

Netanyahu, Gazze'nin kuzeyine gitti: 'Sonuna kadar devam edeceğiz, bizi kimze durduramaz'

Netanyahu, Gazze'nin kuzeyine gitti: 'Sonuna kadar devam edeceğiz, bizi kimze durduramaz'

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, işgal altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyine giderek burada İsrail askerleriyle görüştü. 26.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-26T19:23+0300

2023-11-26T19:23+0300

2023-11-26T19:23+0300

israil- filistin çatışması

filistin

israil-filistin

israil-filistin sorunu

filistin yönetimi

filistin sorunu

israil

israil ordusu

benyamin netanyahu

gazze

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/0c/1076255393_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4146808e99fc2e3fef6619341910c8e5.jpg

Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan görüntülü paylaşımda, Netanyahu'nun Gazze'nin kuzeyinde İsrail askerleriyle bir araya geldiği belirtildi. Burada İsrail askerlerine de hitap eden Netanyahu, "Sonuna kadar devam edeceğiz, 'zafere' kadar. Bizi kimse durduramayacak." ifadelerini kullandı.Netanyahu, bu açıklamasıyla Gazze'de çatışmalara verilen 'insani aranın' ardından bölgeye yönelik saldırılara devam edecekleri mesajını yineledi.İsrail ordusunun 7 Ekim'de başlayan saldırıları nedeniyle Gazze Şeridi'nde 6 bin 150'den fazlası çocuk ve 4 binden fazlası kadın olmak üzere 14 bin 854 kişi öldürüldü.

https://sputniknews.com.tr/20231126/hamas-bir-rusya-vatandasini-serbest-biraktigini-duyurdu-1077801135.html

filistin

filistin yönetimi

israil

gazze

gazze şeridi

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu, filistin yönetimi, filistin sorunu, israil, israil ordusu, benyamin netanyahu, gazze, gazze şeridi