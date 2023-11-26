https://sputniknews.com.tr/20231126/netanyahu-gazzenin-kuzeyine-gitti-sonuna-kadar-devam-edecegiz-bizi-kimze-durduramaz-1077801679.html
Netanyahu, Gazze'nin kuzeyine gitti: 'Sonuna kadar devam edeceğiz, bizi kimze durduramaz'
Netanyahu, Gazze'nin kuzeyine gitti: 'Sonuna kadar devam edeceğiz, bizi kimze durduramaz'
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, işgal altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyine giderek burada İsrail askerleriyle görüştü. 26.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-26T19:23+0300
2023-11-26T19:23+0300
2023-11-26T19:23+0300
israil- filistin çatışması
filistin
israil-filistin
israil-filistin sorunu
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israil ordusu
benyamin netanyahu
gazze
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Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan görüntülü paylaşımda, Netanyahu'nun Gazze'nin kuzeyinde İsrail askerleriyle bir araya geldiği belirtildi. Burada İsrail askerlerine de hitap eden Netanyahu, "Sonuna kadar devam edeceğiz, 'zafere' kadar. Bizi kimse durduramayacak." ifadelerini kullandı.Netanyahu, bu açıklamasıyla Gazze'de çatışmalara verilen 'insani aranın' ardından bölgeye yönelik saldırılara devam edecekleri mesajını yineledi.İsrail ordusunun 7 Ekim'de başlayan saldırıları nedeniyle Gazze Şeridi'nde 6 bin 150'den fazlası çocuk ve 4 binden fazlası kadın olmak üzere 14 bin 854 kişi öldürüldü.
https://sputniknews.com.tr/20231126/hamas-bir-rusya-vatandasini-serbest-biraktigini-duyurdu-1077801135.html
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Netanyahu, Gazze'nin kuzeyine gitti: 'Sonuna kadar devam edeceğiz, bizi kimze durduramaz'
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, işgal altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyine giderek burada İsrail askerleriyle görüştü.
Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan görüntülü paylaşımda, Netanyahu'nun Gazze'nin kuzeyinde İsrail askerleriyle bir araya geldiği belirtildi. Burada İsrail askerlerine de hitap eden Netanyahu, "Sonuna kadar devam edeceğiz, 'zafere' kadar. Bizi kimse durduramayacak." ifadelerini kullandı.
Netanyahu, bu açıklamasıyla Gazze'de çatışmalara verilen 'insani aranın' ardından bölgeye yönelik saldırılara devam edecekleri mesajını yineledi.
İsrail ordusunun 7 Ekim'de başlayan saldırıları nedeniyle Gazze Şeridi'nde 6 bin 150'den fazlası çocuk ve 4 binden fazlası kadın olmak üzere 14 bin 854 kişi öldürüldü.